Зеленский: Европа платит за способность Украины останавливать баллистические удары

Финансовая поддержка со стороны Европы обеспечивает возможность Украины противодействовать баллистическим атакам. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, передает УНН.

Детали

По словам Президента, именно европейская поддержка позволяет Украине получать необходимые средства для перехвата российских баллистических ракет.

Большинство ракет для ПВО, которые могут остановить российские баллистические ракеты, поступают к нам благодаря PURL. И PURL существует благодаря Европе. Это правда. Европа платит за нашу способность останавливать баллистические удары. Спасибо всем, кто помогает нам - подчеркнул Зеленский.

Напомним

Президент Зеленский прибыл на второй день Мюнхенской конференции по безопасности. Сегодня запланировано его основное выступление и встреча с Госсекретарем США Марко Рубио.