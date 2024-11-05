Расстрел шестерых пленных бойцов ВСУ: Лубинец обратился к МККК и ООН
Киев • УНН
Дмитрий Лубинец сообщил МККК и ООН о расстреле шестерых пленных украинских военных на Покровском направлении. Трех бойцов захватили 23 октября, еще трех - 1 ноября.
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на расстрел шестерых пленных бойцов ВСУ на Покровском направлении. Лубинец уже обратился в Международный комитет Красного Креста и ООН, передает УНН.
"Прокуратура Донецкой области начала расследовать очередное военное преступление россиян. Речь идет о вероятном расстреле шестерых пленных украинских воинов. Трех защитников Украины россияне вероятно захватили в плен во время наступления на г. Селидово 23 октября. Других трех - на том же направлении уже 1 ноября. Все военнопленные были без оружия", - заявил Лубинец.
Он отметил, что таким преступлениями россияне в очередной раз демонстрируют свою никчемность и жалкость.
"В который раз я, как Омбудсман Украины, сообщил об этих российских преступлениях МККК и ООН, ведь речь идет не об одиночных, а о систематических нарушениях Женевских конвенций. Это должны зафиксировать международные организации. За все будет ответственность", - добавил Лубинец.
Напомним
На Покровском направлении военные рф расстреляли шестерых пленных бойцов ВСУ, начато расследование.