Зеленский заявил о взятии в плен россиянина, виновного в расстреле украинских военнопленных на Курщине

17:12 • 2800 просмотра
Трамп призывает Европу сосредоточиться на войне россии против Украины, а не на Гренландии
Эксклюзив
16:20 • 8030 просмотра
"Шахеды" как оружие террора: как работает украинская ПВО и возможно ли закрыть города на 100%
Эксклюзив
15:17 • 11630 просмотра
Цена энергетической страховки: во что Украине обходится импорт электроэнергии из Европы
14:59 • 13828 просмотра
Украинцы потратили 11,3 млрд грн "зимней тысячи": чаще всего - на коммуналку, продукты, лекарства и донаты
14:58 • 16410 просмотра
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется
Эксклюзив
13:29 • 14392 просмотра
Какой должна быть температура и влажность в доме: ответ врача
Эксклюзив
19 января, 11:57 • 31865 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
19 января, 11:54 • 31836 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины
19 января, 11:48 • 18016 просмотра
Нацполиция завершила расследование уголовного дела о смерти одесского бизнесмена в скандальной клинике Odrex
19 января, 07:52 • 23584 просмотра
Враг подтягивает резервы к Покровску: Сырский раскрыл ситуацию на Покровском направлении
Популярные новости
В сети высмеяли новую песню Тины Кароль в TikTok о "свете", "тепле" и "добре"Photo19 января, 08:40 • 27448 просмотра
Почему Минздрав затягивает с решением по лицензиям скандального Odrex: проверку завершили более недели назад, но результатов до сих пор нет19 января, 09:09 • 47757 просмотра
Из-за новых атак рф обесточивания в 5 областях, есть аварийные отключения, в Киеве и области ситуация остается сложной - Минэнерго19 января, 10:04 • 25049 просмотра
Арест имущества Тимошенко: суд объявил перерыв в заседании до завтра19 января, 11:20 • 18130 просмотра
"Мамина копия": Инна Мирошниченко трогательно поздравила сына с днем рожденияPhoto14:12 • 8272 просмотра
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется14:58 • 16410 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины19 января, 11:54 • 31836 просмотра
Почему Минздрав затягивает с решением по лицензиям скандального Odrex: проверку завершили более недели назад, но результатов до сих пор нет19 января, 09:09 • 47788 просмотра
Всемирный день пиццы: как простое блюдо стало мировой легендой17 января, 08:55 • 70668 просмотра
УНН Lite
"Мамина копия": Инна Мирошниченко трогательно поздравила сына с днем рожденияPhoto14:12 • 8306 просмотра
В сети высмеяли новую песню Тины Кароль в TikTok о "свете", "тепле" и "добре"Photo19 января, 08:40 • 27475 просмотра
Threads стал популярнее X в мобильном приложении - отчет19 января, 07:47 • 24325 просмотра
Дженнифер Лоуренс заявила, что потеряла роль у Тарантино, потому что "была недостаточно хороша"18 января, 03:14 • 29857 просмотра
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворцеVideo17 января, 07:26 • 42108 просмотра
Зеленский заявил о взятии в плен россиянина, виновного в расстреле украинских военнопленных на Курщине

Киев • УНН

 • 28 просмотра

Президент Зеленский сообщил о захвате россиянина, виновного в расстреле украинских пленных на Курщине в прошлом году. Каждый российский убийца будет отвечать за содеянное.

Зеленский заявил о взятии в плен россиянина, виновного в расстреле украинских военнопленных на Курщине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о взятии в плен россиянина, виновного в расстреле украинских пленных в октябре прошлого года в Курской области, передает УНН.

Детали

Зеленский заслушал доклад Александра Поклада.

Взят в плен именно тот россиянин, который виновен в расстреле украинских пленных в октябре прошлого года в Курской области 

- подчеркнул Президент.

Расстрел шестерых пленных бойцов ВСУ: Лубинец обратился к МККК и ООН05.11.24, 20:29 • 19028 просмотров

Он подчеркнул, что каждый российский убийца должен отвечать за содеянное.

Противодействуем и российским диверсиям в тылу – спасибо Службе безопасности Украины за защиту наших граждан. Слава Украине! 

- резюмировал Зеленский.

Напомним

Офис Генерального прокурора начал уголовное производство по факту вероятного расстрела девяти украинских военнопленных в Курской области.

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Военное положение
Война в Украине
Курская область
Служба безопасности Украины
Владимир Зеленский
Украина