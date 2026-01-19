Зеленський заявив про взяття у полон росіянина, який винен у розстрілі українських військовополонених на Курщині

Президент України Володимир Зеленський заявив про взяття в полонросіянина, який винен у розстрілі українських полонених у жовтні минулого року на Курщині, передає УНН.

Деталі

Зеленський заслухав доповідь Олександра Поклада.

Взято в полон саме того росіянина, який винен у розстрілі українських полонених у жовтні минулого року на Курщині - наголосив Президент.

Він наголосив, що кожен російський убивця повинен відповідати за скоєне.

Протидіємо й російським диверсіям у тилу – дякую Службі безпеки України за захист наших громадян. Слава Україні! - резюмував Зеленський.

Нагадаємо

Офіс Генерального прокурора розпочав кримінальне провадження щодо ймовірного розстрілу девʼяти українських військовополонених на Курщині.