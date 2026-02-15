У Мюнхені домовились про конкретні пакети енергетичної та військової допомоги Україні до 24 лютого - Зеленський
Київ • УНН
Володимир Зеленський повідомив про домовленості у Мюнхені щодо енергетичної та військової допомоги Україні до 24 лютого. Він наголосив на необхідності ППО для протидії російському терору.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що у Мюнхені досягнуто домовленості про конкретні пакети енергетичної та військової допомоги для України до 24 лютого, передає УНН.
У Мюнхені ми домовилися з лідерами Берлінського формату про конкретні пакети енергетичної та військової допомоги для України до 24 лютого. Я вдячний партнерам за готовність допомагати, і ми розраховуємо, що всі постачання надійдуть оперативно
Глава держави наголосив, що ППО потрібне Україні на кожен день, щоб позбавити росію важелів терору.
Нагадаємо
Раніше Зеленський повідомив, що лише за цей тиждень окупанти випустили по Україні близько 1300 ударних дронів, понад 1200 керованих авіаційних бомб і 50 ракет, майже всі з них балістичні.