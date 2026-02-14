Зеленський: отримані незадовго до атаки рф ракети для ППО використали для захисту неба уже за кілька днів після прибуття

Ракети для протиповітряної оборони, які надійшли від партнерів за кілька днів до одного з останніх масованих ударів рф, були використані вже за кілька днів - приїхали в неділю, а захищали українське небо у ніч на четвер. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час Мюнхенської конференції з безпеки, передає УНН.

Деталі

За словами Президента, під час однієї з останніх атак, 12 лютого, росія запустила 24 балістичні ракети, одну керовану авіаційну ракету та 219 ударних дронів по українських містах, зокрема Києву, Дніпру та Одесі.

15 з 24 балістичних ракет, одну керовану та 197 з 219 дронів знешкодили під час російської атаки

"Багато із вас, були вже тут, у Мюнхені, коли цей удар стався. росія запустила 24 балістичні ракети, одну керовану авіаційну ракету і 219, чи можете ви собі уявити - 219 ударних дронів проти наших міст: Київ, Дніпро, Одеса. І це лише одна атака. Одна ніч. Наше ППО використали ті ракети, які надійшли нам від партнерів буквально за кілька днів до того. Вони приїхали в неділю і у ніч на четвер, ці ракети вже захищали наше небо. І це лише одна ніч, але російські атаки відбуваються майже кожної ночі в Україні, і щонайменше раз на тиждень є масовані удари", - зазначив Зеленський.

