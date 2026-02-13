Зеленский и Мерц обсудили совместные проекты по производству оружия и военную помощь

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Как сообщили в ОП, ключевые темы обсуждения во время встречи – дальнейшая военная помощь, дополнительные взносы в программу PURL, дипломатическая работа ради достижения мира и энергетическая поддержка, передает УНН.

Глава государства поблагодарил ФРГ за весомый вклад в защиту жизней во время полномасштабной российской войны и отдельно отметил поставки систем ПВО, которые спасли тысячи и тысячи людей.

Президент рассказал, что сегодня собственными глазами увидел первое украинско-немецкое предприятие по производству дронов. Владимир Зеленский и Фридрих Мерц обсудили продолжение оборонного сотрудничества и реализацию других совместных проектов, которые могут сделать Украину и Германию сильнее.

Отдельное внимание – дипломатической работе ради достижения мира. Глава государства проинформировал о встречах украинской, американской и российской сторон и подготовке к следующим переговорам. Также Президент рассказал о работе над документами и их ключевых пунктах, резюмировали в ОП.

