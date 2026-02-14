Зеленський: отримані незадовго до атаки рф ракети для ППО використали для захисту неба уже за кілька днів після прибуття

$42.990.00
Зеленський: тристоронні переговори Україна-США-рф наступного тижня мають бути серйозними та предметними
12:18 • 1196 перегляди
путін може вважати себе царем, але в реальності він раб війни - Зеленський
11:01 • 3192 перегляди
У Китаї заявили, що країна не є залученою до війни між рф та Україною і не має вирішального впливу
09:35 • 7384 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російських катера БК-16 та РЛС у Криму
08:57 • 10126 перегляди
Рубіо: ми не знаємо, чи росіяни серйозно налаштовані закінчити війну - вони кажуть, що так
Ексклюзив
14 лютого, 06:42 • 11674 перегляди
Реєстрація Starlink для росіян - на скільки можна загриміти за грати
Ексклюзив
13 лютого, 16:25 • 23855 перегляди
"Потрібно подавати протест" - Борзов про справу Гераскевича і російський прапор на Іграх
Ексклюзив
13 лютого, 14:32 • 40896 перегляди
"Влад чудово тримався та блискуче наводив свої контраргументи": адвокат Гераскевича розповів про перспективи позову проти МОК
13 лютого, 13:41 • 35913 перегляди
Україна очікує остаточного схвалення угоди з МВФ найближчими тижнями
13 лютого, 12:31 • 35642 перегляди
Українська делегація готується до переговорів у Женеві 17-18 лютого, склад перемовників визначено - Умєров
Я молодший за путіна, це важливо, у нього не дуже багато часу - Зеленський
14 лютого, 03:08 • 8454 перегляди
Санду: росія веде когнітивну війну проти Молдови і лякає "українським сценарієм"
14 лютого, 03:44 • 4978 перегляди
Пісторіус: війна росії проти України не має нічого спільного з військовим конфліктом
14 лютого, 04:17 • 7770 перегляди
В Угорщині вважають швидкий вступ України до ЄС загрозою війни з росією - ЗМІ
14 лютого, 05:32 • 4144 перегляди
Понад тисяча солдатів та 914 БпЛА: у Генштабі розповіли про втрати ворога за добу
14 лютого, 05:44 • 5514 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 64338 перегляди
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 64338 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 92011 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви
13 лютого, 07:25 • 60502 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету
12 лютого, 11:15 • 78729 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат
11 лютого, 13:50 • 119787 перегляди
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Дональд Трамп
Ван Ї (політик)
Урсула фон дер Ляєн
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Китай
Німеччина
Відому українську блогерку Candy Superstar пограбували на 2 млн грн
08:54 • 2364 перегляди
Акторка Анна Саліванчук розкрила свою вагу та секрети ідеальної фігури
13 лютого, 18:43 • 11163 перегляди
Орландо Блум засвітився з молодою моделлю на Super Bowl 2026 - парочка трималася за руки
13 лютого, 18:03 • 14656 перегляди
Топ-5 детективів із напруженим сюжетом і неочікуваною розв'язкою
13 лютого, 09:44 • 37103 перегляди
Наталія Могилевська розкрила секрет схуднення на 25 кг і назвала свій раціон
12 лютого, 14:29 • 36712 перегляди
Техніка
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)
Соціальна мережа
Опалення

Зеленський: отримані незадовго до атаки рф ракети для ППО використали для захисту неба уже за кілька днів після прибуття

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Президент Зеленський повідомив, що ракети для ППО, отримані від партнерів, були використані вже за кілька днів після надходження. Вони захищали українське небо під час однієї з останніх масованих атак РФ.

Зеленський: отримані незадовго до атаки рф ракети для ППО використали для захисту неба уже за кілька днів після прибуття

Ракети для протиповітряної оборони, які надійшли від партнерів за кілька днів до одного з останніх масованих ударів рф, були використані вже за кілька днів - приїхали в неділю, а захищали українське небо у ніч на четвер. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час Мюнхенської конференції з безпеки, передає УНН.

Деталі

За словами Президента, під час однієї з останніх атак, 12 лютого, росія запустила 24 балістичні ракети, одну керовану авіаційну ракету та 219 ударних дронів по українських містах, зокрема Києву, Дніпру та Одесі.

15 з 24 балістичних ракет, одну керовану та 197 з 219 дронів знешкодили під час російської атаки12.02.26, 09:23 • 2712 переглядiв

"Багато із вас, були вже тут, у Мюнхені, коли цей удар стався. росія запустила 24 балістичні ракети, одну керовану авіаційну ракету і 219, чи можете ви собі уявити - 219 ударних дронів проти наших міст: Київ, Дніпро, Одеса. І це лише одна атака. Одна ніч. Наше ППО використали ті ракети, які надійшли нам від партнерів буквально за кілька днів до того. Вони приїхали в неділю і у ніч на четвер, ці ракети вже захищали наше небо. І це лише одна ніч, але російські атаки відбуваються майже кожної ночі в Україні, і щонайменше раз на тиждень є масовані удари", - зазначив Зеленський.

Зеленський: найгірше під час війни - чути, що підрозділи ППО пусті, а масований удар може бути за день-два14.02.26, 13:43 • 1158 переглядiв

Алла Кіосак

Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Дніпро (місто)
Володимир Зеленський
Україна
Одеса
Київ