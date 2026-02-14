$42.990.00
Зеленський: найгірше під час війни - чути, що підрозділи ППО пусті, а масований удар може бути за день-два

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Президент Володимир Зеленський на Мюнхенській конференції з безпеки заявив, що найважчим є повідомлення про відсутність ракет у ППО. Це відбувається, коли розвідка попереджає про новий масований удар.

Зеленський: найгірше під час війни - чути, що підрозділи ППО пусті, а масований удар може бути за день-два

Однією з найважчих доповідей під час війни є повідомлення про те, що підрозділи протиповітряної оборони залишилися без ракет, тоді як розвідка попереджає про новий масований удар найближчими днями. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час Мюнхенської конференції з питань безпеки, передає УНН.

Деталі

За словами Президента, критичною є ситуація, коли ракети вже використані для зупинення російських ударів, а нові поставки ще не надійшли.

Чесно кажучи, одна з найгірших речей, яку може почути лідер під час війни - це доповідь від командувача Повітряних сил, який каже, що підрозділи ППО пусті. Пусті, і вони використали свої ракети, щоб зупинити російські удари, і поповнення не було. І розвідка каже, що новий масований удар може бути за день-два. Іноді нам вдається завезти нові ракети прямо перед ударом. І іноді - в останній, буквально в останній момент

- наголосив Зеленський.

Нагадаємо

Президент Зеленський прибув на другий день Мюнхенської конференції з безпеки. Сьогодні заплановано його основний виступ та зустріч з Держсекретарем США Марко Рубіо.

Зеленський: Європа платить за здатність України зупиняти балістичні удари14.02.26, 13:16 • 402 перегляди

Алла Кіосак

ПолітикаСвіт
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Марко Рубіо
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна