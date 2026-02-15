Зеленский: РФ за неделю выпустила по Украине более 1200 авиабомб и 50 ракет, главная цель – энергетика

Только за эту неделю оккупанты выпустили по Украине около 1300 ударных дронов, более 1200 управляемых авиационных бомб и 50 ракет, почти все из них баллистические. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Каждый день продолжается восстановление в наших городах и общинах после российских ударов. Только за эту неделю февраля они выпустили по Украине около 1300 ударных дронов, более 1200 управляемых авиационных бомб и 50 ракет, почти все из них баллистические. Сегодня под ударом врага были Одесская, Донецкая, Запорожская и Сумская области

По словам Президента, как и раньше, главная цель этих ударов – энергетика.

россияне намеренно комбинируют удары так, чтобы уничтожить нашу генерацию, подстанции, сеть. Много ударов было по жилой инфраструктуре. Значительную часть ракет наши воины сбивают, но, к сожалению, не все. Поэтому в защите жизни не может быть пауз

Зеленский отметил, что в Мюнхене достигли договоренности с лидерами Берлинского формата о конкретных пакетах энергетической и военной помощи для Украины до 24 февраля.

Я благодарен партнерам за готовность помогать, и мы рассчитываем, что все поставки поступят оперативно. ПВО нужно Украине каждый день, чтобы лишить россию рычагов террора. Спасибо всем, кто помогает