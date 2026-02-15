$42.990.00
Зеленський: рф за тиждень випустила по Україні понад 1200 авіабомб і 50 ракет, головна ціль - енергетика

Київ • УНН

 • 44 перегляди

За тиждень окупанти випустили по Україні близько 1300 дронів, понад 1200 авіабомб і 50 ракет, майже всі балістичні. Головна ціль ударів – енергетика, також атаковано житлову інфраструктуру.

Зеленський: рф за тиждень випустила по Україні понад 1200 авіабомб і 50 ракет, головна ціль - енергетика

Лише за цей тиждень окупанти випустили по Україні близько 1300 ударних дронів, понад 1200 керованих авіаційних бомб і 50 ракет, майже всі з них балістичні. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Кожного дня триває відновлення в наших містах та громадах після російських ударів. Лише за цей тиждень лютого вони випустили по Україні близько 1300 ударних дронів, понад 1200 керованих авіаційних бомб і 50 ракет, майже всі з них балістичні. Сьогодні під ударом ворога була Одещина, Донеччина, Запоріжжя та Сумщина 

- повідомив Зеленський.

За словами Президента, як і раніше, головна ціль цих ударів – енергетика.

росіяни навмисно комбінують удари так, щоб знищити нашу генерацію, підстанції, мережу. Багато ударів було по житловій інфраструктурі. Значну частину ракет наші воїни збивають, але, на жаль, не всі. Тому в захисті життя не може бути пауз 

- додав Глава держави.

Зеленський зауважив, що у Мюнхені досягли домовленості з лідерами Берлінського формату про конкретні пакети енергетичної та військової допомоги для України до 24 лютого.

Я вдячний партнерам за готовність допомагати, і ми розраховуємо, що всі постачання надійдуть оперативно. ППО потрібне Україні на кожен день, щоб позбавити росію важелів терору. Дякую всім, хто допомагає 

- резюмував він.

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Донецька область
Сумська область
Одеська область
Запорізька область
Мюнхен
Володимир Зеленський
Україна