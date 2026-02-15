За прошедшие сутки оккупанты недосчитались еще 1250 человек – Генштаб

$42.990.00
51.030.00
ukenru
14 февраля, 19:48 • 10171 просмотра
Зеленский получил премию Эвальда фон Клейста и упомянул Орбана
14 февраля, 17:06 • 19638 просмотра
Украина имеет немного ракет "Фламинго", ведь россиянам удалось поразить одну из производственных линий - Зеленский
14 февраля, 16:21 • 19809 просмотра
Владислав Гераскевич на Мюнхенской конференции выразил благодарность за поддержку УкраиныPhoto
14 февраля, 14:24 • 20450 просмотра
россия продолжит удары по инфраструктуре Украины в феврале 2026 года - ЦПД
14 февраля, 12:44 • 19511 просмотра
Зеленский: трехсторонние переговоры Украина-США-рф на следующей неделе должны быть серьезными и предметными
14 февраля, 12:18 • 18108 просмотра
путин может считать себя царем, но в реальности он раб войны - Зеленский
14 февраля, 11:01 • 15220 просмотра
В Китае заявили, что страна не вовлечена в войну между рф и Украиной и не имеет решающего влияния
14 февраля, 09:35 • 15219 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российских катера БК-16 и РЛС в Крыму
14 февраля, 08:57 • 15127 просмотра
Рубио: мы не знаем, серьезно ли россияне настроены закончить войну - они говорят, что да
Эксклюзив
14 февраля, 06:42 • 14543 просмотра
Регистрация Starlink для россиян - на сколько можно загреметь за решетку
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
1.3м/с
86%
746мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Зеленский раскрыл детали встречи с госсекретарем США РубиоPhotoVideo14 февраля, 20:02 • 4592 просмотра
В Киеве коммунальщики восстанавливают подачу тепла на Троещине после обстрелов рф - Ткаченко14 февраля, 20:24 • 3208 просмотра
Зеленский обсудил встречи в Женеве с представителями Трампа Кушнером и Уиткоффом14 февраля, 20:45 • 3438 просмотра
СБУ уничтожила половину ликвидированных в 2025 году российских систем "Панцирь"14 февраля, 21:42 • 7316 просмотра
Суды США вынесли более 4400 решений о незаконности задержаний иммигрантов администрацией Трампа14 февраля, 22:39 • 3786 просмотра
публикации
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 11:25 • 77371 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
Эксклюзив
13 февраля, 10:00 • 123503 просмотра
Масленица: история праздника и традиционные блюда13 февраля, 07:25 • 70577 просмотра
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета12 февраля, 11:15 • 87869 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11 февраля, 13:50 • 128286 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Марко Рубио
Марк Рютте
Ильхам Алиев
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Азербайджан
Европа
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Голливуд готовит очередную перезагрузку "Ангелов Чарли" со сценаристом "Безумно богатых азиатов"14 февраля, 23:20 • 2438 просмотра
Известную украинскую блогершу Candy Superstar ограбили на 2 млн грнPhoto14 февраля, 08:54 • 16183 просмотра
Актриса Анна Саливанчук раскрыла свой вес и секреты идеальной фигуры13 февраля, 18:43 • 15652 просмотра
Орландо Блум засветился с молодой моделью на Super Bowl 2026 – парочка держалась за рукиPhoto13 февраля, 18:03 • 18949 просмотра
Топ-5 детективов с напряженным сюжетом и неожиданной развязкойVideo13 февраля, 09:44 • 42354 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Фильм
M270 (РСЗО)

За прошедшие сутки оккупанты недосчитались еще 1250 человек – Генштаб

Киев • УНН

 • 152 просмотра

Генеральный штаб ВСУ сообщил о ликвидации украинскими войсками 1250 оккупантов за сутки. Общие потери врага превысили 1,25 миллиона человек.

За прошедшие сутки оккупанты недосчитались еще 1250 человек – Генштаб

Генеральный штаб ВСУ предоставил свежую сводку о потерях оккупационных сил с начала полномасштабного вторжения. Согласно официальным данным, за минувшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1250 человек личного состава врага, а общее количество потерь захватчиков пересекло отметку в 1 миллион 253 тысячи человек. Об этом пишет УНН.

Подробности

За последние сутки значительные потери понесла автомобильная техника противника – уничтожено 97 единиц автотранспорта и цистерн с топливом. Также Силы обороны вывели из строя 11 артиллерийских систем и 3 реактивные системы залпового огня. В небе над Украиной было обезврежено 552 беспилотника оперативно-тактического уровня.

Бронетанковые силы врага уменьшились еще на 4 танка и 6 боевых бронированных машин. Статистика по самолетам, вертолетам и морским судам за сутки осталась без изменений, однако общие цифры за период войны остаются большими: уничтожено 435 самолетов и 29 кораблей и катеров.

Военное командование отмечает, что данные постоянно уточняются из-за высокой интенсивности боевых действий на разных участках фронта.

Ночная атака "шахедов" на Запорожье: разрушен частный дом и ранены три человека15.02.26, 07:10 • 358 просмотров

Степан Гафтко

Война в Украине
Техника
Война в Украине
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина