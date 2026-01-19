Зеленский заявил о взятии в плен россиянина, виновного в расстреле украинских военнопленных на Курщине
Киев • УНН
Президент Зеленский сообщил о захвате россиянина, виновного в расстреле украинских пленных на Курщине в прошлом году. Каждый российский убийца будет отвечать за содеянное.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о взятии в плен россиянина, виновного в расстреле украинских пленных в октябре прошлого года в Курской области, передает УНН.
Детали
Зеленский заслушал доклад Александра Поклада.
Взят в плен именно тот россиянин, который виновен в расстреле украинских пленных в октябре прошлого года в Курской области
Он подчеркнул, что каждый российский убийца должен отвечать за содеянное.
Противодействуем и российским диверсиям в тылу – спасибо Службе безопасности Украины за защиту наших граждан. Слава Украине!
Напомним
Офис Генерального прокурора начал уголовное производство по факту вероятного расстрела девяти украинских военнопленных в Курской области.