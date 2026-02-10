Будут новые пакеты поддержки для нашей защиты: Зеленский анонсировал ряд встреч в рамках международных мероприятий по безопасности
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил об участии Украины в двух важных международных мероприятиях по безопасности на этой неделе, включая Мюнхенскую конференцию по безопасности. Ожидаются новые пакеты поддержки для защиты Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на этой неделе Украина примет участие в двух важных международных мероприятиях по безопасности, в частности в Мюнхенской конференции по безопасности, а также встрече в формате министров обороны, где ожидаются новые пакеты поддержки для защиты Украины. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.
Мы готовимся к двум системным событиям по безопасности, которые будут на этой неделе. Первое – формат министров обороны государств, которые с Украиной. Будут новые пакеты поддержки для нашей защиты. Второй формат – это Мюнхенская конференция по безопасности. Украина будет участвовать в ее работе, важно, чтобы сигналы Украины были услышаны Европой, были услышаны Америкой, всеми нашими партнерами. Я уверен, так и будет
Он подчеркнул, что Украине необходимо больше совместной активности ради безопасности, больше совместных производств, больше современных разработок и, конечно, больше координации.
Если европейцы порознь, многие в мире играют против Европы. Всем нам в Европе нужно единство. Именно на это работаем
Напомним
ЕС готовится к невероятно насыщенной дипломатической неделе: в среду состоится встреча глав оборонных ведомств, в четверг лидеры европейских стран проведут экономический саммит, а в пятницу начнется Мюнхенская конференция по безопасности, где ожидают Президента Украины Владимира Зеленского.