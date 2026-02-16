Українська делегація на чолі з Будановим вирушила до Женеви на переговори з рф та США
Київ • УНН
Українська делегація на чолі з Будановим вирушила до Женеви на черговий раунд консультацій щодо припинення війни. Переговори відбудуться 17-18 лютого за посередництва Вашингтона у тристоронньому форматі.
Українська переговорна група офіційно вирушила до Швейцарії, де 17-18 лютого відбудеться черговий раунд консультацій щодо припинення війни за посередництва Вашингтона. Керівник Офісу Президента Кирило Буданов підтвердив початок поїздки, показавши знімок біля потяга у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.
Деталі
На шляху до Женеви. Попереду – наступний раунд перемовин. Дорогою з колегами будемо обговорювати уроки нашої історії, шукати правильні висновки. Інтереси України мають бути захищені
Цей етап переговорів проходить у тристоронньому форматі за активної участі спецпосланців Дональда Трампа, Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, які паралельно проводять консультації з іншими регіональними гравцями.
Основними темами зустрічі мають стати механізми моніторингу режиму припинення вогню та подальший обмін полоненими, хоча сторони зберігають стриманий оптимізм щодо можливості швидкого досягнення всеосяжної мирної угоди.
