15 з 24 балістичних ракет, одну керовану та 197 з 219 дронів знешкодили під час російської атаки

росія вночі випустила по Україні 24 балістичні ракети, ракету Х-59/69, а також 219 дронів, збито або придушено 15 балістичних, одну керовану ракети та 197 безпілотників, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у четвер, пише УНН.

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 12 лютого (з 18:00 11 лютого) противник атакував 24 балістичними ракетами Іскандер-М/С-300 із Брянської, Воронезької, Ростовської обл. – рф, ТОТ Криму, керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із повітряного простору ТОТ Донецької обл., а також 219 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово – рф, Гвардійське – ТОТ АР Крим, близько 150 із них – "шахеди".

"Основні напрямки удару – Київ, Харків, Дніпро, Одеса", - ідеться у повідомленні.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 213 повітряних цілей: 15 балістичних ракет Іскандер-М/С-300; 1 керовану авіаційну ракету Х-59/69; 197 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів. Зафіксовано влучання 9 ракет та 19 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 14 локаціях