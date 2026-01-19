Зеленский заявил о взятии в плен россиянина, виновного в расстреле украинских военнопленных на Курщине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о взятии в плен россиянина, виновного в расстреле украинских пленных в октябре прошлого года в Курской области, передает УНН.

Детали

Зеленский заслушал доклад Александра Поклада.

Взят в плен именно тот россиянин, который виновен в расстреле украинских пленных в октябре прошлого года в Курской области - подчеркнул Президент.

Он подчеркнул, что каждый российский убийца должен отвечать за содеянное.

Противодействуем и российским диверсиям в тылу – спасибо Службе безопасности Украины за защиту наших граждан. Слава Украине! - резюмировал Зеленский.

Напомним

Офис Генерального прокурора начал уголовное производство по факту вероятного расстрела девяти украинских военнопленных в Курской области.