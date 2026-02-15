Україна відбила нічну атаку 83 безпілотників, 55 з них знищено

$42.990.00
51.030.00
ukenru
14 лютого, 19:48 • 11242 перегляди
Зеленський отримав премію Евальда фон Клейста та згадав Орбана
14 лютого, 17:06 • 22093 перегляди
Україна має небагато ракет “Фламінго”, адже росіянам вдалося уразити одну з виробничих ліній - Зеленський
14 лютого, 16:21 • 21336 перегляди
Владислав Гераскевич на Мюнхенській конференції висловив вдячність за підтримку УкраїниPhoto
14 лютого, 14:24 • 22053 перегляди
росія продовжить удари по інфраструктурі України в лютому 2026 року - ЦПД
14 лютого, 12:44 • 20527 перегляди
Зеленський: тристоронні переговори Україна-США-рф наступного тижня мають бути серйозними та предметними
14 лютого, 12:18 • 18582 перегляди
путін може вважати себе царем, але в реальності він раб війни - Зеленський
14 лютого, 11:01 • 15525 перегляди
У Китаї заявили, що країна не є залученою до війни між рф та Україною і не має вирішального впливу
14 лютого, 09:35 • 15326 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російських катера БК-16 та РЛС у Криму
14 лютого, 08:57 • 15229 перегляди
Рубіо: ми не знаємо, чи росіяни серйозно налаштовані закінчити війну - вони кажуть, що так
Ексклюзив
14 лютого, 06:42 • 14640 перегляди
Реєстрація Starlink для росіян - на скільки можна загриміти за грати
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−1°
1.1м/с
84%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Зеленський обговорив зустрічі в Женеві з представниками Трампа Кушнером і Віткоффом14 лютого, 20:45 • 4960 перегляди
Сили оборони відбили 191 атаку: Покровський та Гуляйпільський напрямки залишаються найгарячішими14 лютого, 21:16 • 4122 перегляди
СБУ знищила половину ліквідованих у 2025 році російських систем "Панцир"14 лютого, 21:42 • 10010 перегляди
Суди США винесли понад 4400 рішень про незаконність затримань іммігрантів адміністрацією Трампа14 лютого, 22:39 • 5438 перегляди
Астрономи виявили унікальну планетарну систему "навиворіт" біля червоного карлика14 лютого, 23:40 • 3748 перегляди
Публікації
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 78267 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 125908 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви13 лютого, 07:25 • 71237 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 88466 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 128826 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Марк Рютте
Ільхам Алієв
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Азербайджан
Вашингтон
Мюнхен
Реклама
УНН Lite
Голлівуд готує чергове перезавантаження "Ангелів Чарлі" зі сценаристом "Шалено багатих азіатів"14 лютого, 23:20 • 3074 перегляди
Відому українську блогерку Candy Superstar пограбували на 2 млн грнPhoto14 лютого, 08:54 • 16484 перегляди
Акторка Анна Саліванчук розкрила свою вагу та секрети ідеальної фігури13 лютого, 18:43 • 15910 перегляди
Орландо Блум засвітився з молодою моделлю на Super Bowl 2026 - парочка трималася за рукиPhoto13 лютого, 18:03 • 19192 перегляди
Топ-5 детективів із напруженим сюжетом і неочікуваною розв’язкоюVideo13 лютого, 09:44 • 42640 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
Шахед-136

Україна відбила нічну атаку 83 безпілотників, 55 з них знищено

Київ • УНН

 • 20 перегляди

В ніч на 15 лютого Росія атакувала Україну 83 безпілотниками різних типів. Сили ППО знищили 55 ворожих БпЛА.

Україна відбила нічну атаку 83 безпілотників, 55 з них знищено

Армія рф у ніч на 15 лютого запустила 83 ударні безпілотники, сили ППО вдалось ліквідувати 55, передає УНН із посиланням на Командування Повітряних сил.

У ніч на 15 лютого (з 18:30 14 лютого) противник атакував 83 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Міллерове, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – рф,  Гвардійське, Чауда - ТОТ АР Крим, близько 50 із них – "шахеди" 

- йдеться у повідомленні.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 55 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотників інших типів. Зафіксовано влучання 25 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях 

- додали у Командуванні.

Протягом минулої доби окупанти недорахувалися ще 1250 осіб – Генштаб15.02.26, 07:23 • 1680 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Техніка
Війна в Україні
Крим