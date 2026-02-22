ЕС требует от США соблюдать торговое соглашение после блокировки пошлин Трампа

Европейский Союз заявил, что Соединенные Штаты должны выполнять взятые на себя обязательства в сфере торговли, несмотря на решение Верховного суда США, который заблокировал часть масштабных тарифов, введенных администрацией Дональда Трампа. Об этом пишет AP News, передает УНН.

Как сообщает агентство, Еврокомиссия обратилась к Вашингтону с требованием "полной ясности" относительно дальнейших действий в торговой политике и подчеркнула, что текущая ситуация не способствует "честной, сбалансированной и взаимовыгодной" трансатлантической торговле, о которой стороны договорились ранее.

Речь идет о совместном заявлении ЕС и США от августа 2025 года, которое предусматривает торговое соглашение с фиксированной ставкой пошлины в 15% на 70% европейских товаров, экспортируемых в США. В то же время Дональд Трамп после решения суда заявил о намерении повысить глобальные тарифы до 15%, что вызвало беспокойство в Брюсселе.

Председатель комитета Европейского парламента по международной торговле Бернд Ланге назвал действия американской администрации "тарифным хаосом" и заявил, что предложит приостановить процесс ратификации соглашения. По его словам, ситуация создает все большую неопределенность для ЕС и других торговых партнеров США.

В Еврокомиссии подчеркнули, что "соглашение есть соглашение", и Евросоюз, как крупнейший торговый партнер США, ожидает выполнения договоренностей без дополнительного повышения пошлин сверх согласованного предела.

По данным Eurostat, объем торговли товарами и услугами между ЕС и США в 2024 году составил 1,7 трлн евро, или в среднем 4,6 млрд евро в день.

Напомним

Европейскую комиссию призвали вмешаться в конфликт между Украиной и Венгрией относительно заблокированного российского нефтепровода, что препятствует предоставлению ЕС экстренного кредита Украине. Венгрия заблокировала кредит в 90 миллиардов евро после повреждения нефтепровода "Дружба" из-за российских атак.