ЕС требует от США соблюдать торговое соглашение после блокировки пошлин Трампа

14:20 • 11454 просмотра
Украина должна мобилизовать еще 250 000 человек, чтобы изменить ситуацию на фронте - СМИ
Эксклюзив
13:36 • 17430 просмотра
Коридор затмений, ретроградный Меркурий и эмоционально сложный для Украины: гороскоп на 23 февраля - 1 марта
22 февраля, 09:06 • 20975 просмотра
Теракт во Львове 22 февраля - полиция и СБУ задержали подозреваемую в преступленииPhoto
22 февраля, 00:48 • 36789 просмотра
В результате теракта во Львове погибла 23-летняя сотрудница полиции – прокуратураVideo
21 февраля, 23:49 • 46065 просмотра
Мэр Львова Садовый назвал взрывы в центре города терактом и сообщил о госпитализации 14 пострадавшихVideo
21 февраля, 22:51 • 38382 просмотра
Украинская ракета "Фламинго" могла установить мировой рекорд дальности поражения во время атаки на Воткинский завод
21 февраля, 17:20 • 62014 просмотра
Орбан против Мадьяра. В Венгрии стартовала напряженная избирательная кампания
21 февраля, 13:53 • 64203 просмотра
ВСУ нанесли удар ракетами "Фламинго" по заводу-производителю "Искандеров"
Эксклюзив
21 февраля, 11:17 • 41465 просмотра
В Днепропетровской области компания устроила конфликт со стрельбой в военных, есть один раненый и двое задержанных
21 февраля, 11:02 • 38514 просмотра
Украина призвала Брюссель вмешаться в спор с Венгрией по поводу нефтепровода - СМИ
публикации
Эксклюзивы
Атака рф на Киевщину 22 февраля - один человек погиб, 8 спасеныPhotoVideo22 февраля, 07:57 • 6496 просмотра
Нужны системы, работающие против баллистики - Зеленский о массированном обстреле 22 февраляVideo22 февраля, 09:26 • 5256 просмотра
Исполнительницу теракта во Львове задержали в Самборе при попытке бегства из областиPhotoVideo22 февраля, 10:36 • 5884 просмотра
Удар "Фламинго" по воткинскому заводу - снимки показали масштабные разрушенияPhotoVideo12:22 • 15719 просмотра
Вооруженный мужчина проник в резиденцию Трампа Мар-а-Лаго и был застрелен14:55 • 12684 просмотра
публикации
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость20 февраля, 13:32 • 73091 просмотра
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делатьPhoto20 февраля, 11:49 • 82700 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 91738 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы19 февраля, 14:22 • 104333 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 142401 просмотра
Бритни Спирс опубликовала откровенное фото без одежды с отдыха на пляжеPhoto21 февраля, 15:47 • 34473 просмотра
Зендею заметили с новым кольцом на фоне слухов о тайном браке с Томом ХолландомPhoto21 февраля, 08:33 • 36787 просмотра
Эрик Дэйн из "Анатомии страсти" дал последний совет своим дочерям в посмертном интервью21 февраля, 07:37 • 37393 просмотра
Бойфренд Дженнифер Энистон раскрыл секреты здоровой коммуникации в их отношениях20 февраля, 20:02 • 28913 просмотра
Мел Гибсон после разрыва с Розалинд Росс готов к новым отношениям и рождению детей20 февраля, 19:21 • 31447 просмотра
ЕС требует от США соблюдать торговое соглашение после блокировки пошлин Трампа

Киев • УНН

 • 1004 просмотра

Европейский Союз призывает США соблюдать торговые соглашения после решения суда, которое заблокировало часть тарифов Трампа. Еврокомиссия требует ясности относительно дальнейшей политики из-за обеспокоенности повышением пошлин.

ЕС требует от США соблюдать торговое соглашение после блокировки пошлин Трампа

Европейский Союз заявил, что Соединенные Штаты должны выполнять взятые на себя обязательства в сфере торговли, несмотря на решение Верховного суда США, который заблокировал часть масштабных тарифов, введенных администрацией Дональда Трампа. Об этом пишет AP News, передает УНН.

Как сообщает агентство, Еврокомиссия обратилась к Вашингтону с требованием "полной ясности" относительно дальнейших действий в торговой политике и подчеркнула, что текущая ситуация не способствует "честной, сбалансированной и взаимовыгодной" трансатлантической торговле, о которой стороны договорились ранее.

Речь идет о совместном заявлении ЕС и США от августа 2025 года, которое предусматривает торговое соглашение с фиксированной ставкой пошлины в 15% на 70% европейских товаров, экспортируемых в США. В то же время Дональд Трамп после решения суда заявил о намерении повысить глобальные тарифы до 15%, что вызвало беспокойство в Брюсселе.

Председатель комитета Европейского парламента по международной торговле Бернд Ланге назвал действия американской администрации "тарифным хаосом" и заявил, что предложит приостановить процесс ратификации соглашения. По его словам, ситуация создает все большую неопределенность для ЕС и других торговых партнеров США.

В Еврокомиссии подчеркнули, что "соглашение есть соглашение", и Евросоюз, как крупнейший торговый партнер США, ожидает выполнения договоренностей без дополнительного повышения пошлин сверх согласованного предела.

По данным Eurostat, объем торговли товарами и услугами между ЕС и США в 2024 году составил 1,7 трлн евро, или в среднем 4,6 млрд евро в день.

Напомним

Европейскую комиссию призвали вмешаться в конфликт между Украиной и Венгрией относительно заблокированного российского нефтепровода, что препятствует предоставлению ЕС экстренного кредита Украине. Венгрия заблокировала кредит в 90 миллиардов евро после повреждения нефтепровода "Дружба" из-за российских атак.

Андрей Тимощенков

