09:35 • 240 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російських катера БК-16 та РЛС у Криму, вузла зв'язку та складу боєприпасів
08:57 • 1806 перегляди
Рубіо: ми не знаємо, чи росіяни серйозно налаштовані закінчити війну - вони кажуть, що так
Ексклюзив
06:42 • 6108 перегляди
Реєстрація Starlink для росіян - на скільки можна загриміти за грати
Ексклюзив
13 лютого, 16:25 • 20641 перегляди
"Потрібно подавати протест" - Борзов про справу Гераскевича і російський прапор на Іграх
Ексклюзив
13 лютого, 14:32 • 38461 перегляди
"Влад чудово тримався та блискуче наводив свої контраргументи": адвокат Гераскевича розповів про перспективи позову проти МОК
13 лютого, 13:41 • 34325 перегляди
Україна очікує остаточного схвалення угоди з МВФ найближчими тижнями
13 лютого, 12:31 • 34509 перегляди
Українська делегація готується до переговорів у Женеві 17-18 лютого, склад перемовників визначено - Умєров
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 61518 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 85002 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
13 лютого, 08:10 • 65605 перегляди
Україна наклала санкції на 91 судно "тіньового флоту" росії
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

УНН Lite
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
The Guardian
Опалення
Дипломатка

Зеленський прибув на другий день Мюнхенської конференції з безпеки - заплановано виступ та зустріч з Рубіо

Київ • УНН

 • 364 перегляди

Президент Зеленський прибув на другий день Мюнхенської конференції з безпеки. Сьогодні заплановано його основний виступ та зустріч з Держсекретарем США Марко Рубіо.

Зеленський прибув на другий день Мюнхенської конференції з безпеки - заплановано виступ та зустріч з Рубіо

Президент Володимир Зеленський прибув для участі у другому дні Мюнхенської конференції з безпеки, відповідне відео поширили ЗМІ у суботу, пише УНН.

Деталі

Сьогодні на Мюнхенській конференції з безпеки заплановано основний виступ Президента України.

Сьогодні також очікується, що Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з Держсекретарем США Марко Рубіо на Мюнхенській безпековій конференції.

У Зеленського завтра запланована зустріч із Рубіо - речник13.02.26, 21:15 • 3900 переглядiв

Напередодні Президент України Володимир Зеленський вже відвідував Мюнхенську безпекову конференцію, де проводив зустріч зі світовими лідерами і спілкувався з журналістами.

Перед цим 13 лютого Зеленський прийняв перший ударний дрон, спільно виготовлений на першому німецько-українському підприємстві, побачивши перший політ безпілотника.

Зеленський прийняв перший ударний дрон спільного виробництва у Німеччині13.02.26, 14:14 • 11100 переглядiв

Нагадаємо

Як повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський на чолі української делегації візьме участь у Мюнхенській конференції з безпеки, яка пройде з 13 по 15 лютого. 

Юлія Шрамко

ПолітикаСвіт
Техніка
Марко Рубіо
Німеччина
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна