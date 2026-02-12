$43.030.06
51.210.04
ukenru
Эксклюзив
11 февраля, 19:42 • 13732 просмотра
Списание тысяч гривен чаевых: в Glovo заявили о техническом сбое, деньги обещают вернуть
11 февраля, 17:25 • 25774 просмотра
Гераскевич заявил, что выступит на Олимпиаде-2026 только в "шлеме памяти" несмотря на угрозу дисквалификации
11 февраля, 17:07 • 20093 просмотра
Glovo автоматически списывает тысячи на "чаевые" за доставку и не возвращает средства – украинцы возмущеныPhoto
11 февраля, 16:28 • 20136 просмотра
Семья военного Назара Далецкого не должна возвращать выплаты государству - Минобороны
11 февраля, 14:43 • 20192 просмотра
Зеленский назвал территории вопросом следующих переговоров с США, ожидает встречу во "вторник или среду"
11 февраля, 13:50 • 28477 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат
11 февраля, 11:56 • 18899 просмотра
Европарламент одобрил кредит для Украины на €90 млрд
Эксклюзив
11 февраля, 09:46 • 21789 просмотра
Психолог объяснил, как работает концепция пяти языков любви в отношениях
Эксклюзив
11 февраля, 09:00 • 37097 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
11 февраля, 06:59 • 25383 просмотра
Зеленский собирается объявить о плане по выборам и референдуму 24 февраля - FT
Два человека пострадали от ночной атаки рф на Киев

Киев • УНН

 • 1142 просмотра

В Киеве в результате ночной атаки рф два человека пострадали, один госпитализирован. Повреждены жилые дома в Дарницком и Днепровском районах.

Два человека пострадали от ночной атаки рф на Киев

В Киеве в результате ночной атаки рф известно о двух пострадавших, повреждена жилая застройка в Дарницком и Днепровском районах, сообщили мэр столицы Виталий Кличко и в ГСЧС Украины, показав последствия, пишет УНН.

Двое пострадавших в столице в результате ночной атаки врага. Одного из них госпитализировали в тяжелом состоянии. Другому медики оказали помощь амбулаторно

- написал Кличко в соцсетях.

По данным ГСЧС, последствия атаки рф зафиксированы в двух районах Киева:

  • Дарницкий район: обломками повреждены фасад и остекление окон жилого дома. К сожалению, один человек пострадал;
    • Днепровский район: на двух локациях произошло падение БПЛА возле жилых домов. К счастью, обошлось без пострадавших.

      Атака на Киев: вызовы медиков в Деснянский и Дарницкий районы12.02.26, 03:08 • 3564 просмотра

      Юлия Шрамко

      Война в УкраинеКиев
      Воздушная тревога
      Война в Украине
      Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
      Виталий Кличко
      Киев