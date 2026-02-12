В Киеве после новой вражеской атаки утроилось количество домов без тепла

В Киеве около 3700 домов остаются без тепла в результате атак РФ, цифра утроилась после ночного российского удара, сообщил в четверг мэр столицы Виталий Кличко, пишет УНН.

После массированной атаки минувшей ночью, в результате повреждения объектов критической инфраструктуры, в которые целился враг, еще почти 2600 столичных домов оказались без тепла. Это многоэтажки как на левом, так и на правом берегах города. В частности, в Деснянском, Днепровском, Печерском и Соломенском районах - написал Кличко.

Коммунальщики, по его словам, уже работают над восстановлением теплоснабжения в эти дома.

"Напомню, более 1100 многоэтажек в Деснянском и Дарницком районах после прошлых обстрелов тоже без тепла. Туда, из-за критических повреждений Дарницкой ТЭЦ, подать теплоноситель пока невозможно", - указал мэр Киева.

