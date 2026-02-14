Зеленський: Європа платить за здатність України зупиняти балістичні удари

Фінансова підтримка з боку Європи забезпечує можливість України протидіяти балістичним атакам. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки, передає УНН.

Деталі

За словами Президента, саме європейська підтримка дозволяє Україні отримувати необхідні засоби для перехоплення російських балістичних ракет.

Більшість ракет до ППО, які можуть зупинити російські балістичні ракети, надходять до нас завдяки PURL. І PURL існує завдяки Європі. Це правда. Європа платить за нашу здатність зупиняти балістичні удари. Дякую усім, хто допомагає нам - наголосив Зеленський.

Нагадаємо

Президент Зеленський прибув на другий день Мюнхенської конференції з безпеки. Сьогодні заплановано його основний виступ та зустріч з Держсекретарем США Марко Рубіо.