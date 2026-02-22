ЄС вимагає від США дотримуватися торговельної угоди після блокування мит Трампа
Київ • УНН
Європейський Союз закликає США дотримуватися торговельних угод після рішення суду, яке заблокувало частину тарифів Трампа. Єврокомісія вимагає ясності щодо подальшої політики через занепокоєння про підвищення мит.
Європейський Союз заявив, що Сполучені Штати мають виконувати взяті на себе зобов’язання у сфері торгівлі, попри рішення Верховного суду США, який заблокував частину масштабних тарифів, запроваджених адміністрацією Дональда Трампа. Про це пише AP News, передає УНН.
Як повідомляє агентство, Єврокомісія звернулася до Вашингтона із вимогою "повної ясності" щодо подальших дій у торговельній політиці та наголосила, що чинна ситуація не сприяє "чесній, збалансованій і взаємовигідній" трансатлантичній торгівлі, про яку сторони домовилися раніше.
Йдеться про спільну заяву ЄС і США від серпня 2025 року, яка передбачає торговельну угоду з фіксованою ставкою мита у 15% на 70% європейських товарів, що експортуються до США. Водночас Дональд Трамп після рішення суду заявив про намір підвищити глобальні тарифи до 15%, що викликало занепокоєння в Брюсселі.
Голова комітету Європейського парламенту з міжнародної торгівлі Бернд Ланге назвав дії американської адміністрації "тарифним хаосом" і заявив, що запропонує призупинити процес ратифікації угоди. За його словами, ситуація створює дедалі більшу невизначеність для ЄС та інших торговельних партнерів США.
У Єврокомісії наголосили, що "угода є угодою", і Євросоюз, як найбільший торговельний партнер США, очікує виконання домовленостей без додаткового підвищення мит понад погоджену межу.
За даними Eurostat, обсяг торгівлі товарами та послугами між ЄС і США у 2024 році становив 1,7 трлн євро, або в середньому 4,6 млрд євро на день.
