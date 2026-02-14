НАТО подтвердило 38 млрд евро помощи Украине

$42.990.00
51.030.00
ukenru
12:44 • 4924 просмотра
Зеленский: трехсторонние переговоры Украина-США-рф на следующей неделе должны быть серьезными и предметными
12:18 • 9092 просмотра
путин может считать себя царем, но в реальности он раб войны - Зеленский
11:01 • 9552 просмотра
В Китае заявили, что страна не вовлечена в войну между рф и Украиной и не имеет решающего влияния
09:35 • 11906 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российских катера БК-16 и РЛС в Крыму
14 февраля, 08:57 • 12879 просмотра
Рубио: мы не знаем, серьезно ли россияне настроены закончить войну - они говорят, что да
Эксклюзив
14 февраля, 06:42 • 13051 просмотра
Регистрация Starlink для россиян - на сколько можно загреметь за решетку
Эксклюзив
13 февраля, 16:25 • 25233 просмотра
"Нужно подавать протест" - Борзов о деле Гераскевича и российском флаге на Играх
Эксклюзив
13 февраля, 14:32 • 42114 просмотра
"Влад прекрасно держался и блестяще приводил свои контраргументы": адвокат Гераскевича рассказал о перспективах иска против МОК
13 февраля, 13:41 • 37105 просмотра
Украина ожидает окончательного одобрения соглашения с МВФ в ближайшие недели
13 февраля, 12:31 • 36378 просмотра
Украинская делегация готовится к переговорам в Женеве 17-18 февраля, состав переговорщиков определен - Умеров
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
3.7м/с
82%
739мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Венгрии считают быстрое вступление Украины в ЕС угрозой войны с россией - СМИ14 февраля, 05:32 • 8280 просмотра
Более тысячи солдат и 914 БПЛА: в Генштабе рассказали о потерях врага за сутки14 февраля, 05:44 • 9646 просмотра
Посланники Трампа проведут переговоры с Ираном и с Украиной и рф в один день - Reuters14 февраля, 06:11 • 4664 просмотра
В Киеве часть домов снова с отоплением после вражеской атаки14 февраля, 06:55 • 3396 просмотра
Известную украинскую блогершу Candy Superstar ограбили на 2 млн грнPhoto14 февраля, 08:54 • 7024 просмотра
публикации
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 11:25 • 67335 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
Эксклюзив
13 февраля, 10:00 • 98693 просмотра
Масленица: история праздника и традиционные блюда13 февраля, 07:25 • 62880 просмотра
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета12 февраля, 11:15 • 80986 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11 февраля, 13:50 • 121927 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Дональд Трамп
Ван И (политик)
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Европа
Соединённые Штаты
Китай
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Известную украинскую блогершу Candy Superstar ограбили на 2 млн грнPhoto14 февраля, 08:54 • 7138 просмотра
Актриса Анна Саливанчук раскрыла свой вес и секреты идеальной фигуры13 февраля, 18:43 • 12331 просмотра
Орландо Блум засветился с молодой моделью на Super Bowl 2026 – парочка держалась за рукиPhoto13 февраля, 18:03 • 15749 просмотра
Топ-5 детективов с напряженным сюжетом и неожиданной развязкойVideo13 февраля, 09:44 • 38322 просмотра
Наталья Могилевская раскрыла секрет похудения на 25 кг и назвала свой рационPhoto12 февраля, 14:29 • 37721 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Шахед-136
9К720 Искандер

НАТО подтвердило 38 млрд евро помощи Украине

Киев • УНН

 • 626 просмотра

Программа PURL поможет Украине закупить больше ракет для ПВО.

НАТО подтвердило 38 млрд евро помощи Украине

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, в ходе которой стороны детально обсудили дальнейшее наполнение и развитие программы PURL. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис президента Украины.

Детали

Эта инициатива предусматривает привлечение средств партнеров для закупки, в частности, ракет для украинских систем противовоздушной обороны.

Глава государства поблагодарил союзников за продуктивную встречу в формате "Рамштайн", в рамках которой было подтверждено выделение Украине 38 млрд евро военной помощи. Речь идет о поддержке, направленной как на покрытие насущных оборонных потребностей, так и на усиление долгосрочной способности Украины противостоять российской агрессии.

Отдельное внимание во время переговоров уделили расширению сотрудничества с партнерами в сфере оборонной промышленности. Зеленский и Рютте обсудили возможность открытия совместных оборонных предприятий в странах Европы, что позволит не только обеспечить стабильные поставки вооружения, но и интегрировать украинский оборонный сектор в европейские производственные цепочки.

Ключевым акцентом встречи стало дальнейшее развитие программы PURL. Украинская сторона подчеркнула важность ее системного наполнения, ведь инициатива позволяет оперативно закупать ракеты для ПВО - одного из самых критических направлений защиты гражданской инфраструктуры и населения. Киев подчеркнул, что высоко ценит вклад каждого государства-партнера и рассчитывает на сохранение и расширение поддержки в рамках этой программы.

Напомним

Президент Зеленский сообщил, что ракеты для ПВО, полученные от партнеров, были использованы уже через несколько дней после поступления. Они защищали украинское небо во время одной из последних массированных атак рф.

Александра Василенко

ПолитикаНовости Мира
Техника
Военное положение
Война в Украине
Марк Рютте
НАТО
Европа
Владимир Зеленский
Украина
Киев