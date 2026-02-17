Новий раунд переговорів Україна-США-рф стартує у Женеві - Умєров
Київ • УНН
Україна, США та Росія розпочинають черговий раунд переговорів. Голова української делегації Рустем Умєров подякував США та Швейцарії за підтримку.
Україна, США та росія розпочинають новий раунд переговорів у Женеві, Умєров, повідомив голова української делегації Рустем Умєров у Telegram, пише УНН.
Сьогодні розпочинаємо черговий раунд переговорів у тристоронньому форматі – Україна, США, росія
Він висловив вдячність "американській стороні за залученість і послідовну роботу в переговорному процесі", а Швейцарії - "за організацію та надані умови для проведення зустрічей".
"Маємо погоджені Президентом України рамки роботи й чіткий мандат. На порядку денному – безпекові та гуманітарні питання. Працюємо конструктивно, зосереджено і без зайвих очікувань. Наше завдання – максимально просунути ті рішення, які можуть наблизити стійкий мир", - наголосив Умєров.
