Зеленский: худшее во время войны - слышать, что подразделения ПВО пусты, а массированный удар может быть через день-два

Один из самых трудных докладов во время войны — это сообщение о том, что подразделения противовоздушной обороны остались без ракет, тогда как разведка предупреждает о новом массированном ударе в ближайшие дни. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, передает УНН.

Подробности

По словам Президента, критической является ситуация, когда ракеты уже использованы для остановки российских ударов, а новые поставки еще не поступили.

Честно говоря, одна из худших вещей, которую может услышать лидер во время войны — это доклад от командующего Воздушными силами, который говорит, что подразделения ПВО пусты. Пусты, и они использовали свои ракеты, чтобы остановить российские удары, и пополнения не было. И разведка говорит, что новый массированный удар может быть через день-два. Иногда нам удается завезти новые ракеты прямо перед ударом. И иногда — в последний, буквально в последний момент - подчеркнул Зеленский.

Напомним

Президент Зеленский прибыл на второй день Мюнхенской конференции по безопасности. Сегодня запланировано его основное выступление и встреча с Госсекретарем США Марко Рубио.

