Українська делегація на чолі з Будановим вирушила до Женеви на переговори з рф та США
21:07 • 5242 перегляди
На Львівщині чоловік застрелив двох своїх дітей із мисливської рушниці, а потім вчинив самогубство
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 27283 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
15 лютого, 11:51 • 31505 перегляди
Початок коридору затемнень та доленосних змін: астрологічний прогноз на 16 - 22 лютого
15 лютого, 10:18 • 27843 перегляди
У НАБУ заявили про затримання на кордоні ексміністра енергетики Галущенка
15 лютого, 09:15 • 28124 перегляди
У Мюнхені домовились про конкретні пакети енергетичної та військової допомоги Україні до 24 лютого - Зеленський
15 лютого, 08:20 • 66963 перегляди
Морози та сніг повертаються: якої погоди очікувати в Україні у найближчі три дні
14 лютого, 19:48 • 49367 перегляди
Зеленський отримав премію Евальда фон Клейста та згадав Орбана
14 лютого, 17:06 • 43342 перегляди
Україна має небагато ракет “Фламінго”, адже росіянам вдалося уразити одну з виробничих ліній - Зеленський
14 лютого, 16:21 • 33840 перегляди
Владислав Гераскевич на Мюнхенській конференції висловив вдячність за підтримку УкраїниPhoto
Українська делегація на чолі з Будановим вирушила до Женеви на переговори з рф та США

Київ • УНН

 • 140 перегляди

Українська делегація на чолі з Будановим вирушила до Женеви на черговий раунд консультацій щодо припинення війни. Переговори відбудуться 17-18 лютого за посередництва Вашингтона у тристоронньому форматі.

Українська делегація на чолі з Будановим вирушила до Женеви на переговори з рф та США

Українська переговорна група офіційно вирушила до Швейцарії, де 17-18 лютого відбудеться черговий раунд консультацій щодо припинення війни за посередництва Вашингтона. Керівник Офісу Президента Кирило Буданов підтвердив початок поїздки, показавши знімок біля потяга у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.

Деталі

На шляху до Женеви. Попереду – наступний раунд перемовин. Дорогою з колегами будемо обговорювати уроки нашої історії, шукати правильні висновки. Інтереси України мають бути захищені

– повідомив Буданов.

Зеленський обговорив зустрічі в Женеві з представниками Трампа Кушнером і Віткоффом14.02.26, 22:45 • 6864 перегляди

Цей етап переговорів проходить у тристоронньому форматі за активної участі спецпосланців Дональда Трампа, Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, які паралельно проводять консультації з іншими регіональними гравцями.

Основними темами зустрічі мають стати механізми моніторингу режиму припинення вогню та подальший обмін полоненими, хоча сторони зберігають стриманий оптимізм щодо можливості швидкого досягнення всеосяжної мирної угоди.

У Мюнхені домовились про конкретні пакети енергетичної та військової допомоги Україні до 24 лютого - Зеленський15.02.26, 11:15 • 28123 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаСвіт
Воєнний стан
Війна в Україні
Женева
Швейцарія
Вашингтон
Дональд Трамп
Кирило Буданов
Сполучені Штати Америки