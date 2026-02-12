Два человека пострадали от ночной атаки рф на Киев

В Киеве в результате ночной атаки рф известно о двух пострадавших, повреждена жилая застройка в Дарницком и Днепровском районах, сообщили мэр столицы Виталий Кличко и в ГСЧС Украины, показав последствия, пишет УНН.

Двое пострадавших в столице в результате ночной атаки врага. Одного из них госпитализировали в тяжелом состоянии. Другому медики оказали помощь амбулаторно - написал Кличко в соцсетях.

По данным ГСЧС, последствия атаки рф зафиксированы в двух районах Киева:

Дарницкий район: обломками повреждены фасад и остекление окон жилого дома. К сожалению, один человек пострадал;

Днепровский район: на двух локациях произошло падение БПЛА возле жилых домов. К счастью, обошлось без пострадавших.

Атака на Киев: вызовы медиков в Деснянский и Дарницкий районы