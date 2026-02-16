У кремлі анонсували обговорення на перемовинах у Женеві ширшого спектру питань, зокрема територій

На тристоронніх переговорах за участю України, США та рф у Женеві обговорюватиметься ширший спектр питань, зокрема території, заявив речник кремля дмитро пєсков, якого цитують росЗМІ, пише УНН.

Деталі

"Цього разу мається на увазі обговорювати ширший спектр питань. Включаючи, власне, головні питання, що стосуються і територій і решти, які пов'язані з тими вимогами, які ми маємо. Тут уже потрібна присутність головного переговорника, тобто мединського", - сказав пєсков.

Говорячи про те, що цього разу делегацію рф очолює помічник путіна володимир мединський, пєсков заявив, що мединський залишається головою російської делегації на переговорах, а в раундах в Абу-Дабі він не брав участь, бо там йшлося про питання безпеки.

Спецпредставник путіна кирило дмитрієв також братиме участь у майбутніх переговорах, проте він працює за окремим треком, зазначив пєсков. З його слів, братиме участь і глава гру ігор костюков.