Президент України Володимир Зеленський прибув на Мюнхенську безпекову конференцію, передає УНН.

Додамо

Раніше Президент Володимир Зеленський під час візиту до Німеччини прийняв перший ударний дрон, спільно виготовлений на першому німецько-українському підприємстві, побачивши перший політ безпілотника, і вже цього року 10 тисяч таких дронів будуть передані і посилять українське військо.

Нагадаємо

Як повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський на чолі української делегації візьме участь у Мюнхенській конференції з безпеки, яка пройде з 13 по 15 лютого.