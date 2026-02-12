$43.030.06
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

15 из 24 баллистических ракет, одну управляемую и 197 из 219 дронов обезвредили во время российской атаки

Киев • УНН

 • 108 просмотра

Ночью россия атаковала Украину 24 баллистическими ракетами, одной ракетой Х-59/69 и 219 беспилотниками. Обезврежено 15 баллистических, одна управляемая ракета и 197 дронов.

15 из 24 баллистических ракет, одну управляемую и 197 из 219 дронов обезвредили во время российской атаки

россия ночью выпустила по Украине 24 баллистические ракеты, ракету Х-59/69, а также 219 дронов, сбито или подавлено 15 баллистических, одну управляемую ракету и 197 беспилотников, сообщили в Воздушных силах ВСУ в четверг, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 12 февраля (с 18:00 11 февраля) противник атаковал 24 баллистическими ракетами Искандер-М/С-300 из Брянской, Воронежской, Ростовской обл. – рф, ВОТ Крыма, управляемой авиационной ракетой Х-59/69 из воздушного пространства ВОТ Донецкой обл., а также 219 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Орел, Миллерово, Брянск, Приморско-Ахтарск, Шаталово – рф, Гвардейское – ВОТ АР Крым, около 150 из них – "шахеды".

"Основные направления удара – Киев, Харьков, Днепр, Одесса", - говорится в сообщении.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 213 воздушных целей: 15 баллистических ракет Искандер-М/С-300; 1 управляемая авиационная ракета Х-59/69; 197 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов. Зафиксированы попадания 9 ракет и 19 ударных БпЛА на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 14 локациях

- сообщили в ВС ВСУ.

Атака, как указано, продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.

Юлия Шрамко

