Эксклюзив
11 февраля, 19:42 • 13988 просмотра
Списание тысяч гривен чаевых: в Glovo заявили о техническом сбое, деньги обещают вернуть
11 февраля, 17:25 • 26472 просмотра
Гераскевич заявил, что выступит на Олимпиаде-2026 только в "шлеме памяти" несмотря на угрозу дисквалификации
11 февраля, 17:07 • 20612 просмотра
Glovo автоматически списывает тысячи на "чаевые" за доставку и не возвращает средства – украинцы возмущеныPhoto
11 февраля, 16:28 • 20629 просмотра
Семья военного Назара Далецкого не должна возвращать выплаты государству - Минобороны
11 февраля, 14:43 • 20608 просмотра
Зеленский назвал территории вопросом следующих переговоров с США, ожидает встречу во "вторник или среду"
11 февраля, 13:50 • 29212 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат
11 февраля, 11:56 • 19062 просмотра
Европарламент одобрил кредит для Украины на €90 млрд
Эксклюзив
11 февраля, 09:46 • 21821 просмотра
Психолог объяснил, как работает концепция пяти языков любви в отношениях
Эксклюзив
11 февраля, 09:00 • 37617 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
11 февраля, 06:59 • 25413 просмотра
Зеленский собирается объявить о плане по выборам и референдуму 24 февраля - FT
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

В Киеве после новой вражеской атаки утроилось количество домов без тепла

Киев • УНН

 • 354 просмотра

Почти 2600 киевских домов остались без тепла после повреждения критической инфраструктуры. Коммунальщики работают над восстановлением теплоснабжения, тогда как более 1100 домов до сих пор без тепла из-за повреждения Дарницкой ТЭЦ.

В Киеве после новой вражеской атаки утроилось количество домов без тепла

В Киеве около 3700 домов остаются без тепла в результате атак РФ, цифра утроилась после ночного российского удара, сообщил в четверг мэр столицы Виталий Кличко, пишет УНН.

После массированной атаки минувшей ночью, в результате повреждения объектов критической инфраструктуры, в которые целился враг, еще почти 2600 столичных домов оказались без тепла. Это многоэтажки как на левом, так и на правом берегах города. В частности, в Деснянском, Днепровском, Печерском и Соломенском районах

- написал Кличко.

Коммунальщики, по его словам, уже работают над восстановлением теплоснабжения в эти дома.

"Напомню, более 1100 многоэтажек в Деснянском и Дарницком районах после прошлых обстрелов тоже без тепла. Туда, из-за критических повреждений Дарницкой ТЭЦ, подать теплоноситель пока невозможно", - указал мэр Киева.

Два человека пострадали от ночной атаки рф на Киев12.02.26, 08:14 • 1258 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоКиев
Недвижимость
Энергетика
Отопление
Военное положение
Война в Украине
Электроэнергия
Киев