Протягом минулої доби окупанти недорахувалися ще 1250 осіб – Генштаб
Київ • УНН
Генеральний штаб ЗСУ повідомив про ліквідацію українськими військами 1250 окупантів за добу. Загальні втрати ворога перевищили 1,25 мільйона осіб.
Генеральний штаб ЗСУ надав свіже зведення щодо втрат окупаційних сил з початку повномасштабного вторгнення. Згідно з офіційними даними, за минулу добу українські захисники ліквідували ще 1250 осіб особового складу ворога, а загальна кількість втрат загарбників перетнула позначку в 1 мільйон 253 тисячі осіб. Про це пише УНН.
Деталі
За останню добу значних втрат зазнала автомобільна техніка противника – знищено 97 одиниць автотранспорту та цистерн з паливом. Також Сили оборони вивели з ладу 11 артилерійських систем та 3 реактивні системи залпового вогню. У небі над Україною було знешкоджено 552 безпілотники оперативно-тактичного рівня.
Бронетанкові сили ворога зменшилися ще на 4 танки та 6 бойових броньованих машин. Статистика по літаках, гелікоптерах та морських суднах за добу залишилася без змін, проте загальні цифри за період війни залишаються великими: знищено 435 літаків та 29 кораблів і катерів.
Військове командування зазначає, що дані постійно уточнюються через високу інтенсивність бойових дій на різних ділянках фронту.
