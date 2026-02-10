$43.030.02
17:38 • 3068 просмотра
Украинцам старше 60 лет разрешили служить по контракту. Зеленский подписал указ
17:08 • 8598 просмотра
Сейчас никто не может принять решение о возврате средств, выплаченных семье бойца, считавшегося погибшим - Лубинец
16:55 • 10041 просмотра
В Харьковской области объявлена чрезвычайная ситуация регионального уровня в энергосфере - ОВА
Эксклюзив
15:55 • 10423 просмотра
Американский телеканал Newsmax готовится к запуску в Украине: зачем крупный медиа-игрок выходит на украинский рынок
Эксклюзив
13:08 • 14637 просмотра
"Тарифы не должны быть инструментом социальной политики": почему повышение цен на электроэнергию - это лишь вопрос времени и необходимый шаг для оздоровления энергорынка
10 февраля, 12:47 • 19486 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра БпЛА, пункта управления дронов подразделения из "Рубикона" и других объектов оккупантов
Эксклюзив
10 февраля, 12:43 • 14550 просмотра
Частная клиника "INTO SANA" в Одессе может быть причастна к коррупционной схеме уклонения от мобилизации военнообязанными
Эксклюзив
10 февраля, 12:23 • 21711 просмотра
"Дія" меняет форму собственности: что означает переход из госпредприятия в акционерное общество и в безопасности ли данные украинцев
10 февраля, 09:19 • 17065 просмотра
В ЕС рассматривают 5 шагов для вступления Украины уже в 2027 году - Politico
9 февраля, 22:01 • 27017 просмотра
Гераскевич напомнил миру об убитых РФ атлетах с помощью портретов на шлеме: Зеленский поблагодарил украинского спортсмена
Будут новые пакеты поддержки для нашей защиты: Зеленский анонсировал ряд встреч в рамках международных мероприятий по безопасности

Киев • УНН

 • 130 просмотра

Президент Зеленский заявил об участии Украины в двух важных международных мероприятиях по безопасности на этой неделе, включая Мюнхенскую конференцию по безопасности. Ожидаются новые пакеты поддержки для защиты Украины.

Будут новые пакеты поддержки для нашей защиты: Зеленский анонсировал ряд встреч в рамках международных мероприятий по безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на этой неделе Украина примет участие в двух важных международных мероприятиях по безопасности, в частности в Мюнхенской конференции по безопасности, а также встрече в формате министров обороны, где ожидаются новые пакеты поддержки для защиты Украины. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН

Мы готовимся к двум системным событиям по безопасности, которые будут на этой неделе. Первое – формат министров обороны государств, которые с Украиной. Будут новые пакеты поддержки для нашей защиты. Второй формат – это Мюнхенская конференция по безопасности. Украина будет участвовать в ее работе, важно, чтобы сигналы Украины были услышаны Европой, были услышаны Америкой, всеми нашими партнерами. Я уверен, так и будет 

- сказал Зеленский. 

Он подчеркнул, что Украине необходимо больше совместной активности ради безопасности, больше совместных производств, больше современных разработок и, конечно, больше координации. 

Если европейцы порознь, многие в мире играют против Европы. Всем нам в Европе нужно единство. Именно на это работаем 

- добавил Президент. 

Напомним 

ЕС готовится к невероятно насыщенной дипломатической неделе: в среду состоится встреча глав оборонных ведомств, в четверг лидеры европейских стран проведут экономический саммит, а в пятницу начнется Мюнхенская конференция по безопасности, где ожидают Президента Украины Владимира Зеленского.

Павел Башинский

Политика
Военное положение
Война в Украине
Европейский Союз
Европа
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина