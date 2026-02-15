Україна відбила нічну атаку 83 безпілотників, 55 з них знищено
Київ • УНН
В ніч на 15 лютого Росія атакувала Україну 83 безпілотниками різних типів. Сили ППО знищили 55 ворожих БпЛА.
Армія рф у ніч на 15 лютого запустила 83 ударні безпілотники, сили ППО вдалось ліквідувати 55, передає УНН із посиланням на Командування Повітряних сил.
У ніч на 15 лютого (з 18:30 14 лютого) противник атакував 83 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Міллерове, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – рф, Гвардійське, Чауда - ТОТ АР Крим, близько 50 із них – "шахеди"
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 55 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотників інших типів. Зафіксовано влучання 25 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях
