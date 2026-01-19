Зеленський заявив про взяття у полон росіянина, який винен у розстрілі українських військовополонених на Курщині
Київ • УНН
Президент Зеленський повідомив про захоплення росіянина, винного у розстрілі українських полонених на Курщині минулого року. Кожен російський убивця відповідатиме за скоєне.
Президент України Володимир Зеленський заявив про взяття в полонросіянина, який винен у розстрілі українських полонених у жовтні минулого року на Курщині, передає УНН.
Деталі
Зеленський заслухав доповідь Олександра Поклада.
Взято в полон саме того росіянина, який винен у розстрілі українських полонених у жовтні минулого року на Курщині
Він наголосив, що кожен російський убивця повинен відповідати за скоєне.
Протидіємо й російським диверсіям у тилу – дякую Службі безпеки України за захист наших громадян. Слава Україні!
Нагадаємо
Офіс Генерального прокурора розпочав кримінальне провадження щодо ймовірного розстрілу девʼяти українських військовополонених на Курщині.