Зеленський прибув на другий день Мюнхенської конференції з безпеки - заплановано виступ та зустріч з Рубіо
Київ • УНН
Президент Зеленський прибув на другий день Мюнхенської конференції з безпеки. Сьогодні заплановано його основний виступ та зустріч з Держсекретарем США Марко Рубіо.
Президент Володимир Зеленський прибув для участі у другому дні Мюнхенської конференції з безпеки, відповідне відео поширили ЗМІ у суботу, пише УНН.
Деталі
Сьогодні на Мюнхенській конференції з безпеки заплановано основний виступ Президента України.
Сьогодні також очікується, що Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з Держсекретарем США Марко Рубіо на Мюнхенській безпековій конференції.
Напередодні Президент України Володимир Зеленський вже відвідував Мюнхенську безпекову конференцію, де проводив зустріч зі світовими лідерами і спілкувався з журналістами.
Перед цим 13 лютого Зеленський прийняв перший ударний дрон, спільно виготовлений на першому німецько-українському підприємстві, побачивши перший політ безпілотника.
Нагадаємо
Як повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський на чолі української делегації візьме участь у Мюнхенській конференції з безпеки, яка пройде з 13 по 15 лютого.