Зеленский прибыл на второй день Мюнхенской конференции по безопасности - запланировано выступление и встреча с Рубио
Президент Зеленский прибыл на второй день Мюнхенской конференции по безопасности. Сегодня запланировано его основное выступление и встреча с Госсекретарем США Марко Рубио.
Президент Владимир Зеленский прибыл для участия во втором дне Мюнхенской конференции по безопасности, соответствующее видео распространили СМИ в субботу, пишет УНН.
Сегодня на Мюнхенской конференции по безопасности запланировано основное выступление Президента Украины.
Сегодня также ожидается, что Президент Украины Владимир Зеленский встретится с Госсекретарем США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности.
Накануне Президент Украины Владимир Зеленский уже посещал Мюнхенскую конференцию по безопасности, где проводил встречу с мировыми лидерами и общался с журналистами.
Перед этим 13 февраля Зеленский принял первый ударный дрон, совместно изготовленный на первом немецко-украинском предприятии, увидев первый полет беспилотника.
Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский во главе украинской делегации примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 13 по 15 февраля.