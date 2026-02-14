Зеленський і Павел обговорили військову підтримку України та участь Чехії в ініціативі PURL
Київ • УНН
Президенти України та Чехії Володимир Зеленський і Петер Павел обговорили військову підтримку України. Йшлося про постачання боєприпасів та участь Чехії в ініціативі PURL.
У суботу, 14 лютого, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Чехії Петером Павелом. Лідери обох держав обговорили військову підтримку України, повідомляє УНН з посиланням на допис Зеленського в Telegram.
Деталі
Український президент подякував за чеську ініціативу з постачання Україні боєприпасів та її продовження. Також обидва президенти розглянули можливу участь Чехії в ініціативі PURL.
Розраховуємо, що надходження снарядів відбуватимуться без жодних затримок. Говорили і про співпрацю у спільних програмах захисту: можливу участь Чехії в ініціативі PURL та потенційну реалізацію спільних проєктів у межах інструменту SAFE
