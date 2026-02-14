НАТО подтвердило 38 млрд евро помощи Украине

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, в ходе которой стороны детально обсудили дальнейшее наполнение и развитие программы PURL. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис президента Украины.

Детали

Эта инициатива предусматривает привлечение средств партнеров для закупки, в частности, ракет для украинских систем противовоздушной обороны.

Глава государства поблагодарил союзников за продуктивную встречу в формате "Рамштайн", в рамках которой было подтверждено выделение Украине 38 млрд евро военной помощи. Речь идет о поддержке, направленной как на покрытие насущных оборонных потребностей, так и на усиление долгосрочной способности Украины противостоять российской агрессии.

Отдельное внимание во время переговоров уделили расширению сотрудничества с партнерами в сфере оборонной промышленности. Зеленский и Рютте обсудили возможность открытия совместных оборонных предприятий в странах Европы, что позволит не только обеспечить стабильные поставки вооружения, но и интегрировать украинский оборонный сектор в европейские производственные цепочки.

Ключевым акцентом встречи стало дальнейшее развитие программы PURL. Украинская сторона подчеркнула важность ее системного наполнения, ведь инициатива позволяет оперативно закупать ракеты для ПВО - одного из самых критических направлений защиты гражданской инфраструктуры и населения. Киев подчеркнул, что высоко ценит вклад каждого государства-партнера и рассчитывает на сохранение и расширение поддержки в рамках этой программы.

Напомним

Президент Зеленский сообщил, что ракеты для ПВО, полученные от партнеров, были использованы уже через несколько дней после поступления. Они защищали украинское небо во время одной из последних массированных атак рф.