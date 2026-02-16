$43.100.11
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
Ексклюзив
16:45 • 4236 перегляди
США пом'якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
14:18 • 8700 перегляди
Кількість ДТП в Україні на тлі негоди подвоїлася за 5 годин, досягнувши 785 випадків
Ексклюзив
13:44 • 18292 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аерації
Ексклюзив
12:57 • 18813 перегляди
Перезавантаження світу, технологій та політики - 17 лютого сонячне затемнення у Водолії
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 38918 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
16 лютого, 09:37 • 24079 перегляди
Зеленський: путіна не можна зупинити поцілунками чи квітами, моя порада всім - не робіть цього
16 лютого, 06:15 • 28444 перегляди
Ексміністру Галущенку повідомили про підозру
16 лютого, 00:16 • 34651 перегляди
Українська делегація на чолі з Будановим вирушила до Женеви на переговори з рф та США
15 лютого, 21:07 • 37265 перегляди
На Львівщині чоловік застрелив двох своїх дітей із мисливської рушниці, а потім вчинив самогубство
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аерації
Ексклюзив
13:44 • 18279 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 38906 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладнень
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 77631 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 127275 перегляди
Російська делегація прибуде до Женеви на переговори у вівторок вранці - росЗМІ

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Російська делегація прибуде до Женеви рано вранці у вівторок і залишиться до вечора середи. Українська переговорна група вже вирушила до Швейцарії на консультації.

Російська делегація прибуде до Женеви на переговори у вівторок вранці - росЗМІ

Делегація рф прилетить на переговори до Женеви рано вранці у вівторок. Про це повідомляє ТАСС із посиланням на джерела, передає УНН.

Російська делегація прилетить на переговори до Женеви рано вранці у вівторок і має залишити її в середу ввечері 

- йдеться у повідомленні.

Делегація рф вирушає на переговори до Женеви сьогодні увечері: які вказівки має16.02.26, 16:49 • 3904 перегляди

Нагадаємо

Українська переговорна група офіційно вирушила до Швейцарії, де 17-18 лютого відбудеться черговий раунд консультацій щодо припинення війни за посередництва Вашингтона. 

У кремлі анонсували обговорення на перемовинах у Женеві ширшого спектру питань, зокрема територій16.02.26, 12:28 • 2484 перегляди

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
Війна в Україні
Женева
Швейцарія
Вашингтон
Україна