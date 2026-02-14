НАТО підтвердило 38 млрд євро допомоги Україні

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, під час якої сторони детально обговорили подальше наповнення та розвиток програми PURL. Про це повідомляє УНН із посиланням на Офіс президента України.

Деталі

Ця ініціатива передбачає залучення коштів партнерів для закупівлі, зокрема, ракет до українських систем протиповітряної оборони.

Глава держави подякував союзникам за продуктивну зустріч у форматі "Рамштайн", у межах якої було підтверджено виділення Україні 38 млрд євро військової допомоги. Йдеться про підтримку, спрямовану як на покриття нагальних оборонних потреб, так і на посилення довгострокової спроможності України протистояти російській агресії.

Окрему увагу під час переговорів приділили розширенню співпраці з партнерами у сфері оборонної промисловості. Зеленський і Рютте обговорили можливість відкриття спільних оборонних підприємств у країнах Європи, що дозволить не лише забезпечити стабільні поставки озброєння, а й інтегрувати український оборонний сектор у європейські виробничі ланцюги.

Ключовим акцентом зустрічі став подальший розвиток програми PURL. Українська сторона наголосила на важливості її системного наповнення, адже ініціатива дає змогу оперативно закуповувати ракети для ППО - одного з найкритичніших напрямів захисту цивільної інфраструктури та населення. Київ підкреслив, що високо цінує внесок кожної держави-партнера та розраховує на збереження і розширення підтримки в межах цієї програми.

Нагадаємо

Президент Зеленський повідомив, що ракети для ППО, отримані від партнерів, були використані вже за кілька днів після надходження. Вони захищали українське небо під час однієї з останніх масованих атак рф.