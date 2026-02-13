Зеленський прибув на Мюнхенську безпекову конференцію
Київ • УНН
Президент Зеленський прибув на Мюнхенську безпекову конференцію. Раніше він прийняв перший ударний дрон, виготовлений на німецько-українському підприємстві.
Президент України Володимир Зеленський прибув на Мюнхенську безпекову конференцію, передає УНН.
Додамо
Раніше Президент Володимир Зеленський під час візиту до Німеччини прийняв перший ударний дрон, спільно виготовлений на першому німецько-українському підприємстві, побачивши перший політ безпілотника, і вже цього року 10 тисяч таких дронів будуть передані і посилять українське військо.
Нагадаємо
Як повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський на чолі української делегації візьме участь у Мюнхенській конференції з безпеки, яка пройде з 13 по 15 лютого.