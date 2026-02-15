За прошедшие сутки оккупанты недосчитались еще 1250 человек – Генштаб

Генеральный штаб ВСУ предоставил свежую сводку о потерях оккупационных сил с начала полномасштабного вторжения. Согласно официальным данным, за минувшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1250 человек личного состава врага, а общее количество потерь захватчиков пересекло отметку в 1 миллион 253 тысячи человек. Об этом пишет УНН.

Подробности

За последние сутки значительные потери понесла автомобильная техника противника – уничтожено 97 единиц автотранспорта и цистерн с топливом. Также Силы обороны вывели из строя 11 артиллерийских систем и 3 реактивные системы залпового огня. В небе над Украиной было обезврежено 552 беспилотника оперативно-тактического уровня.

Бронетанковые силы врага уменьшились еще на 4 танка и 6 боевых бронированных машин. Статистика по самолетам, вертолетам и морским судам за сутки осталась без изменений, однако общие цифры за период войны остаются большими: уничтожено 435 самолетов и 29 кораблей и катеров.

Военное командование отмечает, что данные постоянно уточняются из-за высокой интенсивности боевых действий на разных участках фронта.

Ночная атака "шахедов" на Запорожье: разрушен частный дом и ранены три человека