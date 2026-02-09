$43.050.09
50.760.13
ukenru
08:22 • 574 просмотра
Ближайшая ночь в Украине, похоже, завершит период "лютой стужи" - синоптик
07:43 • 2384 просмотра
ЕС готовится к насыщенной дипломатической неделе со встречей лидеров, Федоровым и Зеленским - Politico
8 февраля, 19:59 • 13812 просмотра
Терноватое - наше: украинские военные зачистили от оккупантов село на Запорожском направленииVideo
8 февраля, 17:37 • 30777 просмотра
В Киеве сегодня ожидается запуск дополнительных 9 МВт мощности - Шмыгаль
8 февраля, 16:39 • 33815 просмотра
На Полтавщине произошло землетрясение магнитудой 3,0
Эксклюзив
8 февраля, 13:58 • 33399 просмотра
На пороге коридора затмений: астропрогноз на 9-15 февраля
8 февраля, 12:29 • 33142 просмотра
Лента "2000 метров до Андреевки" получила награду Гильдии режиссеров Америки
Эксклюзив
8 февраля, 10:00 • 25577 просмотра
Пожар и штрафы: чем может обернуться зарядка электрокаров от домашней розетки
8 февраля, 08:45 • 17375 просмотра
В отдельных регионах уменьшен объем аварийных отключений - Укрэнерго
8 февраля, 08:35 • 13077 просмотра
Зеленский подписал указы о новых санкциях против производителей ракет и финансового сектора РФ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−10°
2.3м/с
75%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В российском Белгороде объявили частичную эвакуацию населения из-за коллапса системы отопления8 февраля, 22:41 • 13499 просмотра
Опрос в ФРГ: более половины немцев выступают за усиление помощи Украине8 февраля, 23:32 • 4508 просмотра
Ночная атака "шахедов" на Одессу: есть погибший и значительные разрушения жилого сектора – ОВА8 февраля, 23:42 • 10601 просмотра
Катастрофа для кремля: Вьетнам отказывается от российского оружия в пользу вооружения НАТОPhoto9 февраля, 00:20 • 10486 просмотра
Украинские военные ликвидировали 1250 оккупантов за прошедшие суткиPhoto05:05 • 7690 просмотра
публикации
Цветочный символизм – как выбрать букет со смыслом на День влюбленныхPhoto8 февраля, 07:00 • 38525 просмотра
День святого Валентина без банальностей: оригинальные идеи для подарковPhoto7 февраля, 07:00 • 60079 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 77773 просмотра
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой OdrexPhoto6 февраля, 11:15 • 71614 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
6 февраля, 11:00 • 71419 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Николас Мадуро
Музыкант
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Село
Европа
Китай
Реклама
УНН Lite
Bad Bunny выступил на Супербоуле, Трамп назвал шоу "пощечиной стране"PhotoVideo06:52 • 3968 просмотра
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto6 февраля, 17:59 • 29416 просмотра
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессииVideo5 февраля, 18:35 • 43216 просмотра
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро5 февраля, 15:30 • 44476 просмотра
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерьюVideo5 февраля, 13:14 • 52895 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Saab JAS 39 Gripen
Lockheed Martin F-35 Lightning II

ЕС готовится к насыщенной дипломатической неделе со встречей лидеров, Федоровым и Зеленским - Politico

Киев • УНН

 • 2368 просмотра

Европейский Союз готовится к неделе интенсивных дипломатических встреч, включая встречу министров обороны, экономический саммит и Мюнхенскую конференцию по безопасности. Ожидается присутствие Президента Украины Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции.

ЕС готовится к насыщенной дипломатической неделе со встречей лидеров, Федоровым и Зеленским - Politico

ЕС готовится к невероятно насыщенной дипломатической неделе: в среду состоится встреча глав оборонных ведомств, в четверг лидеры европейских стран проведут экономический саммит, а в пятницу начнется Мюнхенская конференция по безопасности, где ожидают Президента Украины Владимира Зеленского, сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

"ЕС готовится к невероятно сложной неделе, в течение которой лидеры будут обсуждать самые острые вопросы, стоящие перед континентом", - говорится в публикации.

Их миссия, как указано: "понять, как сделать Европу сильным глобальным игроком во все более безжалостном мире". "Это означает повышение экономической конкурентоспособности ЕС, снижение зависимости от США и помощь Украине в противостоянии изнурительному четырехлетнему вторжению россии", пишет издание.

Следующие дни покажут, сможет ли "Европа развернуться и стать действительно единой, полностью зрелой и независимой", заявил бывший премьер-министр Италии Энрико Летта. Как и подписание Маастрихтского договора в 1992 году, "что сделало Европу такой, какой она стала за последние 35 лет", сказал Летта, "теперь мы должны сделать то же самое снова".

Лидеры продолжат свою кризисную дипломатию в поездках: из конференц-зала в Брюсселе в замок в бельгийской сельской местности и, наконец, в Мюнхен на крупнейшую в мире международную конференцию по безопасности, пишет издание. Кроме того, депутаты Европарламента встретятся в Страсбурге, чтобы обсудить размораживание торгового соглашения ЕС с США и утверждение долгосрочного бюджета (MFF) на период с 2028 по 2034 год, а послы всех стран-членов проведут переговоры в Брюсселе во вторник.

Встреча глав оборонных ведомств ЕС в среду

На повестке дня заседания Совета ЕС по иностранным делам, на котором соберутся министры обороны стран ЕС, только один пункт: поддержка Украины

- пишет издание.

Министр обороны Украины Михаил Федоров, назначенный в прошлом месяце после работы министром цифровой трансформации, должен присутствовать на встрече и проинформировать руководителей оборонных ведомств блока о "самых насущных" потребностях своей страны накануне четырехлетней годовщины полномасштабного вторжения россии, сообщил европейский чиновник. 

"Федоров, вероятно, запросит дополнительные зенитно-ракетные комплексы, включая Patriot и NASAMS, которые давно находятся в списке приоритетов Киева. На встрече также будет обсуждаться "сотрудничество в области оборонных инноваций", что является кодовым обозначением для беспилотников и других новых военных технологий", - указывает издание.

По словам Фабриса Потье, генерального директора консалтинговой компании Rasmussen Global, встреча в среду должна заставить "Европу срочно задуматься о реальном плане Б для обеспечения собственной безопасности", поскольку США все больше выходят из трансатлантического альянса. "Европа должна быть способна стоять на собственных ногах, если нас оставят в одиночестве", - сказал он.

После встречи состоится неформальный ужин и вечерняя пресс-конференция с участием главы дипломатического ведомства ЕС Каи Каллас.

Европейские лидеры соберутся на экономический саммит в четверг

Ситуация в Украине, как отмечается, отойдет на второй план, когда лидеры 27 стран-членов ЕС соберутся в крошечной бельгийской деревне Рийкховен, чтобы обсудить экономические проблемы блока.

В отдаленном месте, в замке Олден-Бизен XVI века, они обсудят, "как сделать ЕС богаче: от упрощения законодательства до укрепления единого рынка и снижения зависимости от критически важных сырьевых материалов из других частей света".

Председатель Европарламента Роберта Мецола примет участие в саммите, который продлится весь день, и проинформирует лидеров о процессе утверждения торгового соглашения между ЕС и США (голосование всех депутатов Европарламента по отмене пошлин на американские промышленные товары и лобстеров, вероятно, состоится в марте).

Бывший президент Европейского центрального банка Марио Драги и бывший премьер-министр Италии Летта также выступят перед лидерами и "поделятся своим видением европейской конкурентоспособности", согласно приглашению, направленному лидерам председателем Европейского совета Антониу Коштой. И Драги, и Летта подготовили доклады о том, как сделать Европу более конкурентоспособной.

Хотя ни США, ни Китай не были упомянуты по названию, приглашение Кошты, пишет издание, "подчеркнуло, что ЕС сейчас находится в "мире усиленной - и не всегда справедливой ​​- экономической конкуренции и торгового дисбаланса"".

Как предупредила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на Всемирном экономическом форуме в Давосе в прошлом месяце: "Суть в том, что мир изменился навсегда. И нам нужно меняться вместе с ним".

На переговорах в четверг ЕС попытается наметить курс в этом меняющемся мире, пишет издание.

С пятницы по воскресенье - Мюнхенская конференция по безопасности

Возвращение к обороне будет на ежегодной Мюнхенской конференции, на которой будет присутствовать целый ряд известных лиц, "включая фон дер Ляйен, канцлера Германии Фридриха Мерца, Генерального секретаря НАТО Марка Рютте, государственного секретаря США Марко Рубио и Президента Украины Владимира Зеленского", пишет издание.

"Официально темами, рассматриваемыми в этом году, будут европейская безопасность и оборона, а также будущее трансатлантических отношений. Неофициально же вопрос, который будут поднимать все, будет: имеет ли ЕС какую-либо надежду стоять на ногах без помощи Вашингтона", - говорится в публикации.

Рютте так не считает, призвав законодателей ЕС в прошлом месяце "продолжать мечтать", если они верят, что Европа может сделать это без США.

"Вы не сможете", - прямо сказал он.

Генеральный директор Rasmussen Потье заявил, что европейские "разведывательные службы неоднократно сообщают нам, что россия может быть готова напасть на европейского союзника, пока [президент США Дональд] Трамп еще находится у власти", и подчеркнул, что Европа должна быть готова "действовать самостоятельно и проводить сложные военные операции".

К концу недели ответов на такие важные вопросы может не быть, но лидеры ЕС будут надеяться хотя бы определить направление движения, отмечает издание.

Угроза нападения рф на НАТО: генсек Рютте призвал усилить поддержку Украины23.12.25, 09:36 • 4353 просмотра

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Село
Техника
Война в Украине
Антониу Кошта
Марко Рубио
Марк Рютте
Михаил Федоров
Кайя Каллас
Роберта Метсола
Давос
Совет Европейского Союза
НАТО
Мюнхен
MIM-104 Patriot
Дональд Трамп
Европейский Союз
Брюссель
НАСАМС
Европа
Китай
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Урсула фон дер Ляйен
Украина