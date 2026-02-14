Зеленский: Европа платит за способность Украины останавливать баллистические удары

$42.990.00
51.030.00
ukenru
11:01 • 314 просмотра
В Китае заявили, что страна не вовлечена в войну между рф и Украиной и не имеет решающего влияния
09:35 • 3362 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российских катера БК-16 и РЛС в Крыму
08:57 • 6314 просмотра
Рубио: мы не знаем, серьезно ли россияне настроены закончить войну - они говорят, что да
Эксклюзив
06:42 • 9806 просмотра
Регистрация Starlink для россиян - на сколько можно загреметь за решетку
Эксклюзив
13 февраля, 16:25 • 22407 просмотра
"Нужно подавать протест" - Борзов о деле Гераскевича и российском флаге на Играх
Эксклюзив
13 февраля, 14:32 • 39871 просмотра
"Влад прекрасно держался и блестяще приводил свои контраргументы": адвокат Гераскевича рассказал о перспективах иска против МОК
13 февраля, 13:41 • 35073 просмотра
Украина ожидает окончательного одобрения соглашения с МВФ в ближайшие недели
13 февраля, 12:31 • 35139 просмотра
Украинская делегация готовится к переговорам в Женеве 17-18 февраля, состав переговорщиков определен - Умеров
Эксклюзив
13 февраля, 11:25 • 62917 просмотра
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 10:00 • 88308 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
2.8м/с
88%
736мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Трамп отправил крупнейший в мире авианосец на Ближний Восток, чтобы усилить давление на Иран - The Guardian14 февраля, 01:20 • 7018 просмотра
Зеленский: Украина не проиграет, администрация Трампа поняла этот сигнал14 февраля, 01:57 • 7926 просмотра
Мужчина умер во время задержания полицией в Киеве: правоохранители дали разъяснения14 февраля, 02:33 • 4502 просмотра
Я моложе путина, это важно, у него не очень много времени - Зеленский14 февраля, 03:08 • 6148 просмотра
Писториус: война России против Украины не имеет ничего общего с военным конфликтом14 февраля, 04:17 • 5558 просмотра
публикации
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 11:25 • 62919 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
Эксклюзив
13 февраля, 10:00 • 88312 просмотра
Масленица: история праздника и традиционные блюда13 февраля, 07:25 • 59483 просмотра
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета12 февраля, 11:15 • 77788 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11 февраля, 13:50 • 118926 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Дональд Трамп
Ван И (политик)
Блогеры
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Китай
Канада
Реклама
УНН Lite
Известную украинскую блогершу Candy Superstar ограбили на 2 млн грнPhoto08:54 • 1638 просмотра
Актриса Анна Саливанчук раскрыла свой вес и секреты идеальной фигуры13 февраля, 18:43 • 10814 просмотра
Орландо Блум засветился с молодой моделью на Super Bowl 2026 – парочка держалась за рукиPhoto13 февраля, 18:03 • 14309 просмотра
Топ-5 детективов с напряженным сюжетом и неожиданной развязкойVideo13 февраля, 09:44 • 36680 просмотра
Наталья Могилевская раскрыла секрет похудения на 25 кг и назвала свой рационPhoto12 февраля, 14:29 • 36366 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Хранитель
Отопление
9К720 Искандер

Зеленский: Европа платит за способность Украины останавливать баллистические удары

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Президент Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции заявил, что финансовая поддержка Европы позволяет Украине перехватывать российские баллистические ракеты. Европа оплачивает способность Украины останавливать баллистические удары.

Зеленский: Европа платит за способность Украины останавливать баллистические удары

Финансовая поддержка со стороны Европы обеспечивает возможность Украины противодействовать баллистическим атакам. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, передает УНН.

Детали

По словам Президента, именно европейская поддержка позволяет Украине получать необходимые средства для перехвата российских баллистических ракет.

Большинство ракет для ПВО, которые могут остановить российские баллистические ракеты, поступают к нам благодаря PURL. И PURL существует благодаря Европе. Это правда. Европа платит за нашу способность останавливать баллистические удары. Спасибо всем, кто помогает нам

- подчеркнул Зеленский.

Напомним

Президент Зеленский прибыл на второй день Мюнхенской конференции по безопасности. Сегодня запланировано его основное выступление и встреча с Госсекретарем США Марко Рубио.

Алла Киосак

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Марко Рубио
Европа
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина