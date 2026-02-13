У Зеленского завтра запланирована встреча с Рубио - спикер

Завтра у Президента Украины Владимира Зеленского на полях Мюнхенской конференции по безопасности запланирована встреча с Госсекретарем США Марко Рубио. Об этом сообщил спикер Президента Украины Сергей Никифоров, передает УНН.

Встреча с Рубио запланирована на завтра - сообщил Никифоров.

Добавим

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Марко Рубио заявил, что планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится 13-15 февраля.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на Мюнхенскую конференцию по безопасности.

На полях конференции Глава украинского государства уже провел ряд встреч с иностранными лидерами.

