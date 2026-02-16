Російська делегація прибуде до Женеви на переговори у вівторок вранці - росЗМІ
Київ • УНН
Російська делегація прибуде до Женеви рано вранці у вівторок і залишиться до вечора середи. Українська переговорна група вже вирушила до Швейцарії на консультації.
Делегація рф прилетить на переговори до Женеви рано вранці у вівторок. Про це повідомляє ТАСС із посиланням на джерела, передає УНН.
Російська делегація прилетить на переговори до Женеви рано вранці у вівторок і має залишити її в середу ввечері
Делегація рф вирушає на переговори до Женеви сьогодні увечері: які вказівки має16.02.26, 16:49 • 3904 перегляди
Нагадаємо
Українська переговорна група офіційно вирушила до Швейцарії, де 17-18 лютого відбудеться черговий раунд консультацій щодо припинення війни за посередництва Вашингтона.
У кремлі анонсували обговорення на перемовинах у Женеві ширшого спектру питань, зокрема територій16.02.26, 12:28 • 2484 перегляди