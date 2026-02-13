Зеленский прибыл на Мюнхенскую конференцию по безопасности
Киев • УНН
Президент Зеленский прибыл на Мюнхенскую конференцию по безопасности. Ранее он принял первый ударный дрон, изготовленный на немецко-украинском предприятии.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на Мюнхенскую конференцию по безопасности, передает УНН.
Добавим
Ранее Президент Владимир Зеленский во время визита в Германию принял первый ударный дрон, совместно изготовленный на первом немецко-украинском предприятии, увидев первый полет беспилотника, и уже в этом году 10 тысяч таких дронов будут переданы и усилят украинскую армию.
Напомним
Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский во главе украинской делегации примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 13 по 15 февраля.