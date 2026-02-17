У США не знають, чи росіяни серйозно налаштовані завершити війну в Україні - посол при НАТО

Сполучені Штати продовжують дипломатичні зусилля для завершення війни росії проти України, однак визнають, що переговорний процес буде складним і залежить від готовності обох сторін. Про це заявив посол США при НАТО Меттью Вітакер в ефірі FOX News, передає УНН.

За його словами, наразі Вашингтон не має впевненості, що росія справді налаштована на припинення бойових дій, однак очікує на переговори в Женеві.

Ми не знаємо, чи росіяни серйозно налаштовані завершити цю війну. Але ми очікуємо продуктивних переговорів у Женеві. Водночас очевидно, що для завершення війни потрібна готовність обох сторін – зазначив Вітакер.

Він наголосив, що війна має бути зупинена якнайшвидше через масштабні людські втрати.

Ця війна повинна закінчитися. Кровопролиття має припинитися – президент Трамп говорить про це абсолютно чітко – сказав посол.

Вітакер підкреслив, що ключовим і найскладнішим питанням у перемовинах залишається тема територій.

Це надзвичайно складні й комплексні питання. Як зазначалося раніше, все фактично зводиться до одного – територій. І це буде найважче питання для вирішення – пояснив він.

Окремо посол США при НАТО наголосив на ролі президента США у переговорному процесі щодо України.

Президент Трамп заслуговує на визнання, адже він єдиний, хто здатен посадити обидві сторони за стіл переговорів і продовжувати працювати над домовленістю, якщо така угода взагалі можлива – заявив Вітакер.

За його словами, Сполучені Штати продовжать роботу з союзниками та партнерами, щоб домогтися припинення війни та досягнення стійкого миру для України.

Нагадаємо

Раніше голова української делегації Рустем Умєров повідомив, що Україна, США та росія розпочинають новий раунд переговорів у Женеві.