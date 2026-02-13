Зеленський і Мерц обговорили спільні проєкти для виробництва зброї та військову допомогу

$42.990.04
51.030.17
ukenru
Ексклюзив
16:25 • 3096 перегляди
"Потрібно подавати протест" - Борзов про справу Гераскевича і російський прапор на Іграх
Ексклюзив
14:32 • 9818 перегляди
"Влад чудово тримався та блискуче наводив свої контраргументи": адвокат Гераскевича розповів про перспективи позову проти МОК
13:41 • 13134 перегляди
Україна очікує остаточного схвалення угоди з МВФ найближчими тижнями
12:31 • 15911 перегляди
Українська делегація готується до переговорів у Женеві 17-18 лютого, склад перемовників визначено - Умєров
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 37470 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 52999 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
13 лютого, 08:10 • 41593 перегляди
Україна наклала санкції на 91 судно "тіньового флоту" росії
13 лютого, 07:58 • 30109 перегляди
На "Рамштайні" домовилися про нові внески 17 країн, термінову поставку ракет до Patriot
Ексклюзив
12 лютого, 16:21 • 40260 перегляди
Хто такий зоопсихолог та коли тварині справді потрібен фахівець з поведінки
Ексклюзив
12 лютого, 16:03 • 64724 перегляди
У їдальні ВР почалися перевірки після підозр про отруєння нардепів
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
Оксен Лісовий підписав наказ про реорганізацію закладів профосвіти - що змінитьсяPhoto13 лютого, 09:08 • 13946 перегляди
Топ-5 детективів із напруженим сюжетом і неочікуваною розв’язкоюVideo13 лютого, 09:44 • 27443 перегляди
Уряд запровадить гарантовану пенсію у 6000 гривень - озвучені терміни13 лютого, 10:19 • 6152 перегляди
Детектив НАБУ, який володіє колекцією монет царської росії та мільйонами готівки, придбав уже другий будинок за 3 млн13 лютого, 10:22 • 22145 перегляди
Колишнього заступника глави Офісу Президента Шурму і його брата оголосили у розшук - МВС13 лютого, 11:20 • 34571 перегляди
Публікації
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 37470 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 52998 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви13 лютого, 07:25 • 47538 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 66961 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 108229 перегляди
УНН Lite
Топ-5 детективів із напруженим сюжетом і неочікуваною розв’язкоюVideo13 лютого, 09:44 • 27546 перегляди
Наталія Могилевська розкрила секрет схуднення на 25 кг і назвала свій раціонPhoto12 лютого, 14:29 • 31353 перегляди
Назар Задніпровський пояснив, чому Галина Безрук обрала роботу в росії замість України12 лютого, 13:20 • 35144 перегляди
Аліна Гросу під пісню "Волошки" розкрила стать свого первісткаVideo12 лютого, 08:43 • 61019 перегляди
Дженніфер Еністон розповіла, як тримає форму у 5711 лютого, 16:53 • 52718 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Золото
Шахед-136

Зеленський і Мерц обговорили спільні проєкти для виробництва зброї та військову допомогу

Київ • УНН

 • 50 перегляди

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Сторони обговорили військову допомогу, внески в програму PURL, дипломатичну роботу та енергетичну підтримку.

Зеленський і Мерц обговорили спільні проєкти для виробництва зброї та військову допомогу

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Як повідомили в ОП, ключові теми обговорення під час зустрічі – подальша військова допомога, додаткові внески в програму PURL, дипломатична робота заради досягнення миру та енергетична підтримка, передає УНН.

Деталі

Глава держави подякував ФРН за вагомий внесок у захист життів під час повномасштабної російської війни та окремо відзначив постачання систем ППО, які врятували тисячі й тисячі людей.

Ключові теми обговорення під час зустрічі – подальша військова допомога, додаткові внески в програму PURL, дипломатична робота заради досягнення миру та енергетична підтримка.

Зеленський прибув на Мюнхенську безпекову конференцію13.02.26, 16:35 • 1848 переглядiв

Президент розповів, що сьогодні на власні очі побачив перше українсько-німецьке підприємство з виробництва дронів. Володимир Зеленський і Фрідріх Мерц обговорили продовження оборонної співпраці та реалізацію інших спільних проєктів, які можуть зробити Україну й Німеччину сильнішими. 

Окрема увага – дипломатичній роботі заради досягнення миру. Глава держави поінформував про зустрічі української, американської та російської сторін і підготовку до наступних перемовин. Також Президент розповів про роботу над документами та їх ключові пункти, резюмували в ОП.

Зеленський прийняв перший ударний дрон спільного виробництва у Німеччині13.02.26, 14:14 • 4902 перегляди

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
Техніка
Енергетика
Воєнний стан
Війна в Україні
Електроенергія
Німеччина
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна