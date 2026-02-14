$42.990.00
Зеленский прибыл на второй день Мюнхенской конференции по безопасности - запланировано выступление и встреча с Рубио

Киев • УНН

 • 594 просмотра

Президент Зеленский прибыл на второй день Мюнхенской конференции по безопасности. Сегодня запланировано его основное выступление и встреча с Госсекретарем США Марко Рубио.

Зеленский прибыл на второй день Мюнхенской конференции по безопасности - запланировано выступление и встреча с Рубио

Президент Владимир Зеленский прибыл для участия во втором дне Мюнхенской конференции по безопасности, соответствующее видео распространили СМИ в субботу, пишет УНН.

Детали

Сегодня на Мюнхенской конференции по безопасности запланировано основное выступление Президента Украины.

Сегодня также ожидается, что Президент Украины Владимир Зеленский встретится с Госсекретарем США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности.

Накануне Президент Украины Владимир Зеленский уже посещал Мюнхенскую конференцию по безопасности, где проводил встречу с мировыми лидерами и общался с журналистами.

Перед этим 13 февраля Зеленский принял первый ударный дрон, совместно изготовленный на первом немецко-украинском предприятии, увидев первый полет беспилотника.

Напомним

Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский во главе украинской делегации примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 13 по 15 февраля.

Юлия Шрамко

