Зеленський прибув на Мюнхенську безпекову конференцію

$42.990.04
51.030.17
ukenru
Ексклюзив
14:32 • 260 перегляди
"Влад чудово тримався та блискуче наводив свої контраргументи": адвокат Гераскевича розповів про перспективи позову проти МОК
13:41 • 2508 перегляди
Україна очікує остаточного схвалення угоди з МВФ найближчими тижнями
12:31 • 9804 перегляди
Українська делегація готується до переговорів у Женеві 17-18 лютого, склад перемовників визначено - Умєров
Ексклюзив
11:25 • 28297 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
10:00 • 41141 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
13 лютого, 08:10 • 35130 перегляди
Україна наклала санкції на 91 судно "тіньового флоту" росії
13 лютого, 07:58 • 27791 перегляди
На "Рамштайні" домовилися про нові внески 17 країн, термінову поставку ракет до Patriot
Ексклюзив
12 лютого, 16:21 • 38301 перегляди
Хто такий зоопсихолог та коли тварині справді потрібен фахівець з поведінки
Ексклюзив
12 лютого, 16:03 • 61689 перегляди
У їдальні ВР почалися перевірки після підозр про отруєння нардепів
12 лютого, 14:09 • 41648 перегляди
Зеленський нагородив скелетоніста Гераскевича орденом Свободи за громадянську мужність
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
1.9м/с
91%
733мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Масниця: історія свята та традиційні страви13 лютого, 07:25 • 40017 перегляди
Оксен Лісовий підписав наказ про реорганізацію закладів профосвіти - що змінитьсяPhoto09:08 • 8644 перегляди
Топ-5 детективів із напруженим сюжетом і неочікуваною розв’язкоюVideo09:44 • 21234 перегляди
Детектив НАБУ, який володіє колекцією монет царської росії та мільйонами готівки, придбав уже другий будинок за 3 млн10:22 • 15751 перегляди
Колишнього заступника глави Офісу Президента Шурму і його брата оголосили у розшук - МВС11:20 • 26510 перегляди
Публікації
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
11:25 • 28326 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Ексклюзив
10:00 • 41168 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви13 лютого, 07:25 • 40122 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 63122 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 104356 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Оксен Лісовий
Кирило Буданов
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Державний кордон України
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Топ-5 детективів із напруженим сюжетом і неочікуваною розв’язкоюVideo09:44 • 21305 перегляди
Наталія Могилевська розкрила секрет схуднення на 25 кг і назвала свій раціонPhoto12 лютого, 14:29 • 29285 перегляди
Назар Задніпровський пояснив, чому Галина Безрук обрала роботу в росії замість України12 лютого, 13:20 • 33180 перегляди
Аліна Гросу під пісню "Волошки" розкрила стать свого первісткаVideo12 лютого, 08:43 • 58819 перегляди
Дженніфер Еністон розповіла, як тримає форму у 5711 лютого, 16:53 • 50832 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
The Guardian
MIM-104 Patriot

Зеленський прибув на Мюнхенську безпекову конференцію

Київ • УНН

 • 76 перегляди

Президент Зеленський прибув на Мюнхенську безпекову конференцію. Раніше він прийняв перший ударний дрон, виготовлений на німецько-українському підприємстві.

Зеленський прибув на Мюнхенську безпекову конференцію

Президент України Володимир Зеленський прибув на Мюнхенську безпекову конференцію, передає УНН.

Додамо

Раніше Президент Володимир Зеленський під час візиту до Німеччини прийняв перший ударний дрон, спільно виготовлений на першому німецько-українському підприємстві, побачивши перший політ безпілотника, і вже цього року 10 тисяч таких дронів будуть передані і посилять українське військо.

Нагадаємо

Як повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський на чолі української делегації візьме участь у Мюнхенській конференції з безпеки, яка пройде з 13 по 15 лютого. 

Антоніна Туманова

Політика
Війна в Україні
Німеччина
Володимир Зеленський
Україна