11:01 • 1062 просмотра
В Китае заявили, что страна не вовлечена в войну между рф и Украиной и не имеет решающего влияния
09:35 • 4206 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российских катера БК-16 и РЛС в Крыму
08:57 • 7038 просмотра
Рубио: мы не знаем, серьезно ли россияне настроены закончить войну - они говорят, что да
06:42 • 10235 просмотра
Регистрация Starlink для россиян - на сколько можно загреметь за решетку
13 февраля, 16:25 • 22650 просмотра
"Нужно подавать протест" - Борзов о деле Гераскевича и российском флаге на Играх
13 февраля, 14:32 • 40057 просмотра
"Влад прекрасно держался и блестяще приводил свои контраргументы": адвокат Гераскевича рассказал о перспективах иска против МОК
13 февраля, 13:41 • 35236 просмотра
Украина ожидает окончательного одобрения соглашения с МВФ в ближайшие недели
13 февраля, 12:31 • 35252 просмотра
Украинская делегация готовится к переговорам в Женеве 17-18 февраля, состав переговорщиков определен - Умеров
13 февраля, 11:25 • 63192 просмотра
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
13 февраля, 10:00 • 89127 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
13 февраля, 11:25
13 февраля, 11:25 • 63195 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
13 февраля, 10:00
13 февраля, 10:00 • 89128 просмотра
Зеленский: худшее во время войны - слышать, что подразделения ПВО пусты, а массированный удар может быть через день-два

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Президент Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что самым тяжелым является сообщение об отсутствии ракет в ПВО. Это происходит, когда разведка предупреждает о новом массированном ударе.

Зеленский: худшее во время войны - слышать, что подразделения ПВО пусты, а массированный удар может быть через день-два

Один из самых трудных докладов во время войны — это сообщение о том, что подразделения противовоздушной обороны остались без ракет, тогда как разведка предупреждает о новом массированном ударе в ближайшие дни. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, передает УНН.

Подробности

По словам Президента, критической является ситуация, когда ракеты уже использованы для остановки российских ударов, а новые поставки еще не поступили.

Честно говоря, одна из худших вещей, которую может услышать лидер во время войны — это доклад от командующего Воздушными силами, который говорит, что подразделения ПВО пусты. Пусты, и они использовали свои ракеты, чтобы остановить российские удары, и пополнения не было. И разведка говорит, что новый массированный удар может быть через день-два. Иногда нам удается завезти новые ракеты прямо перед ударом. И иногда — в последний, буквально в последний момент

- подчеркнул Зеленский.

Напомним

Президент Зеленский прибыл на второй день Мюнхенской конференции по безопасности. Сегодня запланировано его основное выступление и встреча с Госсекретарем США Марко Рубио.

Алла Киосак

