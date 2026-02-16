Украинская делегация во главе с Будановым отправилась в Женеву на переговоры с РФ и США
Киев • УНН
Украинская делегация во главе с Будановым отправилась в Женеву на очередной раунд консультаций по прекращению войны. Переговоры состоятся 17-18 февраля при посредничестве Вашингтона в трехстороннем формате.
Украинская переговорная группа официально отправилась в Швейцарию, где 17-18 февраля состоится очередной раунд консультаций по прекращению войны при посредничестве Вашингтона. Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов подтвердил начало поездки, показав снимок у поезда в своем Телеграм-канале, пишет УНН.
Подробности
На пути в Женеву. Впереди – следующий раунд переговоров. По дороге с коллегами будем обсуждать уроки нашей истории, искать правильные выводы. Интересы Украины должны быть защищены
Этот этап переговоров проходит в трехстороннем формате при активном участии спецпосланников Дональда Трампа, Стива Виткоффа и Джареда Кушнера, которые параллельно проводят консультации с другими региональными игроками.
Основными темами встречи должны стать механизмы мониторинга режима прекращения огня и дальнейший обмен пленными, хотя стороны сохраняют сдержанный оптимизм относительно возможности быстрого достижения всеобъемлющего мирного соглашения.
