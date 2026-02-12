15 з 24 балістичних ракет, одну керовану та 197 з 219 дронів знешкодили під час російської атаки

$43.030.06
51.210.04
ukenru
Ексклюзив
11 лютого, 19:42 • 14094 перегляди
Списання тисяч гривень чайових: у Glovo заявили про технічний збій, гроші обіцяють повернути
11 лютого, 17:25 • 26774 перегляди
Гераскевич заявив, що виступить на Олімпіаді-2026 тільки у "шоломі пам’яті" попри загрозу дискваліфікації
11 лютого, 17:07 • 20842 перегляди
Glovo автоматично списує тисячі на “чайові” за доставку і не повертає кошти - українці обуреніPhoto
11 лютого, 16:28 • 20846 перегляди
Родина військового Назара Далецького не має повертати виплати державі - Міноборони
11 лютого, 14:43 • 20782 перегляди
Зеленський назвав території питанням наступних переговорів із США, очікує зустріч у "вівторок або середу"
11 лютого, 13:50 • 29484 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат
11 лютого, 11:56 • 19128 перегляди
Європарламент схвалив кредит для України на €90 млрд
Ексклюзив
11 лютого, 09:46 • 21829 перегляди
Психолог пояснив, як працює концепція п’яти мов кохання у стосунках
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 37809 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
11 лютого, 06:59 • 25421 перегляди
Зеленський збирається оголосити про план щодо виборів та референдуму 24 лютого - FT
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
4м/с
97%
730мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Четверо загиблих та троє поранених на Дніпропетровщині після ворожих ударів11 лютого, 21:26 • 10239 перегляди
Допомога на відновлення пошкодженого житла: як отримати кошти від державиPhoto11 лютого, 21:59 • 8000 перегляди
В Одесі пролунали вибухи: влада закликає залишатися в укриттях11 лютого, 22:52 • 7442 перегляди
Київ під атакою балістичних ракет, у місті лунають вибухи12 лютого, 00:39 • 13674 перегляди
У тамбовській області рф уражено підприємство ОПКVideo02:12 • 9244 перегляди
Публікації
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 29484 перегляди
Від "Доктора Пі" до "Справи Odrex": 5 найгучніших медичних скандалів Photo11 лютого, 12:28 • 26075 перегляди
Чому сотням тисяч пенсіонерів призупинили виплати та як їх відновити11 лютого, 10:54 • 27861 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 37809 перегляди
Whitelist для Starlink: як правильно зареєструвати термінал через ЦНАП або Дію, покрокова інструкціяPhoto10 лютого, 13:55 • 49996 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Беньямін Нетаньягу
Сергій Лисак
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Ізраїль
Естонія
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Еністон розповіла, як тримає форму у 5711 лютого, 16:53 • 13497 перегляди
Ріанна з кільцем на пальці підігріває чутки про заручиниPhoto11 лютого, 14:59 • 15870 перегляди
Брітні Спірс продала права на свої хіти за сотні мільйонів доларів11 лютого, 12:28 • 17199 перегляди
Виступ Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show зібрав понад 128 млн переглядів - ЗМІ11 лютого, 08:43 • 19085 перегляди
"Це мій гріх": Лілія Сандулеса розповіла про вагітність від Іво Бобула та аборт9 лютого, 17:00 • 34946 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Brent
Шахед-136
Financial Times

15 з 24 балістичних ракет, одну керовану та 197 з 219 дронів знешкодили під час російської атаки

Київ • УНН

 • 88 перегляди

Вночі росія атакувала Україну 24 балістичними ракетами, однією ракетою Х-59/69 та 219 безпілотниками. Знешкоджено 15 балістичних, одну керовану ракети та 197 дронів.

15 з 24 балістичних ракет, одну керовану та 197 з 219 дронів знешкодили під час російської атаки

росія вночі випустила по Україні 24 балістичні ракети, ракету Х-59/69, а також 219 дронів, збито або придушено 15 балістичних, одну керовану ракети та 197 безпілотників, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у четвер, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 12 лютого (з 18:00 11 лютого) противник атакував 24 балістичними ракетами Іскандер-М/С-300 із Брянської, Воронезької, Ростовської обл. – рф, ТОТ Криму, керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із повітряного простору ТОТ Донецької обл., а також 219 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово – рф, Гвардійське – ТОТ АР Крим, близько 150 із них – "шахеди".

"Основні напрямки удару – Київ, Харків, Дніпро, Одеса", - ідеться у повідомленні.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 213 повітряних цілей: 15 балістичних ракет Іскандер-М/С-300; 1 керовану авіаційну ракету Х-59/69; 197 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів. Зафіксовано влучання 9 ракет та 19 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 14 локаціях

- повідомили у ПС ЗСУ.

Атака, як вказано, триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

У Києві після нової ворожої атаки потроїлася кількість будинків без тепла12.02.26, 09:05 • 424 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Брянська область
Курськ
Донецька область
Дніпро (місто)
Повітряні сили Збройних сил України
Шахед-136
Х-59
Іскандер (ОТРК)
С-300
Крим
Україна
Одеса
Київ
Харків