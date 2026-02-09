$43.050.09
ЄС готується до насиченого дипломатичного тижня із зустріччю лідерів, Федоровим та Зеленським - Politico

Київ • УНН

 • 2186 перегляди

Європейський Союз готується до тижня інтенсивних дипломатичних зустрічей, включаючи зустріч міністрів оборони, економічний саміт та Мюнхенську конференцію з безпеки. Очікується присутність Президента України Володимира Зеленського на Мюнхенській конференції.

ЄС готується до насиченого дипломатичного тижня із зустріччю лідерів, Федоровим та Зеленським - Politico

ЄС готується до неймовірно насиченого дипломатичного тижня: у середу відбудеться зустріч очільників оборонних відомств, у четвер лідери європейських країн проведуть економічний саміт, а у п'ятницю розпочнеться Мюнхенська конференція з безпеки, де очікують Президента України Володимира Зеленського, повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

"ЄС готується до неймовірно складного тижня, протягом якого лідери обговорюватимуть найгостріші питання, які постають перед континентом", - ідеться у публікації.

Їхня місія, як вказано: "зрозуміти, як зробити Європу сильним глобальним гравцем у все більш безжальному світі". "Це означає підвищення економічної конкурентоспроможності ЄС, зниження залежності від США та допомогу Україні у протистоянні виснажливому чотирирічному вторгненню росії", пише видання.

Наступні дні покажуть, чи зможе "Європа розвернутися та стати справді єдиною, повністю зрілою та незалежною", заявив колишній прем'єр-міністр Італії Енріко Летта. Як і підписання Маастрихтського договору в 1992 році, "що зробило Європу такою, якою вона стала за останні 35 років", сказав Летта, "тепер ми маємо зробити те саме знову".

Лідери продовжать свою кризову дипломатію у поїздках: із конференц-зали у Брюсселі до замку у бельгійській сільській місцевості та, нарешті, до Мюнхена на найбільшу у світі міжнародну конференцію з безпеки, пише видання. Окрім того, депутати Європарламенту зустрінуться у Страсбурзі, щоб обговорити розморожування торгової угоди ЄС із США та затвердження довгострокового бюджету (MFF) на період з 2028 по 2034 рік, а посли всіх країн-членів проведуть переговори у Брюсселі у вівторок.

Зустріч очільників оборонних відомств ЄС у середу

На порядку денному засідання Ради ЄС із закордонних справ, на якому зберуться міністри оборони країн ЄС, лише один пункт: підтримка України

- пише видання.

Міністр оборони України Михайло Федоров, призначений минулого місяця після роботи міністром цифрової трансформації, має бути присутнім на зустрічі та проінформувати керівників оборонних відомств блоку про "найнагальніші" потреби своєї країни напередодні чотирирічної річниці повномасштабного вторгнення росії, повідомив європейський чиновник. 

"Федоров, імовірно, попросить додаткові зенітно-ракетні комплекси, включаючи Patriot та NASAMS, які давно перебувають у списку пріоритетів Києва. На зустрічі також обговорюватиметься "співпраця в галузі оборонних інновацій", що є кодовим позначенням для безпілотників та інших нових військових технологій", - вказує видання.

За словами Фабріса Потьє, генерального директора консалтингової компанії Rasmussen Global, зустріч у середу має змусити "Європу терміново задуматися про реальний план Б для забезпечення власної безпеки", оскільки США дедалі більше виходять із трансатлантичного альянсу. "Європа має бути здатна стояти на власних ногах, якщо нас залишать на самоті", - сказав він.

Після зустрічі відбудеться неформальна вечеря та вечірня пресконференція за участю голови дипломатичного відомства ЄС Каї Каллас.

Європейські лідери зберуться на економічний саміт у четвер

Ситуація в Україні, як зазначається, відійде на другий план, коли лідери 27 країн-членів ЄС зберуться у крихітному бельгійському селі Рійкховен, щоб обговорити економічні проблеми блоку.

У віддаленому місці, у замку Олден-Бізен XVI століття, вони обговорять, "як зробити ЄС багатшим: від спрощення законодавства до зміцнення єдиного ринку та зниження залежності від критично важливих сировинних матеріалів з інших частин світу".

Голова Європарламенту Роберта Мецола візьме участь у саміті, який триватиме весь день, та проінформує лідерів про процес затвердження торгової угоди між ЄС та США (голосування всіх депутатів Європарламенту щодо скасування мит на американські промислові товари та лобстерів, ймовірно, відбудеться у березні).

Колишній президент Європейського центрального банку Маріо Драгі та колишній прем'єр-міністр Італії Летта також виступлять перед лідерами та "поділяться своїм баченням європейської конкурентоспроможності", згідно з запрошенням, направленим лідерам головою Європейської ради Антоніу Коштою. І Драгі, і Летта підготували доповіді про те, як зробити Європу більш конкурентоспроможною.

Хоча ні США, ні Китай не були згадані за назвою, запрошення Кошти, пише видання, "наголосило, що ЄС зараз перебуває в "світі посиленої - і не завжди справедливої ​​- економічної конкуренції та торговельного дисбалансу"".

Як попередила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на Всесвітньому економічному форумі в Давосі минулого місяця: "Суть у тому, що світ змінився назавжди. І нам треба змінюватись разом із ним".

На переговорах у четвер ЄС спробує намітити курс у цьому світі, що змінюється, пише видання.

З п'ятниці по неділю - Мюнхенська конференція з безпеки

Повернення до оборони буде на щорічній Мюнхенській конференції, на якій буде присутня ціла низка відомих осіб, "включаючи фон дер Ляєн, канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, Генерального секретаря НАТО Марка Рютте, державного секретаря США Марко Рубіо та Президента України Володимира Зеленського", пише видання.

"Офіційно темами, що розглядатимуться цього року, будуть європейська безпека та оборона, а також майбутнє трансатлантичних відносин. Неофіційно ж питання, яке порушуватимуть усі, буде: чи має ЄС якусь надію стояти на ногах без допомоги Вашингтона", - ідеться у публікації.

Рютте так не вважає, закликавши законодавців ЄС минулого місяця "продовжувати мріяти", якщо вони вірять, що Європа може зробити це без США.

"Ви не зможете", - прямо сказав він.

Генеральний директор Rasmussen Потьє заявив, що європейські "розвідувальні служби неодноразово повідомляють нам, що росія може бути готова напасти на європейського союзника, поки [президент США Дональд] Трамп ще перебуває при владі", і наголосив, що Європа повинна бути готова "діяти самостійно та проводити складні військові операції".

До кінця тижня відповідей на такі важливі питання може не бути, але лідери ЄС сподіватимуться хоча б визначити напрямок руху, зауважує видання.

Загроза нападу рф на НАТО: генсек Рютте закликав посилити підтримку України23.12.25, 09:36 • 4353 перегляди

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
