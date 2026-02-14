$42.990.00
Зеленський: тристоронні переговори Україна-США-рф наступного тижня мають бути серйозними та предметними
12:18 • 7504 перегляди
путін може вважати себе царем, але в реальності він раб війни - Зеленський
11:01 • 8270 перегляди
У Китаї заявили, що країна не є залученою до війни між рф та Україною і не має вирішального впливу
09:35 • 11342 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російських катера БК-16 та РЛС у Криму
14 лютого, 08:57 • 12432 перегляди
Рубіо: ми не знаємо, чи росіяни серйозно налаштовані закінчити війну - вони кажуть, що так
Ексклюзив
14 лютого, 06:42 • 12863 перегляди
Реєстрація Starlink для росіян - на скільки можна загриміти за грати
Ексклюзив
13 лютого, 16:25 • 25033 перегляди
"Потрібно подавати протест" - Борзов про справу Гераскевича і російський прапор на Іграх
Ексклюзив
13 лютого, 14:32 • 41960 перегляди
"Влад чудово тримався та блискуче наводив свої контраргументи": адвокат Гераскевича розповів про перспективи позову проти МОК
13 лютого, 13:41 • 36892 перегляди
Україна очікує остаточного схвалення угоди з МВФ найближчими тижнями
13 лютого, 12:31 • 36264 перегляди
Українська делегація готується до переговорів у Женеві 17-18 лютого, склад перемовників визначено - Умєров
НАТО підтвердило 38 млрд євро допомоги Україні

Програма PURL допоможе Україні закупити більше ракет для ППО.

НАТО підтвердило 38 млрд євро допомоги Україні

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, під час якої сторони детально обговорили подальше наповнення та розвиток програми PURL. Про це повідомляє УНН із посиланням на Офіс президента України.

Деталі

Ця ініціатива передбачає залучення коштів партнерів для закупівлі, зокрема, ракет до українських систем протиповітряної оборони.

Глава держави подякував союзникам за продуктивну зустріч у форматі "Рамштайн", у межах якої було підтверджено виділення Україні 38 млрд євро військової допомоги. Йдеться про підтримку, спрямовану як на покриття нагальних оборонних потреб, так і на посилення довгострокової спроможності України протистояти російській агресії.

Окрему увагу під час переговорів приділили розширенню співпраці з партнерами у сфері оборонної промисловості. Зеленський і Рютте обговорили можливість відкриття спільних оборонних підприємств у країнах Європи, що дозволить не лише забезпечити стабільні поставки озброєння, а й інтегрувати український оборонний сектор у європейські виробничі ланцюги.

Ключовим акцентом зустрічі став подальший розвиток програми PURL. Українська сторона наголосила на важливості її системного наповнення, адже ініціатива дає змогу оперативно закуповувати ракети для ППО - одного з найкритичніших напрямів захисту цивільної інфраструктури та населення. Київ підкреслив, що високо цінує внесок кожної держави-партнера та розраховує на збереження і розширення підтримки в межах цієї програми.

Нагадаємо

Президент Зеленський повідомив, що ракети для ППО, отримані від партнерів, були використані вже за кілька днів після надходження. Вони захищали українське небо під час однієї з останніх масованих атак рф.

Олександра Василенко

