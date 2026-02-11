Мюнхенська конференція з безпеки офіційно анонсувала участь Зеленського

Президент України Володимир Зеленський на чолі української делегації візьме участь у Мюнхенській конференції з безпеки, яка пройде з 13 по 15 лютого. Про це йдеться в повідомлення Мюнхенської конференції, передає УНН.

Ми маємо честь підтвердити, що президент Зеленський повернеться до Мюнхена і очолить українську делегацію - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що Зеленський має отримати премію Евальда фон Клейста, присвячену хороброму українському народу.

Нагадаємо

Європейський Союз готується до тижня інтенсивних дипломатичних зустрічей, включаючи зустріч міністрів оборони, економічний саміт та Мюнхенську конференцію з безпеки. Очікується присутність Президента України Володимира Зеленського на Мюнхенській конференції.

Президент Зеленський заявив про участь України у двох важливих міжнародних безпекових заходах цього тижня, включаючи Мюнхенську безпекову конференцію. Очікуються нові пакети підтримки для захисту України.