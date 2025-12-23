$42.150.10
Угроза нападения рф на НАТО: генсек Рютте призвал усилить поддержку Украины

Киев • УНН

 • 1286 просмотра

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал к дальнейшей поддержке Украины, чтобы предотвратить нападение России на страны НАТО. Он подчеркнул важность Германии в повышении оборонных расходов и быстром наращивании вооружений.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал к дальнейшей поддержке Украины, а также предупредил об угрозе со стороны путинской россии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Подробности

Как отметил Рютте, чтобы не допустить российского нападения на любую страну НАТО, нужно сделать так, чтобы Украина осталась сильной страной.

Он также выделил роль Германии в повышении расходов на оборону.

То, что сейчас делает Германия, действительно впечатляет. Без Германии ничего не получится. Она должна показать другим свою лидирующую роль - и она делает это

- заявил Рютте.

По мнению Генсека НАТО, наращивание вооружений должно происходить быстрыми темпами.

По разным оценкам спецслужб, в противном случае ситуация может стать опасной начиная с 2027, 2029 или 2031 года

- заявил он.

Также Рютте напомнил, что на сегодняшний день россия тратит на военные нужды около 40% своего бюджета.

По войне в Украине можно увидеть, что путин готов принести в жертву 1,1 млн человек

 - добавил Генсек НАТО.

Напомним

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что только российский диктатор владимир путин может немедленно прекратить войну, несмотря на совместные усилия по прекращению огня.

Евгений Устименко

