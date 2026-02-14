$42.990.00
Зеленский получил премию Эвальда фон Клейста и упомянул Орбана
17:06 • 10064 просмотра
Украина имеет немного ракет "Фламинго", ведь россиянам удалось поразить одну из производственных линий - Зеленский
16:21 • 12726 просмотра
Владислав Гераскевич на Мюнхенской конференции выразил благодарность за поддержку УкраиныPhoto
14 февраля, 14:24 • 13538 просмотра
россия продолжит удары по инфраструктуре Украины в феврале 2026 года - ЦПД
14 февраля, 12:44 • 15255 просмотра
Зеленский: трехсторонние переговоры Украина-США-рф на следующей неделе должны быть серьезными и предметными
14 февраля, 12:18 • 16059 просмотра
путин может считать себя царем, но в реальности он раб войны - Зеленский
14 февраля, 11:01 • 13987 просмотра
В Китае заявили, что страна не вовлечена в войну между рф и Украиной и не имеет решающего влияния
14 февраля, 09:35 • 14693 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российских катера БК-16 и РЛС в Крыму
14 февраля, 08:57 • 14629 просмотра
Рубио: мы не знаем, серьезно ли россияне настроены закончить войну - они говорят, что да
Эксклюзив
14 февраля, 06:42 • 14102 просмотра
Регистрация Starlink для россиян - на сколько можно загреметь за решетку
Зеленский обсудил встречи в Женеве с представителями Трампа Кушнером и Уиткоффом

Киев • УНН

 • 160 просмотра

Президент Зеленский провел разговор с представителями Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером перед трехсторонними встречами в Женеве. Обсуждались также наработки после встреч в Абу-Даби и встреча с госсекретарем США Марко Рубио.

Зеленский обсудил встречи в Женеве с представителями Трампа Кушнером и Уиткоффом
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с представителями Президента Трампа Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером перед трехсторонними встречами в Женеве. Об этом он сообщил в Telegram, передает УНН.

Детали

Рассчитываем, что встречи действительно будут результативными. Обсудили также некоторые наработки после встреч в Абу-Даби. Не все может быть озвучено по телефону, и наша переговорная команда представит позицию Украины на следующей неделе. Рассказал и о нашей встрече с государственным секретарем США Марко Рубио. Очень ценим, что Америка всегда сохраняет конструктив и готова помогать с защитой жизней

- говорится в заявлении Зеленского.

Напомним

Владимир Зеленский встретился с государственным секретарем США Марком Рубио на полях Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля. Об этом сообщал представитель Президента Украины Сергей Никифоров.

Впоследствии Зеленский озвучил детали своей встречи Марко Рубио. Он проинформировал госсекретаря США Рубио о ситуации на фронте и последствиях российских ударов.

Также Владимир Зеленский провел встречу с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, во время которой стороны детально обсудили дальнейшее наполнение и развитие программы PURL.

Кроме того, Зеленский встретился с Президентом Чехии Петером Павелом. Лидеры обоих государств обсудили военную поддержку Украины.

Евгений Устименко

