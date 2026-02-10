$43.030.02
17:38 • 3118 перегляди
Українцям віком від 60 років дозволили служити за контрактом. Зеленський підписав указ
17:08 • 8678 перегляди
Наразі ніхто не може ухвалити рішення щодо повернення коштів, виплачених родині бійця, що вважався загиблим - Лубінець
16:55 • 10075 перегляди
На Харківщині оголошено надзвичайну ситуацію регіонального рівня в енергосфері - ОВА
Ексклюзив
15:55 • 10460 перегляди
Американський телеканал Newsmax готується до запуску в Україні: для чого великий медіа-гравець виходить на український ринок
Ексклюзив
13:08 • 14659 перегляди
"Тарифи не мають бути інструментом соціальної політики": чому підвищення цін на електроенергію - це лише питання часу і необхідний крок для оздоровлення енергоринку
10 лютого, 12:47 • 19507 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру БпЛА, пункту управління дронів підрозділу з "Рубікона" та інших об'єктів окупантів
Ексклюзив
10 лютого, 12:43 • 14555 перегляди
Приватна клініка "INTO SANA" в Одесі може бути причетна до корупційної схеми ухилення від мобілізації військовозобовʼязаними
Ексклюзив
10 лютого, 12:23 • 21733 перегляди
"Дія" змінює форму власності: що означає перехід з держпідприємства в акціонерне товариство і чи в безпеці дані українців
10 лютого, 09:19 • 17070 перегляди
У ЄС розглядають 5 кроків для вступу України вже у 2027 році - Politico
9 лютого, 22:01 • 27022 перегляди
Українському скелетоністу заборонили використовувати шолом із зображенням вбитих спортсменів: Зеленський відреагував
Будуть нові пакети підтримки для нашого захисту: Зеленський анонсував низку зустрічей у міжнародних безпекових заходах

Київ • УНН

 • 156 перегляди

Президент Зеленський заявив про участь України у двох важливих міжнародних безпекових заходах цього тижня, включаючи Мюнхенську безпекову конференцію. Очікуються нові пакети підтримки для захисту України.

Будуть нові пакети підтримки для нашого захисту: Зеленський анонсував низку зустрічей у міжнародних безпекових заходах

Президент України Володимир Зеленський заявив, що цього тижня Україна братиме участь у двох важливих міжнародних безпекових заходах, зокрема у Мюнхенській безпековій конференції, а також зустрічі у форматі міністрів оборони, де очікують нові пакети підтримки для захисту України. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН

Ми готуємося до двох системних безпекових подій, які будуть на цьому тижні. Перше – формат міністрів оборони держав, які з Україною. Будуть нові пакети підтримки для нашого захисту. Другий формат – це Мюнхенська безпекова конференція. Україна братиме участь у її роботі, важливо, щоб сигнали України були почуті Європою, були почуті Америкою, всіма нашими партнерами. Я впевнений, так і буде 

- сказав Зеленський. 

Він наголосив, що Україні необхідно більше спільної активності заради безпеки, більше спільних виробництв, більше сучасних розробок і, звісно, більше координації. 

Якщо європейці порізно, багато хто у світі грає проти Європи. Всім нам у Європі потрібна єдність. Саме на це працюємо 

- додав Президент. 

Нагадаємо 

ЄС готується до неймовірно насиченого дипломатичного тижня: у середу відбудеться зустріч очільників оборонних відомств, у четвер лідери європейських країн проведуть економічний саміт, а у п'ятницю розпочнеться Мюнхенська конференція з безпеки, де очікують Президента України Володимира Зеленського.

Павло Башинський

Політика
Воєнний стан
Війна в Україні
Європейський Союз
Європа
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна