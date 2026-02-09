ЕС готовится к насыщенной дипломатической неделе со встречей лидеров, Федоровым и Зеленским - Politico

ЕС готовится к невероятно насыщенной дипломатической неделе: в среду состоится встреча глав оборонных ведомств, в четверг лидеры европейских стран проведут экономический саммит, а в пятницу начнется Мюнхенская конференция по безопасности, где ожидают Президента Украины Владимира Зеленского, сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

"ЕС готовится к невероятно сложной неделе, в течение которой лидеры будут обсуждать самые острые вопросы, стоящие перед континентом", - говорится в публикации.

Их миссия, как указано: "понять, как сделать Европу сильным глобальным игроком во все более безжалостном мире". "Это означает повышение экономической конкурентоспособности ЕС, снижение зависимости от США и помощь Украине в противостоянии изнурительному четырехлетнему вторжению россии", пишет издание.

Следующие дни покажут, сможет ли "Европа развернуться и стать действительно единой, полностью зрелой и независимой", заявил бывший премьер-министр Италии Энрико Летта. Как и подписание Маастрихтского договора в 1992 году, "что сделало Европу такой, какой она стала за последние 35 лет", сказал Летта, "теперь мы должны сделать то же самое снова".

Лидеры продолжат свою кризисную дипломатию в поездках: из конференц-зала в Брюсселе в замок в бельгийской сельской местности и, наконец, в Мюнхен на крупнейшую в мире международную конференцию по безопасности, пишет издание. Кроме того, депутаты Европарламента встретятся в Страсбурге, чтобы обсудить размораживание торгового соглашения ЕС с США и утверждение долгосрочного бюджета (MFF) на период с 2028 по 2034 год, а послы всех стран-членов проведут переговоры в Брюсселе во вторник.

Встреча глав оборонных ведомств ЕС в среду

На повестке дня заседания Совета ЕС по иностранным делам, на котором соберутся министры обороны стран ЕС, только один пункт: поддержка Украины - пишет издание.

Министр обороны Украины Михаил Федоров, назначенный в прошлом месяце после работы министром цифровой трансформации, должен присутствовать на встрече и проинформировать руководителей оборонных ведомств блока о "самых насущных" потребностях своей страны накануне четырехлетней годовщины полномасштабного вторжения россии, сообщил европейский чиновник.

"Федоров, вероятно, запросит дополнительные зенитно-ракетные комплексы, включая Patriot и NASAMS, которые давно находятся в списке приоритетов Киева. На встрече также будет обсуждаться "сотрудничество в области оборонных инноваций", что является кодовым обозначением для беспилотников и других новых военных технологий", - указывает издание.

По словам Фабриса Потье, генерального директора консалтинговой компании Rasmussen Global, встреча в среду должна заставить "Европу срочно задуматься о реальном плане Б для обеспечения собственной безопасности", поскольку США все больше выходят из трансатлантического альянса. "Европа должна быть способна стоять на собственных ногах, если нас оставят в одиночестве", - сказал он.

После встречи состоится неформальный ужин и вечерняя пресс-конференция с участием главы дипломатического ведомства ЕС Каи Каллас.

Европейские лидеры соберутся на экономический саммит в четверг

Ситуация в Украине, как отмечается, отойдет на второй план, когда лидеры 27 стран-членов ЕС соберутся в крошечной бельгийской деревне Рийкховен, чтобы обсудить экономические проблемы блока.

В отдаленном месте, в замке Олден-Бизен XVI века, они обсудят, "как сделать ЕС богаче: от упрощения законодательства до укрепления единого рынка и снижения зависимости от критически важных сырьевых материалов из других частей света".

Председатель Европарламента Роберта Мецола примет участие в саммите, который продлится весь день, и проинформирует лидеров о процессе утверждения торгового соглашения между ЕС и США (голосование всех депутатов Европарламента по отмене пошлин на американские промышленные товары и лобстеров, вероятно, состоится в марте).

Бывший президент Европейского центрального банка Марио Драги и бывший премьер-министр Италии Летта также выступят перед лидерами и "поделятся своим видением европейской конкурентоспособности", согласно приглашению, направленному лидерам председателем Европейского совета Антониу Коштой. И Драги, и Летта подготовили доклады о том, как сделать Европу более конкурентоспособной.

Хотя ни США, ни Китай не были упомянуты по названию, приглашение Кошты, пишет издание, "подчеркнуло, что ЕС сейчас находится в "мире усиленной - и не всегда справедливой ​​- экономической конкуренции и торгового дисбаланса"".

Как предупредила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на Всемирном экономическом форуме в Давосе в прошлом месяце: "Суть в том, что мир изменился навсегда. И нам нужно меняться вместе с ним".

На переговорах в четверг ЕС попытается наметить курс в этом меняющемся мире, пишет издание.

С пятницы по воскресенье - Мюнхенская конференция по безопасности

Возвращение к обороне будет на ежегодной Мюнхенской конференции, на которой будет присутствовать целый ряд известных лиц, "включая фон дер Ляйен, канцлера Германии Фридриха Мерца, Генерального секретаря НАТО Марка Рютте, государственного секретаря США Марко Рубио и Президента Украины Владимира Зеленского", пишет издание.

"Официально темами, рассматриваемыми в этом году, будут европейская безопасность и оборона, а также будущее трансатлантических отношений. Неофициально же вопрос, который будут поднимать все, будет: имеет ли ЕС какую-либо надежду стоять на ногах без помощи Вашингтона", - говорится в публикации.

Рютте так не считает, призвав законодателей ЕС в прошлом месяце "продолжать мечтать", если они верят, что Европа может сделать это без США.

"Вы не сможете", - прямо сказал он.

Генеральный директор Rasmussen Потье заявил, что европейские "разведывательные службы неоднократно сообщают нам, что россия может быть готова напасть на европейского союзника, пока [президент США Дональд] Трамп еще находится у власти", и подчеркнул, что Европа должна быть готова "действовать самостоятельно и проводить сложные военные операции".

К концу недели ответов на такие важные вопросы может не быть, но лидеры ЕС будут надеяться хотя бы определить направление движения, отмечает издание.

Угроза нападения рф на НАТО: генсек Рютте призвал усилить поддержку Украины