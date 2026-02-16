$42.990.00
00:16 • 634 просмотра
Украинская делегация во главе с Будановым отправилась в Женеву на переговоры с РФ и США
21:07 • 6158 просмотра
На Львовщине мужчина застрелил двух своих детей из охотничьего ружья, а затем покончил жизнь самоубийством
Эксклюзив
15 февраля, 14:11 • 27918 просмотра
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Эксклюзив
15 февраля, 11:51 • 31884 просмотра
Начало коридора затмений и судьбоносных перемен: астрологический прогноз на 16 - 22 февраля
15 февраля, 10:18 • 28125 просмотра
В НАБУ заявили о задержании на границе экс-министра энергетики Галущенко
15 февраля, 09:15 • 28301 просмотра
В Мюнхене договорились о конкретных пакетах энергетической и военной помощи Украине до 24 февраля – Зеленский
15 февраля, 08:20 • 67189 просмотра
Морозы и снег возвращаются: какой погоды ожидать в Украине в ближайшие три дня
14 февраля, 19:48 • 49454 просмотра
Зеленский получил премию Эвальда фон Клейста и упомянул Орбана
14 февраля, 17:06 • 43441 просмотра
Украина имеет немного ракет "Фламинго", ведь россиянам удалось поразить одну из производственных линий - Зеленский
14 февраля, 16:21 • 33882 просмотра
Владислав Гераскевич на Мюнхенской конференции выразил благодарность за поддержку УкраиныPhoto
Эксклюзивы
Губернатор Калифорнии заверил Европу, что Трамп - временное явление для США15 февраля, 15:04 • 8436 просмотра
Возле станции "Вернадский" в Антарктике заметили редкого королевского пингвинаPhoto15 февраля, 15:15 • 4668 просмотра
Спасательная операция на Харьковщине: 19 лошадей эвакуированы из прифронтовой зоныVideo15 февраля, 15:45 • 4942 просмотра
Тегеран предлагает США экономическую составляющую нового ядерного соглашения - Reuters15 февраля, 16:10 • 4378 просмотра
Китай тайно строит ядерные объекты в отдаленных горных долинах - NYTPhoto19:10 • 10247 просмотра
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Эксклюзив
15 февраля, 14:11 • 27918 просмотра
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 11:25 • 98219 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
Эксклюзив
13 февраля, 10:00 • 156207 просмотра
Масленица: история праздника и традиционные блюда13 февраля, 07:25 • 87482 просмотра
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета12 февраля, 11:15 • 103708 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Виктор Орбан
Роберт Фицо
Украина
Соединённые Штаты
Вашингтон
Германия
Китай
Голливуд готовит очередную перезагрузку "Ангелов Чарли" со сценаристом "Безумно богатых азиатов"14 февраля, 23:20 • 16460 просмотра
Известную украинскую блогершу Candy Superstar ограбили на 2 млн грнPhoto14 февраля, 08:54 • 24973 просмотра
Актриса Анна Саливанчук раскрыла свой вес и секреты идеальной фигуры13 февраля, 18:43 • 23744 просмотра
Орландо Блум засветился с молодой моделью на Super Bowl 2026 – парочка держалась за рукиPhoto13 февраля, 18:03 • 26648 просмотра
Топ-5 детективов с напряженным сюжетом и неожиданной развязкойVideo13 февраля, 09:44 • 51378 просмотра
Техника
Дипломатка
Отопление
Хранитель
Фильм

Украинская делегация во главе с Будановым отправилась в Женеву на переговоры с РФ и США

Киев • УНН

 • 634 просмотра

Украинская делегация во главе с Будановым отправилась в Женеву на очередной раунд консультаций по прекращению войны. Переговоры состоятся 17-18 февраля при посредничестве Вашингтона в трехстороннем формате.

Украинская делегация во главе с Будановым отправилась в Женеву на переговоры с РФ и США

Украинская переговорная группа официально отправилась в Швейцарию, где 17-18 февраля состоится очередной раунд консультаций по прекращению войны при посредничестве Вашингтона. Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов подтвердил начало поездки, показав снимок у поезда в своем Телеграм-канале, пишет УНН.

Подробности

На пути в Женеву. Впереди – следующий раунд переговоров. По дороге с коллегами будем обсуждать уроки нашей истории, искать правильные выводы. Интересы Украины должны быть защищены

– сообщил Буданов.

Зеленский обсудил встречи в Женеве с представителями Трампа Кушнером и Уиткоффом14.02.26, 22:45 • 6868 просмотров

Этот этап переговоров проходит в трехстороннем формате при активном участии спецпосланников Дональда Трампа, Стива Виткоффа и Джареда Кушнера, которые параллельно проводят консультации с другими региональными игроками.

Основными темами встречи должны стать механизмы мониторинга режима прекращения огня и дальнейший обмен пленными, хотя стороны сохраняют сдержанный оптимизм относительно возможности быстрого достижения всеобъемлющего мирного соглашения.

В Мюнхене договорились о конкретных пакетах энергетической и военной помощи Украине до 24 февраля – Зеленский15.02.26, 11:15 • 28301 просмотр

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Военное положение
Война в Украине
Женева
Швейцария
Вашингтон
Дональд Трамп
Кирилл Буданов
Соединённые Штаты