Мюнхенская конференция по безопасности официально анонсировала участие Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский во главе украинской делегации примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 13 по 15 февраля. Об этом говорится в сообщении Мюнхенской конференции, передает УНН.

Мы имеем честь подтвердить, что президент Зеленский вернется в Мюнхен и возглавит украинскую делегацию - говорится в сообщении.

Также сообщается, что Зеленский должен получить премию Эвальда фон Клейста, посвященную храброму украинскому народу.

Напомним

Европейский Союз готовится к неделе интенсивных дипломатических встреч, включая встречу министров обороны, экономический саммит и Мюнхенскую конференцию по безопасности. Ожидается присутствие Президента Украины Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции.

Президент Зеленский заявил об участии Украины в двух важных международных мероприятиях по безопасности на этой неделе, включая Мюнхенскую конференцию по безопасности. Ожидаются новые пакеты поддержки для защиты Украины.