Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на Мюнхенскую конференцию по безопасности, передает УНН.

Добавим

Ранее Президент Владимир Зеленский во время визита в Германию принял первый ударный дрон, совместно изготовленный на первом немецко-украинском предприятии, увидев первый полет беспилотника, и уже в этом году 10 тысяч таких дронов будут переданы и усилят украинскую армию.

Напомним

Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский во главе украинской делегации примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 13 по 15 февраля.