У Зеленського завтра запланована зустріч із Рубіо - речник

Завтра у Президента Україні Володимира Зеленського на полях Мюнхенської безпекової конференції запланована зустріч із Держсекретарем США Марко Рубіо. Про це повідомив речник Президента України Сергій Никифоров, передає УНН.

Зустріч із Рубіо запланована на завтра - повідомив Никифоров.

Додамо

Раніше повідомлялось, що держсекретар США Марко Рубіо заявив, що планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським на Мюнхенській конференції з безпеки, яка відбудеться 13-15 лютого.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський прибув на Мюнхенську безпекову конференцію.

На полях конференції Глава української держави вже провів низку зустрічей з іноземними лідерами.

