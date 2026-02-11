$43.090.06
Зеленский назвал территории вопросом следующих переговоров с США, ожидает встречу во "вторник или среду"
13:50 • 5338 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат
11:56 • 9424 просмотра
Европарламент одобрил кредит для Украины на €90 млрд
Эксклюзив
09:46 • 13802 просмотра
Психолог объяснил, как работает концепция пяти языков любви в отношениях
Эксклюзив
09:00 • 24471 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
11 февраля, 06:59 • 22320 просмотра
Зеленский собирается объявить о плане по выборам и референдуму 24 февраля - FT
10 февраля, 22:52 • 36799 просмотра
В Харьковской области трое маленьких детей и мужчина погибли под завалами после российского удара
10 февраля, 20:12 • 37380 просмотра
Не считает запрет МОК оправданным: Гераскевич заявил, что не откажется от "шлема памяти" на Олимпиаде-2026Photo
10 февраля, 17:38 • 32845 просмотра
Украинцам старше 60 лет разрешили служить по контракту. Зеленский подписал указ
10 февраля, 17:08 • 32394 просмотра
Сейчас никто не может принять решение о возврате средств, выплаченных семье бойца, считавшегося погибшим - Лубинец
публикации
Эксклюзивы
Мюнхенская конференция по безопасности официально анонсировала участие Зеленского

Киев • УНН

 • 48 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится с 13 по 15 февраля. Он также получит премию Эвальда фон Клейста, посвященную храброму украинскому народу.

Мюнхенская конференция по безопасности официально анонсировала участие Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский во главе украинской делегации примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 13 по 15 февраля. Об этом говорится в сообщении Мюнхенской конференции, передает УНН

Мы имеем честь подтвердить, что президент Зеленский вернется в Мюнхен и возглавит украинскую делегацию 

- говорится в сообщении. 

Также сообщается, что Зеленский должен получить премию Эвальда фон Клейста, посвященную храброму украинскому народу.

Напомним 

Европейский Союз готовится к неделе интенсивных дипломатических встреч, включая встречу министров обороны, экономический саммит и Мюнхенскую конференцию по безопасности. Ожидается присутствие Президента Украины Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции.

Президент Зеленский заявил об участии Украины в двух важных международных мероприятиях по безопасности на этой неделе, включая Мюнхенскую конференцию по безопасности. Ожидаются новые пакеты поддержки для защиты Украины.

Антонина Туманова

