Новий раунд переговорів у Женеві: Умєров очікує предметні зустрічі з безпекових та гуманітарних питань
Глава української делегації Рустем Умєров повідомив про початок нового раунду переговорів у тристоронньому форматі. Команда готова до роботи, порядок денний погоджено.
Глава української делегації, секретар РНБО Рустем Умєров заявив, що завтра розпочнеться черговий раунд переговорів у тристоронньому форматі - порядок денний погоджено, команда готова до роботи, передає УНН.
Українська делегація вже прибула до Женеви. Завтра розпочинаємо черговий раунд переговорів у тристоронньому форматі. Порядок денний погоджено, команда готова до роботи
За його словами, українська команда очікує "на конструктивну роботу та предметні зустрічі з безпекових та гуманітарних питань – задля просування до достойного та стійкого миру".
Раніше Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська делегація вже перебуває у Женеві, де завтра, 17 лютого, має пройти черговий раунд перемовин.
