Зеленский обсудил встречи в Женеве с представителями Трампа Кушнером и Уиткоффом
Киев • УНН
Президент Зеленский провел разговор с представителями Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером перед трехсторонними встречами в Женеве. Обсуждались также наработки после встреч в Абу-Даби и встреча с госсекретарем США Марко Рубио.
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с представителями Президента Трампа Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером перед трехсторонними встречами в Женеве. Об этом он сообщил в Telegram, передает УНН.
Детали
Рассчитываем, что встречи действительно будут результативными. Обсудили также некоторые наработки после встреч в Абу-Даби. Не все может быть озвучено по телефону, и наша переговорная команда представит позицию Украины на следующей неделе. Рассказал и о нашей встрече с государственным секретарем США Марко Рубио. Очень ценим, что Америка всегда сохраняет конструктив и готова помогать с защитой жизней
Напомним
Владимир Зеленский встретился с государственным секретарем США Марком Рубио на полях Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля. Об этом сообщал представитель Президента Украины Сергей Никифоров.
Впоследствии Зеленский озвучил детали своей встречи Марко Рубио. Он проинформировал госсекретаря США Рубио о ситуации на фронте и последствиях российских ударов.
Также Владимир Зеленский провел встречу с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, во время которой стороны детально обсудили дальнейшее наполнение и развитие программы PURL.
Кроме того, Зеленский встретился с Президентом Чехии Петером Павелом. Лидеры обоих государств обсудили военную поддержку Украины.