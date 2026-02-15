Украина отразила ночную атаку 83 беспилотников, 55 из них уничтожены

$42.990.00
14 февраля, 19:48 • 11713 просмотра
Зеленский получил премию Эвальда фон Клейста и упомянул Орбана
14 февраля, 17:06 • 23208 просмотра
Украина имеет немного ракет "Фламинго", ведь россиянам удалось поразить одну из производственных линий - Зеленский
14 февраля, 16:21 • 21944 просмотра
Владислав Гераскевич на Мюнхенской конференции выразил благодарность за поддержку УкраиныPhoto
14 февраля, 14:24 • 22684 просмотра
россия продолжит удары по инфраструктуре Украины в феврале 2026 года - ЦПД
14 февраля, 12:44 • 20907 просмотра
Зеленский: трехсторонние переговоры Украина-США-рф на следующей неделе должны быть серьезными и предметными
14 февраля, 12:18 • 18764 просмотра
путин может считать себя царем, но в реальности он раб войны - Зеленский
14 февраля, 11:01 • 15624 просмотра
В Китае заявили, что страна не вовлечена в войну между рф и Украиной и не имеет решающего влияния
14 февраля, 09:35 • 15381 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российских катера БК-16 и РЛС в Крыму
14 февраля, 08:57 • 15265 просмотра
Рубио: мы не знаем, серьезно ли россияне настроены закончить войну - они говорят, что да
Эксклюзив
14 февраля, 06:42 • 14679 просмотра
Регистрация Starlink для россиян - на сколько можно загреметь за решетку
Популярные новости
Силы обороны отбили 191 атаку: Покровское и Гуляйпольское направления остаются самыми горячими14 февраля, 21:16 • 4710 просмотра
СБУ уничтожила половину ликвидированных в 2025 году российских систем "Панцирь"14 февраля, 21:42 • 10497 просмотра
Губернатор Калифорнии Ньюсом призвал союзников в Европе воспринимать политику Трампа как временное явление14 февраля, 21:59 • 3778 просмотра
Суды США вынесли более 4400 решений о незаконности задержаний иммигрантов администрацией Трампа14 февраля, 22:39 • 6114 просмотра
Астрономы обнаружили уникальную планетарную систему "наизнанку" у красного карлика14 февраля, 23:40 • 4374 просмотра
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
13 февраля, 11:25 • 78709 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
13 февраля, 10:00 • 126955 просмотра
Масленица: история праздника и традиционные блюда13 февраля, 07:25 • 71581 просмотра
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета12 февраля, 11:15 • 88765 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11 февраля, 13:50 • 129091 просмотра
Голливуд готовит очередную перезагрузку "Ангелов Чарли" со сценаристом "Безумно богатых азиатов"14 февраля, 23:20 • 3294 просмотра
Известную украинскую блогершу Candy Superstar ограбили на 2 млн грнPhoto14 февраля, 08:54 • 16607 просмотра
Актриса Анна Саливанчук раскрыла свой вес и секреты идеальной фигуры13 февраля, 18:43 • 16027 просмотра
Орландо Блум засветился с молодой моделью на Super Bowl 2026 – парочка держалась за рукиPhoto13 февраля, 18:03 • 19304 просмотра
Топ-5 детективов с напряженным сюжетом и неожиданной развязкойVideo13 февраля, 09:44 • 42790 просмотра
Украина отразила ночную атаку 83 беспилотников, 55 из них уничтожены

Киев • УНН

 • 714 просмотра

В ночь на 15 февраля россия атаковала Украину 83 беспилотниками различных типов. Силы ПВО уничтожили 55 вражеских БпЛА.

Украина отразила ночную атаку 83 беспилотников, 55 из них уничтожены

Армия рф в ночь на 15 февраля запустила 83 ударных беспилотника, силам ПВО удалось ликвидировать 55, передает УНН со ссылкой на Командование Воздушных сил.

В ночь на 15 февраля (с 18:30 14 февраля) противник атаковал 83 ударными БпЛА типа Shahed, Gerbera, Italmas и беспилотниками других типов с направлений: Миллерово, Брянск, Приморско-Ахтарск – рф,  Гвардейское, Чауда - ТОТ АР Крым, около 50 из них – "шахеды" 

- говорится в сообщении.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 55 вражеских БпЛА типа Shahed, Gerbera, Italmas и беспилотников других типов. Зафиксировано попадание 25 ударных БпЛА на 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях 

- добавили в Командовании.

За прошедшие сутки оккупанты недосчитались еще 1250 человек – Генштаб15.02.26, 07:23 • 2070 просмотров

Антонина Туманова

Война в Украине
Техника
Война в Украине
Крым