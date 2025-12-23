Загроза нападу рф на НАТО: генсек Рютте закликав посилити підтримку України
Київ • УНН
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав до подальшої підтримки України, щоб запобігти нападу росії на країни НАТО. Він наголосив на важливості Німеччини у підвищенні оборонних витрат та швидкому нарощуванні озброєнь.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав до здійснення подальшої підтримки України, а також попередив про загрозу з боку путінської росії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Деталі
Як зазначив Рютте, щоб не допустити російського нападу на будь-яку країну НАТО, треба зробити так, щоб Україна залишилась сильною країною.
Він також виділив роль Німеччини у підвищенні витрат на оборону.
Те, що зараз робить Німеччина, дійсно вражає. Без Німеччини нічого не вийде. Вона повинна показати іншим свою лідируючу роль - і вона робить це
На думку Генсека НАТО, нарощування озброєнь має відбуватися швидкими темпами.
За різними оцінками спецслужб, в іншому випадку ситуація може стати небезпечною починаючи з 2027, 2029 або 2031 року
Також Рютте нагадав, що на сьогоднішній день росія витрачає на військові потреби близько 40% свого бюджету.
По війні в Україні можна побачити, що путін готовий принести в жертву 1,1 млн людей
Нагадаємо
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що лише російський диктатор володимир путін може негайно припинити війну, попри спільні зусилля щодо припинення вогню.