09:15 • 20 перегляди
У Мюнхені домовились про конкретні пакети енергетичної та військової допомоги Україні до 24 лютого - Зеленський
08:20 • 4302 перегляди
Морози та сніг повертаються: якої погоди очікувати в Україні у найближчі три дні
14 лютого, 19:48 • 14757 перегляди
Зеленський отримав премію Евальда фон Клейста та згадав Орбана
14 лютого, 17:06 • 27317 перегляди
Україна має небагато ракет “Фламінго”, адже росіянам вдалося уразити одну з виробничих ліній - Зеленський
14 лютого, 16:21 • 24636 перегляди
Владислав Гераскевич на Мюнхенській конференції висловив вдячність за підтримку УкраїниPhoto
14 лютого, 14:24 • 25200 перегляди
росія продовжить удари по інфраструктурі України в лютому 2026 року - ЦПД
14 лютого, 12:44 • 22294 перегляди
Зеленський: тристоронні переговори Україна-США-рф наступного тижня мають бути серйозними та предметними
14 лютого, 12:18 • 19711 перегляди
путін може вважати себе царем, але в реальності він раб війни - Зеленський
14 лютого, 11:01 • 16030 перегляди
У Китаї заявили, що країна не є залученою до війни між рф та Україною і не має вирішального впливу
14 лютого, 09:35 • 15580 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російських катера БК-16 та РЛС у Криму
Популярнi новини
Енергетична криза на Кубі змусила організаторів скасувати щорічний фестиваль сигар14 лютого, 23:17 • 5958 перегляди
Голлівуд готує чергове перезавантаження "Ангелів Чарлі" зі сценаристом "Шалено багатих азіатів"14 лютого, 23:20 • 6338 перегляди
Астрономи виявили унікальну планетарну систему "навиворіт" біля червоного карлика14 лютого, 23:40 • 8048 перегляди
Трамп та Нетаньягу погодили стратегію максимального тиску на нафтовий експорт Ірану15 лютого, 00:01 • 4690 перегляди
США готуються до набагато серйознішого рівня ескалації з Іраном, порівняно із конфліктами, що були раніше - Reuters15 лютого, 01:41 • 3972 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
13 лютого, 11:25 • 80591 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
13 лютого, 10:00 • 131411 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви13 лютого, 07:25 • 73075 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 90082 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 130312 перегляди
Голлівуд готує чергове перезавантаження "Ангелів Чарлі" зі сценаристом "Шалено багатих азіатів"14 лютого, 23:20 • 6346 перегляди
Відому українську блогерку Candy Superstar пограбували на 2 млн грнPhoto14 лютого, 08:54 • 17205 перегляди
Акторка Анна Саліванчук розкрила свою вагу та секрети ідеальної фігури13 лютого, 18:43 • 16543 перегляди
Орландо Блум засвітився з молодою моделлю на Super Bowl 2026 - парочка трималася за рукиPhoto13 лютого, 18:03 • 19812 перегляди
Топ-5 детективів із напруженим сюжетом і неочікуваною розв’язкоюVideo13 лютого, 09:44 • 43469 перегляди
У Мюнхені домовились про конкретні пакети енергетичної та військової допомоги Україні до 24 лютого - Зеленський

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Володимир Зеленський повідомив про домовленості у Мюнхені щодо енергетичної та військової допомоги Україні до 24 лютого. Він наголосив на необхідності ППО для протидії російському терору.

У Мюнхені домовились про конкретні пакети енергетичної та військової допомоги Україні до 24 лютого - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у Мюнхені досягнуто домовленості про конкретні пакети енергетичної та військової допомоги для України до 24 лютого, передає УНН.

У Мюнхені ми домовилися з лідерами Берлінського формату про конкретні пакети енергетичної та військової допомоги для України до 24 лютого. Я вдячний партнерам за готовність допомагати, і ми розраховуємо, що всі постачання надійдуть оперативно 

- повідомив Зеленський.

Глава держави наголосив, що ППО потрібне Україні на кожен день, щоб позбавити росію важелів терору. 

Нагадаємо

Раніше Зеленський повідомив, що лише за цей тиждень окупанти випустили по Україні близько 1300 ударних дронів, понад 1200 керованих авіаційних бомб і 50 ракет, майже всі з них балістичні.

Антоніна Туманова

