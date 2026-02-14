$42.990.00
У Китаї заявили, що країна не є залученою до війни між рф та Україною і не має вирішального впливу
09:35 • 3506 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російських катера БК-16 та РЛС у Криму
08:57 • 6440 перегляди
Рубіо: ми не знаємо, чи росіяни серйозно налаштовані закінчити війну - вони кажуть, що так
06:42 • 9908 перегляди
Реєстрація Starlink для росіян - на скільки можна загриміти за грати
13 лютого, 16:25 • 22441 перегляди
"Потрібно подавати протест" - Борзов про справу Гераскевича і російський прапор на Іграх
13 лютого, 14:32 • 39897 перегляди
"Влад чудово тримався та блискуче наводив свої контраргументи": адвокат Гераскевича розповів про перспективи позову проти МОК
13 лютого, 13:41 • 35102 перегляди
Україна очікує остаточного схвалення угоди з МВФ найближчими тижнями
13 лютого, 12:31 • 35158 перегляди
Українська делегація готується до переговорів у Женеві 17-18 лютого, склад перемовників визначено - Умєров
13 лютого, 11:25 • 62971 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
13 лютого, 10:00 • 88457 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Зеленський: Європа платить за здатність України зупиняти балістичні удари

Київ

 

Президент Володимир Зеленський на Мюнхенській конференції заявив, що фінансова підтримка Європи дозволяє Україні перехоплювати російські балістичні ракети. Європа оплачує здатність України зупиняти балістичні удари.

Зеленський: Європа платить за здатність України зупиняти балістичні удари

Фінансова підтримка з боку Європи забезпечує можливість України протидіяти балістичним атакам. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки, передає УНН.

Деталі

За словами Президента, саме європейська підтримка дозволяє Україні отримувати необхідні засоби для перехоплення російських балістичних ракет.

Більшість ракет до ППО, які можуть зупинити російські балістичні ракети, надходять до нас завдяки PURL. І PURL існує завдяки Європі. Це правда. Європа платить за нашу здатність зупиняти балістичні удари. Дякую усім, хто допомагає нам

- наголосив Зеленський.

Нагадаємо

Президент Зеленський прибув на другий день Мюнхенської конференції з безпеки. Сьогодні заплановано його основний виступ та зустріч з Держсекретарем США Марко Рубіо.

Алла Кіосак

