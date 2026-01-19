$43.180.08
17:12
Трамп закликає Європу зосередитися на війні росії проти України, а не на Гренландії
Ексклюзив
16:20
“Шахеди” як зброя терору: як працює українська ППО і чи можливо закрити міста на 100%
Ексклюзив
15:17
Ціна енергетичної страховки: у що Україні обходиться імпорт електроенергії з Європи
14:59
Українці витратили 11,3 млрд грн "зимової тисячі": найчастіше - на комуналку, продукти, ліки та донати
14:58
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється
Ексклюзив
13:29
Якими мають бути температура та вологість в оселі: відповідь лікаря
Ексклюзив
19 січня, 11:57
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
19 січня, 11:54
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України
19 січня, 11:48
Нацполіція завершила розслідування кримінальної справи щодо смерті одеського бізнесмена у скандальній клініці Odrex
19 січня, 07:52
Ворог підтягує резерви до Покровська: Сирський розкрив ситуацію на Покровському напрямку
Зеленський заявив про взяття у полон росіянина, який винен у розстрілі українських військовополонених на Курщині

Київ • УНН

 • 82 перегляди

Президент Зеленський повідомив про захоплення росіянина, винного у розстрілі українських полонених на Курщині минулого року. Кожен російський убивця відповідатиме за скоєне.

Зеленський заявив про взяття у полон росіянина, який винен у розстрілі українських військовополонених на Курщині

Президент України Володимир Зеленський заявив про взяття в полонросіянина, який винен у розстрілі українських полонених у жовтні минулого року на Курщині, передає УНН.

Деталі

Зеленський заслухав доповідь Олександра Поклада.

Взято в полон саме того росіянина, який винен у розстрілі українських полонених у жовтні минулого року на Курщині 

- наголосив Президент.

Розстріл шістьох полонених бійців ЗСУ: Лубінець звернувся до МКЧХ та ООН05.11.24, 20:29 • 19028 переглядiв

Він наголосив, що кожен російський убивця повинен відповідати за скоєне.

Протидіємо й російським диверсіям у тилу – дякую Службі безпеки України за захист наших громадян. Слава Україні! 

- резюмував Зеленський.

Нагадаємо

Офіс Генерального прокурора розпочав кримінальне провадження щодо ймовірного розстрілу девʼяти українських військовополонених на Курщині.

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
Воєнний стан
Війна в Україні
Курська область
Служба безпеки України
Володимир Зеленський
Україна