12:59
Новий раунд переговорів Україна-США-рф стартує у Женеві - УмєровPhoto
12:23
Ігнат спростував чутки про "іноземну ескадрилью" з F-16 в українському небіPhoto
12:15
ЄС підтвердив плани ухвалити 20-й пакет санкцій проти рф до 24 лютого
Ексклюзив
09:48
Вплив афродизіаків на лібідо - міф чи наука?
Ексклюзив
08:25
САП проситиме для Галущенка мільйонну заставуPhoto
17 лютого, 04:30
Масштабна ракетна атака на Україну спричинила тривогу по всій країні та активізацію сил ППО
16 лютого, 17:19
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
Ексклюзив
16 лютого, 16:45
США пом’якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
16 лютого, 14:18
Кількість ДТП в Україні на тлі негоди подвоїлася за 5 годин, досягнувши 785 випадківPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 13:44
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Публікації
Ексклюзиви
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аерації
Ексклюзив
16 лютого, 13:44
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
Ексклюзив
16 лютого, 11:42
Новий раунд переговорів Україна-США-рф стартує у Женеві - Умєров

Київ • УНН

 • 234 перегляди

Україна, США та Росія розпочинають черговий раунд переговорів. Голова української делегації Рустем Умєров подякував США та Швейцарії за підтримку.

Новий раунд переговорів Україна-США-рф стартує у Женеві - Умєров

Україна, США та росія розпочинають новий раунд переговорів у Женеві, Умєров, повідомив голова української делегації Рустем Умєров у Telegram, пише УНН.

Сьогодні розпочинаємо черговий раунд переговорів у тристоронньому форматі – Україна, США, росія

- повідомив Умєров.

Він висловив вдячність "американській стороні за залученість і послідовну роботу в переговорному процесі", а Швейцарії - "за організацію та надані умови для проведення зустрічей".

"Маємо погоджені Президентом України рамки роботи й чіткий мандат. На порядку денному – безпекові та гуманітарні питання. Працюємо конструктивно, зосереджено і без зайвих очікувань. Наше завдання – максимально просунути ті рішення, які можуть наблизити стійкий мир", - наголосив Умєров.

Новий раунд переговорів у Женеві: Умєров очікує предметні зустрічі з безпекових та гуманітарних питань16.02.26, 21:23

Юлія Шрамко

ПолітикаСвіт
Війна в Україні
Рустем Умєров
Швейцарія
Сполучені Штати Америки
Україна