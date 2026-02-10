Будут новые пакеты поддержки для нашей защиты: Зеленский анонсировал ряд встреч в рамках международных мероприятий по безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на этой неделе Украина примет участие в двух важных международных мероприятиях по безопасности, в частности в Мюнхенской конференции по безопасности, а также встрече в формате министров обороны, где ожидаются новые пакеты поддержки для защиты Украины. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Мы готовимся к двум системным событиям по безопасности, которые будут на этой неделе. Первое – формат министров обороны государств, которые с Украиной. Будут новые пакеты поддержки для нашей защиты. Второй формат – это Мюнхенская конференция по безопасности. Украина будет участвовать в ее работе, важно, чтобы сигналы Украины были услышаны Европой, были услышаны Америкой, всеми нашими партнерами. Я уверен, так и будет - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украине необходимо больше совместной активности ради безопасности, больше совместных производств, больше современных разработок и, конечно, больше координации.

Если европейцы порознь, многие в мире играют против Европы. Всем нам в Европе нужно единство. Именно на это работаем - добавил Президент.

Напомним

ЕС готовится к невероятно насыщенной дипломатической неделе: в среду состоится встреча глав оборонных ведомств, в четверг лидеры европейских стран проведут экономический саммит, а в пятницу начнется Мюнхенская конференция по безопасности, где ожидают Президента Украины Владимира Зеленского.