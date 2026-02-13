$42.990.04
uk
Эксклюзив
16:25 • 3020 просмотра
"Нужно подавать протест" - Борзов о деле Гераскевича и российском флаге на Играх
Эксклюзив
14:32 • 9684 просмотра
"Влад прекрасно держался и блестяще приводил свои контраргументы": адвокат Гераскевича рассказал о перспективах иска против МОК
13:41 • 13067 просмотра
Украина ожидает окончательного одобрения соглашения с МВФ в ближайшие недели
12:31 • 15848 просмотра
Украинская делегация готовится к переговорам в Женеве 17-18 февраля, состав переговорщиков определен - Умеров
Эксклюзив
13 февраля, 11:25 • 37391 просмотра
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 10:00 • 52902 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
13 февраля, 08:10 • 41546 просмотра
Украина ввела санкции против 91 судна "теневого флота" россии
13 февраля, 07:58 • 30097 просмотра
На "Рамштайне" договорились о новых взносах 17 стран, срочной поставке ракет к Patriot
Эксклюзив
12 февраля, 16:21 • 40249 просмотра
Кто такой зоопсихолог и когда животному действительно нужен специалист по поведению
Эксклюзив
12 февраля, 16:03 • 64702 просмотра
В столовой ВР начались проверки после подозрений об отравлении нардепов
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Зеленский и Мерц обсудили совместные проекты по производству оружия и военную помощь

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Стороны обсудили военную помощь, взносы в программу PURL, дипломатическую работу и энергетическую поддержку.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Как сообщили в ОП, ключевые темы обсуждения во время встречи – дальнейшая военная помощь, дополнительные взносы в программу PURL, дипломатическая работа ради достижения мира и энергетическая поддержка, передает УНН.

Детали

Глава государства поблагодарил ФРГ за весомый вклад в защиту жизней во время полномасштабной российской войны и отдельно отметил поставки систем ПВО, которые спасли тысячи и тысячи людей.

Ключевые темы обсуждения во время встречи – дальнейшая военная помощь, дополнительные взносы в программу PURL, дипломатическая работа ради достижения мира и энергетическая поддержка.

Зеленский прибыл на Мюнхенскую конференцию по безопасности13.02.26, 16:35 • 1844 просмотра

Президент рассказал, что сегодня собственными глазами увидел первое украинско-немецкое предприятие по производству дронов. Владимир Зеленский и Фридрих Мерц обсудили продолжение оборонного сотрудничества и реализацию других совместных проектов, которые могут сделать Украину и Германию сильнее. 

Отдельное внимание – дипломатической работе ради достижения мира. Глава государства проинформировал о встречах украинской, американской и российской сторон и подготовке к следующим переговорам. Также Президент рассказал о работе над документами и их ключевых пунктах, резюмировали в ОП.

Зеленский принял первый ударный дрон совместного производства в Германии13.02.26, 14:14 • 4902 просмотра

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Техника
Энергетика
Военное положение
Война в Украине
Электроэнергия
Германия
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина