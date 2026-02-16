$43.100.11
09:37 • 2698 перегляди
Зеленський: путіна не можна зупинити поцілунками чи квітами, моя порада всім - не робіть цього
06:15 • 11776 перегляди
Ексміністру Галущенку повідомили про підозруPhoto
16 лютого, 00:16 • 21280 перегляди
Українська делегація на чолі з Будановим вирушила до Женеви на переговори з рф та США
15 лютого, 21:07 • 27965 перегляди
На Львівщині чоловік застрелив двох своїх дітей із мисливської рушниці, а потім вчинив самогубство
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 55239 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
15 лютого, 11:51 • 46247 перегляди
Початок коридору затемнень та доленосних змін: астрологічний прогноз на 16 - 22 лютого
15 лютого, 10:18 • 37182 перегляди
У НАБУ заявили про затримання на кордоні ексміністра енергетики Галущенка
15 лютого, 09:15 • 34481 перегляди
У Мюнхені домовились про конкретні пакети енергетичної та військової допомоги Україні до 24 лютого - Зеленський
15 лютого, 08:20 • 73942 перегляди
Морози та сніг повертаються: якої погоди очікувати в Україні у найближчі три дні
14 лютого, 19:48 • 52881 перегляди
Зеленський отримав премію Евальда фон Клейста та згадав Орбана
У кремлі анонсували обговорення на перемовинах у Женеві ширшого спектру питань, зокрема територій

Київ • УНН

 • 402 перегляди

Речник кремля дмитро пєсков заявив, що на тристоронніх переговорах у Женеві обговорюватиметься ширший спектр питань, зокрема території. Делегацію рф очолить володимир мединський, також братиме участь кирило дмитрієв та ігор костюков.

У кремлі анонсували обговорення на перемовинах у Женеві ширшого спектру питань, зокрема територій

На тристоронніх переговорах за участю України, США та рф у Женеві обговорюватиметься ширший спектр питань, зокрема території, заявив речник кремля дмитро пєсков, якого цитують росЗМІ, пише УНН.

Деталі

"Цього разу мається на увазі обговорювати ширший спектр питань. Включаючи, власне, головні питання, що стосуються і територій і решти, які пов'язані з тими вимогами, які ми маємо. Тут уже потрібна присутність головного переговорника, тобто мединського", - сказав пєсков.

Говорячи про те, що цього разу делегацію рф очолює помічник путіна володимир мединський, пєсков заявив, що мединський залишається головою російської делегації на переговорах, а в раундах в Абу-Дабі він не брав участь, бо там йшлося про питання безпеки.

Спецпредставник путіна кирило дмитрієв також братиме участь у майбутніх переговорах, проте він працює за окремим треком, зазначив пєсков. З його слів, братиме участь і глава гру ігор костюков.

Юлія Шрамко

ПолітикаСвіт
Війна в Україні
Державний кордон України
Женева
Сполучені Штати Америки
Україна