$43.270.00
50.920.00
ukenru
14:20 • 10630 перегляди
Україна має мобілізувати ще 250 000 людей, щоб змінити ситуацію на фронті - ЗМІ
Ексклюзив
13:36 • 15799 перегляди
Коридор затемнень, ретроградний Меркурій і емоційно складний для України: гороскоп на 23 лютого - 1 березня
22 лютого, 09:06 • 19729 перегляди
Теракт у Львові 22 лютого - поліція і СБУ затримали підозрювану у злочиніPhoto
22 лютого, 00:48 • 35552 перегляди
Унаслідок теракту у Львові загинула 23-річна працівниця поліції – прокуратураVideo
21 лютого, 23:49 • 45098 перегляди
Мер Львова Садовий назвав вибухи у центрі міста терактом та повідомив про госпіталізацію 14 постраждалихVideo
21 лютого, 22:51 • 37884 перегляди
Українська ракета "Фламінго" могла встановити світовий рекорд дальності ураження під час атаки на Воткінський завод
21 лютого, 17:20 • 61189 перегляди
Орбан проти Мадяра. В Угорщині стартувала напружена виборча кампанія
21 лютого, 13:53 • 63042 перегляди
ЗСУ завдали удару ракетами "Фламінго" по заводу-виробнику "Іскандерів"
Ексклюзив
21 лютого, 11:17 • 41317 перегляди
На Дніпровщині компанія влаштувала конфлікт зі стріляниною у військових, є один поранений і двоє затриманих
21 лютого, 11:02 • 38364 перегляди
Україна закликала Брюссель втрутитися у суперечку з Угорщиною щодо нафтопроводу - ЗМІ
ЄС вимагає від США дотримуватися торговельної угоди після блокування мит Трампа

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Європейський Союз закликає США дотримуватися торговельних угод після рішення суду, яке заблокувало частину тарифів Трампа. Єврокомісія вимагає ясності щодо подальшої політики через занепокоєння про підвищення мит.

ЄС вимагає від США дотримуватися торговельної угоди після блокування мит Трампа

Європейський Союз заявив, що Сполучені Штати мають виконувати взяті на себе зобов’язання у сфері торгівлі, попри рішення Верховного суду США, який заблокував частину масштабних тарифів, запроваджених адміністрацією Дональда Трампа. Про це пише AP News, передає УНН.

Як повідомляє агентство, Єврокомісія звернулася до Вашингтона із вимогою "повної ясності" щодо подальших дій у торговельній політиці та наголосила, що чинна ситуація не сприяє "чесній, збалансованій і взаємовигідній" трансатлантичній торгівлі, про яку сторони домовилися раніше.

Йдеться про спільну заяву ЄС і США від серпня 2025 року, яка передбачає торговельну угоду з фіксованою ставкою мита у 15% на 70% європейських товарів, що експортуються до США. Водночас Дональд Трамп після рішення суду заявив про намір підвищити глобальні тарифи до 15%, що викликало занепокоєння в Брюсселі.

Голова комітету Європейського парламенту з міжнародної торгівлі Бернд Ланге назвав дії американської адміністрації "тарифним хаосом" і заявив, що запропонує призупинити процес ратифікації угоди. За його словами, ситуація створює дедалі більшу невизначеність для ЄС та інших торговельних партнерів США.

У Єврокомісії наголосили, що "угода є угодою", і Євросоюз, як найбільший торговельний партнер США, очікує виконання домовленостей без додаткового підвищення мит понад погоджену межу.

За даними Eurostat, обсяг торгівлі товарами та послугами між ЄС і США у 2024 році становив 1,7 трлн євро, або в середньому 4,6 млрд євро на день.

Нагадаємо

Європейську комісію закликали втрутитися у конфлікт між Україною та Угорщиною щодо заблокованого російського нафтопроводу, що перешкоджає наданню ЄС екстреного кредиту Україні. Угорщина заблокувала кредит у 90 мільярдів євро після пошкодження нафтопроводу "Дружба" через російські атаки.

Андрій Тимощенков

ЕкономікаСвіт
Енергетика
Війна в Україні
Європейський парламент
Європейська комісія
Вашингтон
Дональд Трамп
Європейський Союз
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Україна