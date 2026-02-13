У Зеленского завтра запланирована встреча с Рубио - спикер
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский встретится с Госсекретарем США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности. Встреча запланирована на завтра, сообщил спикер Президента Украины Сергей Никифоров.
Завтра у Президента Украины Владимира Зеленского на полях Мюнхенской конференции по безопасности запланирована встреча с Госсекретарем США Марко Рубио. Об этом сообщил спикер Президента Украины Сергей Никифоров, передает УНН.
Ранее сообщалось, что госсекретарь США Марко Рубио заявил, что планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится 13-15 февраля.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на Мюнхенскую конференцию по безопасности.
На полях конференции Глава украинского государства уже провел ряд встреч с иностранными лидерами.
