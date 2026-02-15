Протягом минулої доби окупанти недорахувалися ще 1250 осіб – Генштаб

$42.990.00
14 лютого, 19:48 • 10033 перегляди
Зеленський отримав премію Евальда фон Клейста та згадав Орбана
14 лютого, 17:06 • 19383 перегляди
Україна має небагато ракет “Фламінго”, адже росіянам вдалося уразити одну з виробничих ліній - Зеленський
14 лютого, 16:21 • 19657 перегляди
Владислав Гераскевич на Мюнхенській конференції висловив вдячність за підтримку УкраїниPhoto
14 лютого, 14:24 • 20297 перегляди
росія продовжить удари по інфраструктурі України в лютому 2026 року - ЦПД
14 лютого, 12:44 • 19430 перегляди
Зеленський: тристоронні переговори Україна-США-рф наступного тижня мають бути серйозними та предметними
14 лютого, 12:18 • 18064 перегляди
путін може вважати себе царем, але в реальності він раб війни - Зеленський
14 лютого, 11:01 • 15186 перегляди
У Китаї заявили, що країна не є залученою до війни між рф та Україною і не має вирішального впливу
14 лютого, 09:35 • 15194 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російських катера БК-16 та РЛС у Криму
14 лютого, 08:57 • 15115 перегляди
Рубіо: ми не знаємо, чи росіяни серйозно налаштовані закінчити війну - вони кажуть, що так
Ексклюзив
14 лютого, 06:42 • 14528 перегляди
Реєстрація Starlink для росіян - на скільки можна загриміти за грати
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
Алієв звинуватив росіян у цілеспрямованих ударах по посольству Азербайджану в Україні14 лютого, 19:29 • 5392 перегляди
Зеленський розкрив деталі зустрічі з держсекретарем США РубіоPhotoVideo14 лютого, 20:02 • 4372 перегляди
Зеленський обговорив зустрічі в Женеві з представниками Трампа Кушнером і Віткоффом14 лютого, 20:45 • 3276 перегляди
СБУ знищила половину ліквідованих у 2025 році російських систем "Панцир"14 лютого, 21:42 • 6932 перегляди
Суди США винесли понад 4400 рішень про незаконність затримань іммігрантів адміністрацією Трампа14 лютого, 22:39 • 3580 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
13 лютого, 11:25 • 77264 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
13 лютого, 10:00 • 123242 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви13 лютого, 07:25 • 70501 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 87803 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 128223 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Марк Рютте
Ільхам Алієв
Україна
Сполучені Штати Америки
Азербайджан
Європа
Донецька область
Голлівуд готує чергове перезавантаження "Ангелів Чарлі" зі сценаристом "Шалено багатих азіатів"14 лютого, 23:20 • 2360 перегляди
Відому українську блогерку Candy Superstar пограбували на 2 млн грнPhoto14 лютого, 08:54 • 16141 перегляди
Акторка Анна Саліванчук розкрила свою вагу та секрети ідеальної фігури13 лютого, 18:43 • 15615 перегляди
Орландо Блум засвітився з молодою моделлю на Super Bowl 2026 - парочка трималася за рукиPhoto13 лютого, 18:03 • 18917 перегляди
Топ-5 детективів із напруженим сюжетом і неочікуваною розв’язкоюVideo13 лютого, 09:44 • 42317 перегляди
Протягом минулої доби окупанти недорахувалися ще 1250 осіб – Генштаб

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Генеральний штаб ЗСУ повідомив про ліквідацію українськими військами 1250 окупантів за добу. Загальні втрати ворога перевищили 1,25 мільйона осіб.

Протягом минулої доби окупанти недорахувалися ще 1250 осіб – Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ надав свіже зведення щодо втрат окупаційних сил з початку повномасштабного вторгнення. Згідно з офіційними даними, за минулу добу українські захисники ліквідували ще 1250 осіб особового складу ворога, а загальна кількість втрат загарбників перетнула позначку в 1 мільйон 253 тисячі осіб. Про це пише УНН.

Деталі

За останню добу значних втрат зазнала автомобільна техніка противника – знищено 97 одиниць автотранспорту та цистерн з паливом. Також Сили оборони вивели з ладу 11 артилерійських систем та 3 реактивні системи залпового вогню. У небі над Україною було знешкоджено 552 безпілотники оперативно-тактичного рівня.

Бронетанкові сили ворога зменшилися ще на 4 танки та 6 бойових броньованих машин. Статистика по літаках, гелікоптерах та морських суднах за добу залишилася без змін, проте загальні цифри за період війни залишаються великими: знищено 435 літаків та 29 кораблів і катерів.

Військове командування зазначає, що дані постійно уточнюються через високу інтенсивність бойових дій на різних ділянках фронту.

Нічна атака "шахедів" на Запоріжжя: зруйновано приватний будинок та поранено трьох людей15.02.26, 07:10 • 216 переглядiв

Степан Гафтко

