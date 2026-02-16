В кремле анонсировали обсуждение на переговорах в Женеве более широкого спектра вопросов, в частности территорий

На трехсторонних переговорах с участием Украины, США и РФ в Женеве будет обсуждаться более широкий спектр вопросов, в частности территории, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, которого цитируют росСМИ, пишет УНН.

Подробности

"На этот раз имеется в виду обсуждать более широкий спектр вопросов. Включая, собственно, главные вопросы, касающиеся и территорий и остального, которые связаны с теми требованиями, которые мы имеем. Здесь уже нужно присутствие главного переговорщика, то есть Мединского", - сказал Песков.

Говоря о том, что на этот раз делегацию РФ возглавляет помощник Путина Владимир Мединский, Песков заявил, что Мединский остается главой российской делегации на переговорах, а в раундах в Абу-Даби он не участвовал, потому что там речь шла о вопросах безопасности.

Спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев также примет участие в предстоящих переговорах, однако он работает по отдельному треку, отметил Песков. По его словам, будет участвовать и глава ГРУ Игорь Костюков.