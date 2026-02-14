Зеленський і Павел обговорили військову підтримку України та участь Чехії в ініціативі PURL

$42.990.00
17:06 • 966 перегляди
Україна має небагато ракет “Фламінго”, адже росіянам вдалося уразити одну з виробничих ліній - Зеленський
16:21 • 3628 перегляди
Владислав Гераскевич на Мюнхенській конференції висловив вдячність за підтримку УкраїниPhoto
14:24 • 7356 перегляди
росія продовжить удари по інфраструктурі України в лютому 2026 року - ЦПД
12:44 • 11092 перегляди
Зеленський: тристоронні переговори Україна-США-рф наступного тижня мають бути серйозними та предметними
12:18 • 13377 перегляди
путін може вважати себе царем, але в реальності він раб війни - Зеленський
14 лютого, 11:01 • 12856 перегляди
У Китаї заявили, що країна не є залученою до війни між рф та Україною і не має вирішального впливу
14 лютого, 09:35 • 13914 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російських катера БК-16 та РЛС у Криму
14 лютого, 08:57 • 14154 перегляди
Рубіо: ми не знаємо, чи росіяни серйозно налаштовані закінчити війну - вони кажуть, що так
Ексклюзив
14 лютого, 06:42 • 13659 перегляди
Реєстрація Starlink для росіян - на скільки можна загриміти за грати
Ексклюзив
13 лютого, 16:25 • 25915 перегляди
"Потрібно подавати протест" - Борзов про справу Гераскевича і російський прапор на Іграх
Популярнi новини
Кількість боїв на фронті за добу зросла - карта від Генштабу за напрямкамиPhoto14 лютого, 07:39 • 3882 перегляди
Відому українську блогерку Candy Superstar пограбували на 2 млн грнPhoto14 лютого, 08:54 • 12436 перегляди
Переговори Україна-США-рф звузили коло питань на шляху врегулювання, але залишилися найскладніші - Рубіо14 лютого, 09:03 • 3138 перегляди
Пентагон міг використати ШІ-інструмент під час операції проти Мадуро - WSJ14 лютого, 10:59 • 6186 перегляди
Патрульна поліція оприлюднила відео з бодікамер з ночі, коли під час затримання помер чоловікVideo13:12 • 5666 перегляди
Публікації
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 70648 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 106538 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви13 лютого, 07:25 • 65527 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 83397 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 124223 перегляди
УНН Lite
Відому українську блогерку Candy Superstar пограбували на 2 млн грнPhoto14 лютого, 08:54 • 12486 перегляди
Акторка Анна Саліванчук розкрила свою вагу та секрети ідеальної фігури13 лютого, 18:43 • 13694 перегляди
Орландо Блум засвітився з молодою моделлю на Super Bowl 2026 - парочка трималася за рукиPhoto13 лютого, 18:03 • 17086 перегляди
Топ-5 детективів із напруженим сюжетом і неочікуваною розв’язкоюVideo13 лютого, 09:44 • 39928 перегляди
Наталія Могилевська розкрила секрет схуднення на 25 кг і назвала свій раціонPhoto12 лютого, 14:29 • 39061 перегляди
Зеленський і Павел обговорили військову підтримку України та участь Чехії в ініціативі PURL

Київ • УНН

 • 190 перегляди

Президенти України та Чехії Володимир Зеленський і Петер Павел обговорили військову підтримку України. Йшлося про постачання боєприпасів та участь Чехії в ініціативі PURL.

Зеленський і Павел обговорили військову підтримку України та участь Чехії в ініціативі PURL
Фото: офіс Президента України

У суботу, 14 лютого, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Чехії Петером Павелом. Лідери обох держав обговорили військову підтримку України, повідомляє УНН з посиланням на допис Зеленського в Telegram.

Деталі

Український президент подякував за чеську ініціативу з постачання Україні боєприпасів та її продовження. Також обидва президенти розглянули можливу участь Чехії в ініціативі PURL.

Розраховуємо, що надходження снарядів відбуватимуться без жодних затримок. Говорили і про співпрацю у спільних програмах захисту: можливу участь Чехії в ініціативі PURL та потенційну реалізацію спільних проєктів у межах інструменту SAFE 

- йдеться в дописі Зеленського.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, під час якої поінформував про загальну ситуацію в українській енергосистемі та наслідки російських ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури.

Також Володимир Зеленський провів зустріч із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, під час якої сторони детально обговорили подальше наповнення та розвиток програми PURL.

Євген Устименко

ПолітикаСвіт
