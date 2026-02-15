Украина отразила ночную атаку 83 беспилотников, 55 из них уничтожены

Армия рф в ночь на 15 февраля запустила 83 ударных беспилотника, силам ПВО удалось ликвидировать 55, передает УНН со ссылкой на Командование Воздушных сил.

В ночь на 15 февраля (с 18:30 14 февраля) противник атаковал 83 ударными БпЛА типа Shahed, Gerbera, Italmas и беспилотниками других типов с направлений: Миллерово, Брянск, Приморско-Ахтарск – рф, Гвардейское, Чауда - ТОТ АР Крым, около 50 из них – "шахеды"

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 55 вражеских БпЛА типа Shahed, Gerbera, Italmas и беспилотников других типов. Зафиксировано попадание 25 ударных БпЛА на 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях