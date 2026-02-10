Будуть нові пакети підтримки для нашого захисту: Зеленський анонсував низку зустрічей у міжнародних безпекових заходах

Президент України Володимир Зеленський заявив, що цього тижня Україна братиме участь у двох важливих міжнародних безпекових заходах, зокрема у Мюнхенській безпековій конференції, а також зустрічі у форматі міністрів оборони, де очікують нові пакети підтримки для захисту України. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Ми готуємося до двох системних безпекових подій, які будуть на цьому тижні. Перше – формат міністрів оборони держав, які з Україною. Будуть нові пакети підтримки для нашого захисту. Другий формат – це Мюнхенська безпекова конференція. Україна братиме участь у її роботі, важливо, щоб сигнали України були почуті Європою, були почуті Америкою, всіма нашими партнерами. Я впевнений, так і буде - сказав Зеленський.

Він наголосив, що Україні необхідно більше спільної активності заради безпеки, більше спільних виробництв, більше сучасних розробок і, звісно, більше координації.

Якщо європейці порізно, багато хто у світі грає проти Європи. Всім нам у Європі потрібна єдність. Саме на це працюємо - додав Президент.

Нагадаємо

ЄС готується до неймовірно насиченого дипломатичного тижня: у середу відбудеться зустріч очільників оборонних відомств, у четвер лідери європейських країн проведуть економічний саміт, а у п'ятницю розпочнеться Мюнхенська конференція з безпеки, де очікують Президента України Володимира Зеленського.