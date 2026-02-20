$43.290.03
Ексклюзив
19 лютого, 15:01 • 13963 перегляди
Україна підтвердила участь на Паралімпіаді-2026 і спростувала бойкот Ігор
Ексклюзив
19 лютого, 14:46 • 23999 перегляди
США проти Ірану: чи буде велика війна на Близькому Сході і що вигідно Україні
19 лютого, 14:37 • 19939 перегляди
В Україні змінюють підхід до пасажирських поїздів - хочуть зберегти ціни квитків "доступними"
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 33365 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 12:37 • 22904 перегляди
Резонансне інтерв’ю Залужного: експерт пояснив, чи можна вважати, що в Україні стартувала передвиборча кампанія
Ексклюзив
19 лютого, 11:28 • 34425 перегляди
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
19 лютого, 09:20 • 27108 перегляди
"Отруєння" нардепів не пов'язані з харчуванням у їдальні, виявили норовірус - апарат ВР
19 лютого, 09:12 • 25939 перегляди
Дрони СБУ вразили нафтобазу "Великолукська" у псковській області рф - джерело
Ексклюзив
19 лютого, 07:36 • 25245 перегляди
Ями на дорогах: чому зі снігом зникає і асфальт та куди звертатись у разі пошкодження авто
19 лютого, 07:02 • 18939 перегляди
"Вони завжди забувають, що ми не росія": Зеленський розкрив умови проведення виборів в Україні
путін у пастці: шанси на перемогу рф в Україні зменшуються - The Economist

Київ • УНН

 • 34 перегляди

На думку The Economist, шанси путіна на перемогу в Україні зменшуються, а мирні переговори не дадуть йому виходу з пастки. Економічна та політична нестабільність загрожує росії, руйнуючи плани диктатора.

путін у пастці: шанси на перемогу рф в Україні зменшуються - The Economist

російський диктатор володимир путін потрапив у "лещата власного створення": шанси на те, що його війська в Україні призведуть до чогось, що він зможе назвати перемогою, зменшуються. Про це йдеться у матеріалі The Economist, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що багато хто очікував, що мирні переговори в Женеві дадуть путіну "вихід", адже президент США Дональд Трамп змусить Україну поступитися територією.

Насправді, цей шлях втечі стає менш імовірним. І навіть якщо мирну угоду буде укладено, наслідки всередині росії загрожуватимуть економічною та політичною нестабільністю, зруйнувавши плани путіна бути зарахованим до найвидатніших лідерів в історії

- пише видання.

Автори вказують, що першою проблемою для путіна є поле бою: у "великій вітчизняній війні", з червня 1941 року по травень 1945 року, Червона Армія просунулася на 1600 км від москви до Берліна, тоді як у "цій тривалішій війні" російські війська на Донеччині просунулися лише на 60 км.

На сьогоднішній момент путін не зможе цього змінити. Протягом перших трьох років росія нарощувала свою армію. До кінця минулого року вона втрачала більше людей, ніж могла набрати. Вони погано навчені, моральний дух низький, а рівень дезертирства вищий, ніж будь-коли. Starlink відрізав російські війська від контрабандних терміналів, від яких вони залежали для цілей. Їхній власний уряд відключив Telegram, який вони використовували для спілкування на передовій

- йдеться у статті.

У США не знають, чи росіяни серйозно налаштовані завершити війну в Україні - посол при НАТО17.02.26, 17:05 • 2867 переглядiв

Автори прогнозують, що путін буде намагатися збільшити кількість та якість новобранців. При цьому путін може завдати ударів по українських містах та електромережах, щоб зруйнувати моральний дух та економіку. Але самі лише повітряні атаки навряд чи призведуть до капітуляції.

"росія покладається на гроші, а не на патріотизм, для набору солдатів. Ймовірність смерті або поранення, нехтування ветеранами та спроба держави уникнути виплати "грошей за труну" родинам загиблих солдатів – все це підвищує вартість вербування. Решта економіки скорочується. Виплати за боргами зростають. Перспективи доходів від нафти погані. ... Сам мир може спровокувати кризу в росії. ... Проблема перерозподілу ресурсів з ведення війни, включаючи пошук роботи для солдатів, які повертаються з фронту, може призвести до глибокої рецесії", - резюмує видання.

Нагадаємо

За інформацією Reuters, керівники п'яти європейських розвідок не вірять у швидке завершення війни, попри заяви Трампа. Вони вважають, що Росія використовує переговори для послаблення санкцій та не прагне миру.

Шансів на переговори мало - Мерц прогнозує тривалу війну між рф та Україною19.02.26, 10:16 • 4610 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаСвіт
Війна в Україні
Електроенергія
Starlink
Женева
Економіст (журнал)
Дональд Трамп
Україна
Берлін