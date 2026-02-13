Зеленский прибыл на Мюнхенскую конференцию по безопасности

$42.990.04
51.030.17
ukenru
Эксклюзив
14:32 • 1692 просмотра
"Влад прекрасно держался и блестяще приводил свои контраргументы": адвокат Гераскевича рассказал о перспективах иска против МОК
13:41 • 4948 просмотра
Украина ожидает окончательного одобрения соглашения с МВФ в ближайшие недели
12:31 • 11098 просмотра
Украинская делегация готовится к переговорам в Женеве 17-18 февраля, состав переговорщиков определен - Умеров
Эксклюзив
11:25 • 30265 просмотра
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
10:00 • 43401 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
13 февраля, 08:10 • 36578 просмотра
Украина ввела санкции против 91 судна "теневого флота" россии
13 февраля, 07:58 • 28354 просмотра
На "Рамштайне" договорились о новых взносах 17 стран, срочной поставке ракет к Patriot
Эксклюзив
12 февраля, 16:21 • 38699 просмотра
Кто такой зоопсихолог и когда животному действительно нужен специалист по поведению
Эксклюзив
12 февраля, 16:03 • 62253 просмотра
В столовой ВР начались проверки после подозрений об отравлении нардепов
12 февраля, 14:09 • 41894 просмотра
Зеленский наградил скелетониста Гераскевича орденом Свободы за гражданское мужество
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
1.7м/с
92%
733мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Масленица: история праздника и традиционные блюда13 февраля, 07:25 • 41729 просмотра
Оксен Лисовой подписал приказ о реорганизации учреждений профобразования – что изменитсяPhoto13 февраля, 09:08 • 10329 просмотра
Топ-5 детективов с напряженным сюжетом и неожиданной развязкойVideo09:44 • 22624 просмотра
Детектив НАБУ, владеющий коллекцией монет царской россии и миллионами наличных, приобрел уже второй дом за 3 млн10:22 • 17195 просмотра
Бывший заместитель главы Офиса Президента Шурма и его брат объявлены в розыск - МВД11:20 • 28328 просмотра
публикации
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
11:25 • 30242 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
Эксклюзив
10:00 • 43380 просмотра
Масленица: история праздника и традиционные блюда13 февраля, 07:25 • 41713 просмотра
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета12 февраля, 11:15 • 63988 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11 февраля, 13:50 • 105210 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Фридрих Мерц
Андрей Сибига
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Государственная граница Украины
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Топ-5 детективов с напряженным сюжетом и неожиданной развязкойVideo09:44 • 22610 просмотра
Наталья Могилевская раскрыла секрет похудения на 25 кг и назвала свой рационPhoto12 февраля, 14:29 • 29741 просмотра
Назар Заднепровский объяснил, почему Галина Безрук выбрала работу в России вместо Украины12 февраля, 13:20 • 33594 просмотра
Алина Гросу под песню "Волошки" раскрыла пол своего первенцаVideo12 февраля, 08:43 • 59261 просмотра
Дженнифер Энистон рассказала, как держит форму в 57 лет11 февраля, 16:53 • 51227 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Золото
Отопление
Хранитель

Зеленский прибыл на Мюнхенскую конференцию по безопасности

Киев • УНН

 • 838 просмотра

Президент Зеленский прибыл на Мюнхенскую конференцию по безопасности. Ранее он принял первый ударный дрон, изготовленный на немецко-украинском предприятии.

Зеленский прибыл на Мюнхенскую конференцию по безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на Мюнхенскую конференцию по безопасности, передает УНН.

Добавим

Ранее Президент Владимир Зеленский во время визита в Германию принял первый ударный дрон, совместно изготовленный на первом немецко-украинском предприятии, увидев первый полет беспилотника, и уже в этом году 10 тысяч таких дронов будут переданы и усилят украинскую армию.

Напомним

Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский во главе украинской делегации примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 13 по 15 февраля. 

Антонина Туманова

Политика
Война в Украине
Германия
Владимир Зеленский
Украина