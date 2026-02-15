Зеленский: РФ за неделю выпустила по Украине более 1200 авиабомб и 50 ракет, главная цель – энергетика

$42.990.00
51.030.00
ukenru
08:20 • 1814 просмотра
Морозы и снег возвращаются: какой погоды ожидать в Украине в ближайшие три дня
14 февраля, 19:48 • 13615 просмотра
Зеленский получил премию Эвальда фон Клейста и упомянул Орбана
14 февраля, 17:06 • 26358 просмотра
Украина имеет немного ракет "Фламинго", ведь россиянам удалось поразить одну из производственных линий - Зеленский
14 февраля, 16:21 • 23896 просмотра
Владислав Гераскевич на Мюнхенской конференции выразил благодарность за поддержку УкраиныPhoto
14 февраля, 14:24 • 24591 просмотра
россия продолжит удары по инфраструктуре Украины в феврале 2026 года - ЦПД
14 февраля, 12:44 • 22026 просмотра
Зеленский: трехсторонние переговоры Украина-США-рф на следующей неделе должны быть серьезными и предметными
14 февраля, 12:18 • 19460 просмотра
путин может считать себя царем, но в реальности он раб войны - Зеленский
14 февраля, 11:01 • 15957 просмотра
В Китае заявили, что страна не вовлечена в войну между рф и Украиной и не имеет решающего влияния
14 февраля, 09:35 • 15528 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российских катера БК-16 и РЛС в Крыму
14 февраля, 08:57 • 15377 просмотра
Рубио: мы не знаем, серьезно ли россияне настроены закончить войну - они говорят, что да
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−1°
1.8м/с
80%
746мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Немецкий Stark открывает в Украине технологический центр и запускает производство ударных дроновPhoto14 февраля, 22:57 • 3870 просмотра
Энергетический кризис на Кубе вынудил организаторов отменить ежегодный фестиваль сигар14 февраля, 23:17 • 4976 просмотра
Голливуд готовит очередную перезагрузку "Ангелов Чарли" со сценаристом "Безумно богатых азиатов"14 февраля, 23:20 • 5094 просмотра
Астрономы обнаружили уникальную планетарную систему "наизнанку" у красного карлика14 февраля, 23:40 • 7058 просмотра
Трамп и Нетаньяху согласовали стратегию максимального давления на нефтяной экспорт Ирана15 февраля, 00:01 • 4178 просмотра
публикации
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 11:25 • 80061 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
Эксклюзив
13 февраля, 10:00 • 130413 просмотра
Масленица: история праздника и традиционные блюда13 февраля, 07:25 • 72620 просмотра
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета12 февраля, 11:15 • 89657 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11 февраля, 13:50 • 129917 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Марко Рубио
Марк Рютте
Ильхам Алиев
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Женева
Вашингтон
Азербайджан
Реклама
УНН Lite
Голливуд готовит очередную перезагрузку "Ангелов Чарли" со сценаристом "Безумно богатых азиатов"14 февраля, 23:20 • 5104 просмотра
Известную украинскую блогершу Candy Superstar ограбили на 2 млн грнPhoto14 февраля, 08:54 • 16996 просмотра
Актриса Анна Саливанчук раскрыла свой вес и секреты идеальной фигуры13 февраля, 18:43 • 16359 просмотра
Орландо Блум засветился с молодой моделью на Super Bowl 2026 – парочка держалась за рукиPhoto13 февраля, 18:03 • 19642 просмотра
Топ-5 детективов с напряженным сюжетом и неожиданной развязкойVideo13 февраля, 09:44 • 43268 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Фильм
Шахед-136

Зеленский: РФ за неделю выпустила по Украине более 1200 авиабомб и 50 ракет, главная цель – энергетика

Киев • УНН

 • 8 просмотра

За неделю оккупанты выпустили по Украине около 1300 дронов, более 1200 авиабомб и 50 ракет, почти все баллистические. Главная цель ударов – энергетика, также атакована жилая инфраструктура.

Зеленский: РФ за неделю выпустила по Украине более 1200 авиабомб и 50 ракет, главная цель – энергетика

Только за эту неделю оккупанты выпустили по Украине около 1300 ударных дронов, более 1200 управляемых авиационных бомб и 50 ракет, почти все из них баллистические. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Каждый день продолжается восстановление в наших городах и общинах после российских ударов. Только за эту неделю февраля они выпустили по Украине около 1300 ударных дронов, более 1200 управляемых авиационных бомб и 50 ракет, почти все из них баллистические. Сегодня под ударом врага были Одесская, Донецкая, Запорожская и Сумская области 

- сообщил Зеленский.

По словам Президента, как и раньше, главная цель этих ударов – энергетика.

россияне намеренно комбинируют удары так, чтобы уничтожить нашу генерацию, подстанции, сеть. Много ударов было по жилой инфраструктуре. Значительную часть ракет наши воины сбивают, но, к сожалению, не все. Поэтому в защите жизни не может быть пауз 

- добавил Глава государства.

Зеленский отметил, что в Мюнхене достигли договоренности с лидерами Берлинского формата о конкретных пакетах энергетической и военной помощи для Украины до 24 февраля.

Я благодарен партнерам за готовность помогать, и мы рассчитываем, что все поставки поступят оперативно. ПВО нужно Украине каждый день, чтобы лишить россию рычагов террора. Спасибо всем, кто помогает 

- резюмировал он.

Украина отразила ночную атаку 83 беспилотников, 55 из них уничтожены15.02.26, 08:41 • 2430 просмотров

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Донецкая область
Сумская область
Одесская область
Запорожская область
Мюнхен
Владимир Зеленский
Украина